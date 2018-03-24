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Герберт Макмастер

Герберт Макмастер с февраля 2017 года являлся советником по вопросам безопасности 45-го президента США Дональда Трампа.

Макмастер пришел в администрацию Трампа после отставки Майкла Флинна на фоне публикаций в СМИ о том, что тот, не имея на это соответствующих полномочий, по телефону обсуждал санкции с послом РФ Сергеем Кисляком.

Former United Nations Ambassador John Bolton speaks at the Southern Republican Leadership Conference in Oklahoma City on Friday, May 22, 2015. (AP Photo/Alonzo Adams) |

Чего ожидать Москве от нового советника Трампа по нацбезопасности? 24.03.2018

Новый советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон выступает за жесткий внешнеполитический курс в отношении КНДР, Ирана и России. DW разбиралась, чем это может для них обернуться.

DES MOINES, IA - JANUARY 24: Former Ambassador to the United Nations John Bolton speaks to guests at the Iowa Freedom Summit on January 24, 2015 in Des Moines, Iowa. The summit is hosting a group of potential 2016 Republican presidential candidates to discuss core conservative principles ahead of the January 2016 Iowa Caucuses. (Photo by Scott Olson/Getty Images)

Комментарий: Почему опасаются нового советника Трампа 23.03.2018

Даже у тех, кто привык к политическим стандартам Трампа, новый советник по нацбезопасности Джон Болтон вызывает опасения. Его личность не сулит ничего хорошего для внешней политики США, считает Михаэль Книгге.
President Donald Trump, right, shakes hands with Army Lt. Gen. H.R. McMaster, left, at Trump's Mar-a-Lago estate in Palm Beach, Fla., Monday, Feb. 20, 2017, where he announced that McMaster will be the new national security adviser. (AP Photo/Susan Walsh)

Трамп уволил советника по нацбезопасности Макмастера 23.03.2018

Советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер покинул свой пост. Его место займет экс-постпред США при ООН Джон Болтон.
German Foreign Minister Sigmar Gabriel is being displayed on giant screens as he gives a speech during the Munich Security Conference on February 17, 2018 in Munich, southern Germany. Global security chiefs and top diplomats attend the annual Munich Security Conference running until February 18, 2018 to discuss Syria, Ukraine and other international conflicts and crises. / AFP PHOTO / Thomas KIENZLE (Photo credit should read THOMAS KIENZLE/AFP/Getty Images)

Россия и Запад в Мюнхене: больше речей, меньше надежды на сближение 17.02.2018

В треугольнике Запад-Россия-Украина Мюнхен зафиксировал позиции. Новые акценты расставили США, но не так, как хотели бы организаторы конференции по безопасности. Репортаж о втором дне форума.
15.5.2017*** WASHINGTON, DC - MAY 15: National security advisor H.R. McMaster speaks to the media about President Trump's meeting with Russian diplomats in the Oval Office last week, on May 15, 2017 in Washington, DC. Reports indicate that Trump revealed highly classified information to the Russians. (Photo by Mark Wilson/Getty Images)

Советник Трампа обвинил Россию во вмешательстве в выборы в Мексике 08.01.2018

В 2018 году в Мексике пройдут президентские выборы. Советник Трампа Макмастер полагает, что Россия уже начала изощренную кампанию по вмешательству в предвыборную кампанию.
FILE PHOTO - Newly named National Security Adviser Army Lt. Gen. H.R. McMaster listens as U.S. President Donald Trump makes the announcement at his Mar-a-Lago estate in Palm Beach, Florida U.S. February 20, 2017. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

Советник Трампа обвинил Москву в кампании по подрыву единства Европы 05.08.2017

По словам Герберта Макмастера, усилия России по дестабилизации обстановки в США и Европе "достигают таких масштабов, что не могут быть оставлены" без ответа.

