Георг Фридрих Гендель

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Немецкий и английский композитор восемнадцатого века.
Гендель - это одно из крупнейших имен в истории музыкального искусства.
От паркового королевства XVIII века - до ведьм на горе Броккен и "Железного города" Феррополиса.
В качестве аккомпанемента к фейерверкам и как футбольный гимн: музыка Генделя у всех на слуху. Новую главу из биографии Генделя открывает фестиваль в Галле.
26-летний российский дирижер и клавесинист может стать новой европейской звездой. Корреспондент DW встретилась с Максимом Емельянычевым перед его немецким дебютом.
История королевских садов "Херренхойзер Гэртен" в Ганновере охватывает 350-летний период развития садово-паркового искусства.
Гостей фестиваля ждет истинный праздник музыки, посвященный выдающемуся немецкому композитору эпохи барокко. И грандиозный фейерверк.
В Геттингене фестиваль музыки Генделя уже завершился. А в Галле только начинается. Двух Генделей, конечно, не было, зато было две Германии. Два фестиваля - не самое плохое наследие разделенности...
Среди множества записей в юбилейный год Генделя особенно интересны альбомы двух певцов - Роландо Виллазона и Йена Бостриджа.
Сегодня оперы Генделя звучат на всех немецких сценах, их поют и даже танцуют, по ним снимают кино, ставят кукольные спектакли и рисуют мультфильмы... Так ли это было всегда?
"Великим немецким композитором, долгие годы проведшим в Англии", называют его немецкие энциклопедии. Но претендуют на Генделя и британцы, и итальянцы...
Паскаль фон Вроблевски - признанный мастер немецкой вокальной сцены – дала концерт в минской филармонии. В его программу вошли зонги из мюзикла Курта Вайля и Бертольда Брехта «Семь смертных грехов» и джазовые стандарты.
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