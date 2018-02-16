Георг Фридрих Гендель

Гендель восточный и Гендель западный - истинно немецкое явление!

В Геттингене фестиваль музыки Генделя уже завершился. А в Галле только начинается. Двух Генделей, конечно, не было, зато было две Германии. Два фестиваля - не самое плохое наследие разделенности...