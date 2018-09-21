Германию назвали фаворитом в споре за проведение Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в пятницу, 21 сентября, за шесть дней до определения страны-хозяйки чемпионата Европы 2024 года (Евро-2024), опубликовал оценочный отчет по заявкам Германии и Турции. На его основании комментаторы сразу нескольких информационных агентств, в частности SID и dpa, назвали ФРГ явным фаворитом в споре за право принять Евро-2024. Аналогичного мнения придерживаются и в букмекерской конторе bwin: там ставки на Германию принимают из расчета 1:1,05, тогда как на Турцию - 1:8.

В 40-страничном документе УЕФА отмечается, что все 10 стадионов, которые предлагает Немецкий футбольный союз (DFB) для проведения первенства, уже полностью готовы и активно используются в матчах команд 1-й и 2-й бундеслиги. В докладе также указано, что у Германии имеется богатый и удачный опыт проведения больших спортивных состязаний. Высоко оценена и транспортная инфраструктура страны, что позволит болельщикам быстро перемещаться между городами, принимающими турнир.

В то же время из 10 турецких стадионов два должны быть перестроены, а еще один подлежит реконструкции. Кроме того, вызывает беспокойство ситуация с соблюдением прав человека в Турции. Транспортная инфраструктура этой страны отвечает требованиям УЕФА, но расстояния между городами, в которых, возможно, пройдут матчи, значительно больше, чем в Германии.

Оценочный отчет служит основой для решения исполкома УЕФА. Страну-хозяйку Евро-2024 объявят 27 сентября в швейцарском Ньоне.

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