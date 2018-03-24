Герберт Макмастер с февраля 2017 года являлся советником по вопросам безопасности 45-го президента США Дональда Трампа.

Макмастер пришел в администрацию Трампа после отставки Майкла Флинна на фоне публикаций в СМИ о том, что тот, не имея на это соответствующих полномочий, по телефону обсуждал санкции с послом РФ Сергеем Кисляком.