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Георг Фридрих Гендель

Немецкий и английский композитор восемнадцатого века.

Гендель - это одно из крупнейших имен в истории музыкального искусства.

Das Gotische Haus (neue Fassade) im Wörlitzer Park, im Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Deutschland entdecken, Weltkulturerbe, Wörlitz, Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

10 причин любить Саксонию-Анхальт 16.02.2018

От паркового королевства XVIII века - до ведьм на горе Броккен и "Железного города" Феррополиса.
Bildnummer: 60771102 Datum: 27.11.2013 Copyright: imago/Steffen Schellhorn 27.11.2013 / Halle Saale Das einzige Händel-Denkmal in Deutschland Händeldenkmal Denkmal des Komponisten Georg Friedrich Händel auf dem Marktplatz in Halle Objekte Kultur Statue GER xdp x0x 2013 quer

Георг в гостях у Георга: в Галле начинается фестиваль Генделя 05.06.2014

В качестве аккомпанемента к фейерверкам и как футбольный гимн: музыка Генделя у всех на слуху. Новую главу из биографии Генделя открывает фестиваль в Галле.
russischer Dirigent und Hammerklavirist Maxim Emelyanichev Operntheater Perm

Максим Емельянычев: я играл на лестнице, и меня услышали 16.05.2014

26-летний российский дирижер и клавесинист может стать новой европейской звездой. Корреспондент DW встретилась с Максимом Емельянычевым перед его немецким дебютом.
Die Luftaufnahme vom 15.07.2013 zeigt die Herrenhäuser Gärten in Hannover (Niedersachsen) mit dem neuen Schloss Herrenhausen. Die Herrenhäuser Gärten in Hannover sollen ins Rennen um den begehrten Titel Unesco-Weltkulturerbe geschickt werden. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (zu lni-Meldung vom 12.08.2013) pixel

Ганноверские сады предлагают включить в список ЮНЕСКО 12.08.2013

История королевских садов "Херренхойзер Гэртен" в Ганновере охватывает 350-летний период развития садово-паркового искусства.
Denkmal Georg Friedrich Händel in Halle (Saale) Fotolia_11726341 Udo Kruse - Fotolia 2006

В Карлсруэ пройдет фестиваль музыки Генделя 05.02.2013

Гостей фестиваля ждет истинный праздник музыки, посвященный выдающемуся немецкому композитору эпохи барокко. И грандиозный фейерверк.
Zwei als Händel und Barockdame verkleidete Models präsentieren ein neues Händel-Porträt am Montag (16.03.2009) im Händel-Haus in Halle (Saale). Das Ölgemälde des Komponisten Georg Friedrich Händel (1685-1759) wird auf das Jahr 1720 geschätzt und wurde vor kurzem von einem schwedischen Sammler angekauft. Es stammt von dem Maler Thomas Hudson. Die Stiftung Händel-Haus Halle zeigt das bislang noch nicht ausgestellte Porträt erstmals ab dem 14. April in der Dauerausstellung HÄNDEL - der Europäer anlässlich des 250. Todestages des Komponisten. Noch bis Oktober gibt es im Händeljahr 2009 rund 200 Veranstaltungen an 50 Orten. Foto: Jan Woitas dpa/lah +++(c) dpa - Bildfunk+++

Гендель восточный и Гендель западный - истинно немецкое явление! 04.06.2009

В Геттингене фестиваль музыки Генделя уже завершился. А в Галле только начинается. Двух Генделей, конечно, не было, зато было две Германии. Два фестиваля - не самое плохое наследие разделенности...
Haendel / Gemaelde von Jan van der Banck Haendel, Georg Friedrich Komponist Halle 23.2.1685 - London 14.4.1759. - Portraet. - Gemaelde von Jan van der Banck

Гендель в интерпретации Виллазона и Бостриджа 25.05.2009

Среди множества записей в юбилейный год Генделя особенно интересны альбомы двух певцов - Роландо Виллазона и Йена Бостриджа.
Die Büste des Komponisten Georg Friedrich Händel steht in einem Modell des Barockgartens in der Neuen Residenz im Händelhaus in Halle (Saale), aufgenommen am Freitag (20.02.2009). Das Modell zeigt die geplante Ausgestaltung des Areals zu Beginn der diesjährigen Händel-Festspiele am 4. Juni 2009. Derzeit läuft noch die Sanierung des Hauses. Händel wurde am 23. Februar 1685 in Halle geboren und starb am 14. April 1759 in London. Aus Anlass seines 250. Todestages gibt es in Halle bis zum 22. Oktober rund 100 Veranstaltungen. Foto: Peter Endig dpa/lah +++(c) dpa - Report+++

Гендель в Галле: культ композитора на его "малой родине" 20.04.2009

Сегодня оперы Генделя звучат на всех немецких сценах, их поют и даже танцуют, по ним снимают кино, ставят кукольные спектакли и рисуют мультфильмы... Так ли это было всегда?
04.03.2015 *** ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Porträt, das mit höchster Wahrscheinlichkeit Georg Friedrich Händel zeigt, fotografiert ein Besucher am 04.03.2015 mit seinem Smartphone in der Ausstellung des Händel-Hauses in Halle (Saale) (Sachsen-Anhalt). Im Louvre drängeln sich täglich Hunderte Besucher, um die Mona Lisa mit dem Smartphone zu fotografieren. Wer in deutschen Museen den Fotoapparat oder das Handy zückt, bekommt es mit dem strengen Aufsichtspersonal zu tun. Die CDU-Opposition im nordrhein-westfälischen Landtag fordert nun in einem Antrag, dass Museen sich stärker den kommunikativen Gewohnheiten ihrer Besucher anpassen, «wenn sie nicht an Relevanz verlieren wollen». Foto: Hendrik Schmidt/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/H. Schmidt

Гендель - поп-звезда времен барокко 14.04.2009

"Великим немецким композитором, долгие годы проведшим в Англии", называют его немецкие энциклопедии. Но претендуют на Генделя и британцы, и итальянцы...
Roy Cornelius Smith als Fatty, links, Gwyneth Jones als Leokadja Begbick, mitte und Wilbur Pauley als Dreieinigkeitsmoses, rechts, in einer Szene der Bertolt Brecht Oper Der Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny aufgenommen am Sonntag, 19. Juli 1998, bei einer Hauptprobe der Salzburger Festspiele. Die Peter Zadek Inszenierung hat am 24. Juli im Grossen Festspielhaus Premiere. (AP Photo/Rudi Blaha)

От Курта Вайля до Леннона с Маккартни. Плюс Бах и Гендель 22.04.2008

Паскаль фон Вроблевски - признанный мастер немецкой вокальной сцены – дала концерт в минской филармонии. В его программу вошли зонги из мюзикла Курта Вайля и Бертольда Брехта «Семь смертных грехов» и джазовые стандарты.