Blick auf die Front vom Weißen Haus am Samstag (09.01.2010) im US-amerikanischen Washington D.C.. Das Gebäude ist der Amtssitz des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Foto: Friso Gentsch | Verwendung weltweit

Белый дом анонсировал встречу Трампа с Путиным на саммите G20 29.06.2017

Первая беседа лидеров США и России состоится в кулуарах саммита "большой двадцатки" в Гамбурге. Повестка дня встречи пока не озвучена.
20.10.2015 **** Russian President Vladimir Putin (4th R) presents Defence Minister Sergei Shoigu (2nd R), Security Council Secretary Nikolai Patrushev (3rd R), Prime Minister Dmitry Medvedev (L) and other officials to Syrian President Bashar al-Assad (3rd L) during a meeting at the Kremlin in Moscow, Russia, October 20, 2015. Assad made a surprise visit to Moscow on Tuesday evening to thank Putin for launching air strikes against Islamist militants in Syria. Picture taken October 20, 2015. REUTERS/Alexei Druzhinin/RIA Novosti/Kremlin ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS.

Советник Трампа пригрозил РФ ответственностью за поддержку "кровавого режима Асада" 12.05.2017

В то же время Герберт Макмастер выразил мнение, что Вашингтон будет заниматься "поисками направлений сотрудничества" с Москвой.
FILE PHOTO - Newly named National Security Adviser Army Lt. Gen. H.R. McMaster listens as U.S. President Donald Trump makes the announcement at his Mar-a-Lago estate in Palm Beach, Florida U.S. February 20, 2017. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

Советник Трампа обвинил Россию в "подрывных действиях" в Европе 16.04.2017

Пришло время вести "жесткие переговоры" с российским руководством, заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.
28.02.2017 US President Donald J. Trump delivers his first address to a joint session of Congress from the floor of the House of Representatives in Washington, DC, USA, 28 February 2017. REUTERS/Jim Lo Scalzo/Pool

AP: Трамп намерен отложить сделку с РФ по борьбе с ИГ 04.03.2017

Дональд Трамп собирается отложить заключение с Россией сделки по борьбе с ИГ. Об этом сообщает агентство AP, ссылаясь на источники в администрации США и западных дипломатов.
U.S. President Donald Trump announces his new National Security Adviser Army Lt. Gen. H.R. McMaster (L) at his Mar-a-Lago estate in Palm Beach, Florida U.S. February 20, 2017. REUTERS/Kevin Lamarque

CNN сообщил об изменении позиции по РФ с приходом нового советника Трампа 26.02.2017

По словам советника Дональда Трампа по безопасности генерала Макмастера, Россия является для США не другом, а противником. Он также выступает за сохранение миропорядка, установленного после Второй мировой войны.
Newly named National Security Adviser Army Lt. Gen. H.R. McMaster listens as U.S. President Donald Trump makes the announcement at his Mar-a-Lago estate in Palm Beach, Florida U.S. February 20, 2017. REUTERS/Kevin Lamarque

Новый советник Дональда Трампа: выбор не в пользу РФ (видео) 22.02.2017

Новый советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер не побоится противоречить Трампу, в том числе по теме России, уверены эксперты.

Ильдар Дадин на свободе: интервью DW с женой активиста - DW Новости (22.02.2017) 22.02.2017

Верховный суд России отменил приговор Ильдару Дадину. Дадин стал в России первым осужденным по уголовной статье за неоднократное нарушение правил проведения митингов. DW встретилась с женой активиста Анастасией Зотовой.

Новый советник Трампа: выбор не в пользу России (22.02.2017) 22.02.2017

Новый советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер не побоится противоречить Трампу, в том числе по теме России, уверены эксперты.
President Donald Trump, right, shakes hands with Army Lt. Gen. H.R. McMaster, left, at Trump's Mar-a-Lago estate in Palm Beach, Fla., Monday, Feb. 20, 2017, where he announced that McMaster will be the new national security adviser. (AP Photo/Susan Walsh)

Инсайдер о новом советнике Трампа Макмастере: Правильный человек 22.02.2017

Назначение генерала Макмастера на должность советника Трампа по вопросам нацбезопасности - это "шаг в правильном направлении", уверен известный специалист из университета Джорджа Вашингтона.
U.S. President Donald Trump looks toward his new National Security Adviser Army Lt. Gen. H.R. McMaster after making the announcement at his Mar-a-Lago estate in Palm Beach, Florida U.S. February 20, 2017. REUTERS/Kevin Lamarque

Трамп назначил нового советника по безопасности вместо Флинна 20.02.2017

Новым советником Трампа по вопросам безопасности назван генерал-лейтенант армии США Герберт Макмастер. Он сменил Флинна, ушедшего в отставку из-за скандала с послом РФ.