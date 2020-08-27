Георг Вильгельм Фридрих Гегель

Немецкие эксперты: Будущее Центральной Азии может выглядеть либо по Гегелю, либо по Макиавелли

Политологи из Германии видят несколько сценариев развития ситуации в Центральной Азии до и после вывода войск НАТО из Афганистана. По их мнению, мировому сообществу следует быть готовым к любому из возможных вариантов.