Герберт Макмастер с февраля 2017 года являлся советником по вопросам безопасности 45-го президента США Дональда Трампа.
Макмастер пришел в администрацию Трампа после отставки Майкла Флинна на фоне публикаций в СМИ о том, что тот, не имея на это соответствующих полномочий, по телефону обсуждал санкции с послом РФ Сергеем Кисляком.
Верховный суд России отменил приговор Ильдару Дадину. Дадин стал в России первым осужденным по уголовной статье за неоднократное нарушение правил проведения митингов. DW встретилась с женой активиста Анастасией Зотовой.