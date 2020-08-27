Георг Вильгельм Фридрих Гегель

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"Кто не обладает мужеством рискнуть жизнью для достижения своей свободы, тот заслуживает быть рабом", - написал некогда ярчайший представитель немецкой классической философии.
Политологи из Германии видят несколько сценариев развития ситуации в Центральной Азии до и после вывода войск НАТО из Афганистана. По их мнению, мировому сообществу следует быть готовым к любому из возможных вариантов.
В статье "Загадочная Россия" газета анализирует перспективы развития постсоветской сырьевой империи.
Здесь родился "изобретатель" вакуума и живут музыканты Tokio Hotel. Толпы туристов восхищаются последним творением Хундертвассера, а на улице Гегеля стоит памятник соратнику Дж. Вашингтона и делают шлемы для Шумахера…
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