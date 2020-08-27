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Георг Вильгельм Фридрих Гегель

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Georg Wilhelm Friedrich Hegel Philosoph Portrait du philosophe allemand Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) - Gravure du 19eme siecle - Portrait of german philosopher Georg Wilhelm Friedrich Hegel - 19th century Engraving - Private collection ©Isadora/Leemage | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. Copyright: picture-alliance/Isadora/Leemage

250 лет Гегелю: почему его философия актуальна до сих пор? 27.08.2020

"Кто не обладает мужеством рискнуть жизнью для достижения своей свободы, тот заслуживает быть рабом", - написал некогда ярчайший представитель немецкой классической философии.
Bundeswehrsoldaten in Dorf in Afghanistan ARCHIV - Zum ISAF-Kontingent gehörende Bundeswehrsoldaten nehmen auf einer Marktstraße in Taloqan bei Kundus Kontakt zur Bevölkerung auf (Archivfoto vom 30.09.2008). Es war die bisher größte Militäroffensive der Bundeswehr in Afghanistan. Erstmals setzte sie Schützenpanzer und Mörser ein. Friedensorganisationen und die Linkspartei sehen keine Chance, Afghanistan mit Truppen und Waffengewalt zu Demokratie und Ruhe zu bringen. Sie fordern den Abzug der Bundeswehr. Die Bundesregierung hält das im Grunde für Verrat an der afghanischen Bevölkerung - und auch an dem nun mehr als siebenjährigen Engagement der deutschen Streitkräfte mit Toten und Verletzten. Bei einem Truppenabzug befürchten Politiker und Militärs die Rückkehr von Terrorzellen nach Afghanistan und eine erneute weltweite Bedrohung. Foto: Maurizio Gambarini (zu Korr: Afghanistan: Frieden schaffen mit schweren Waffen? vom 31.07.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкие эксперты: Будущее Центральной Азии может выглядеть либо по Гегелю, либо по Макиавелли 30.09.2011

Политологи из Германии видят несколько сценариев развития ситуации в Центральной Азии до и после вывода войск НАТО из Афганистана. По их мнению, мировому сообществу следует быть готовым к любому из возможных вариантов.
Symbolbild Presseschau Deutschland

Die Welt: России и Западу не обойтись без общей политэкономии 08.08.2007

В статье "Загадочная Россия" газета анализирует перспективы развития постсоветской сырьевой империи.
Deutschland entdecken, Bildergalerie, Magdeburg, Sachsen-Anhalt). Copyright: DW/Nelioubin.

Долой стереотипы! или Город, способный удивить 14.09.2006

Здесь родился "изобретатель" вакуума и живут музыканты Tokio Hotel. Толпы туристов восхищаются последним творением Хундертвассера, а на улице Гегеля стоит памятник соратнику Дж. Вашингтона и делают шлемы для Шумахера…