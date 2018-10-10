 Генсек Совета Европы не исключил выхода РФ из состава организации | Новости из Германии о Европе | DW | 10.10.2018

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Европа

Генсек Совета Европы не исключил выхода РФ из состава организации

Если Россия не возобновит выплаты в бюджет Совета Европы, против нее могут ввести дополнительные санкции, заявил генсек СЕ. В организации готовятся к выходу РФ из ее состава.

Здание ПАСЕ в Страсбурге

Россия может лишиться права участия в работе Комитета министров Совета Европы (СЕ) - главном исполнительном органе организации, если не возобновит выплаты в бюджет СЕ. Об этом заявил в среду, 10 октября, генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд на сессии ПАСЕ в Страсбурге в рамках дебатов "Будущее Совета Европы".

"Нельзя быть наполовину членом Совета Европы, а наполовину - нет", - подчеркнул Ягланд. По его словам, статья 9-я устава СЕ позволяет лишить страну, которая на протяжении двух лет не платит взносы в бюджет организации, представительства в Комитете министров. В случае с Россией двухлетний срок истечет в июне 2019 года, после чего "Комитет министров обязан применить 9-ю статью", заявил генсек.

Турбьёрн Ягланд не исключил, что в результате конфликта с Советом Европы Москва может решить выйти из его состава. "Если станет понятно, что Россия уходит, я безотлагательно предложу Комитету министров откорректировать бюджет СЕ", - сказал Ягланд.

Контекст

Москва заявила, что сокращает выплаты в бюджет Совета Европы из-за санкций в отношении ее делагации в ПАСЕ. Каковы могут быть для России последствия ее демарша, объясняет DW. (05.07.2017)

Утверждение резолюции об изменении регламента позволило бы России вновь стать участницей сессий ПАСЕ. За возвращение документа на доработку проголосовали 99 депутатов, против были 79. (09.10.2018)

МИД России требует восстановить в полном объеме полномочия делегации РФ в ПАСЕ. До тех пор Москва не будет перечислять свой взнос. С 2014 года российские парламентарии лишены права голоса в парламентской ассамблее. (30.06.2017)

Как стало известно DW, на 12 октября в Страсбурге запланировано внеочередное заседание Комитета министров СЕ, участники которого обсудят действия стран-членов на тот случай, если РФ не возобновит выплаты. Сумма ежегодного взноса Москвы - 33 млн евро - составляет почти 10 процентов бюджета организации. По словам собеседника DW, Ягланд может призвать правительства стран-членов увеличить сумму их взносов, чтобы устранить финансовую брешь.

Одной из причин заявления генсека СЕ стало принятое наканунерешение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вернуть на доработку в профильный комитет проект резолюции об изменении регламента, принятие которой позволило бы России в январе 2019 года вновь стать участницей сессий ПАСЕ. Делегация РФ после аннексии Россией украинского полуострова Крым в апреле 2014 года была лишена как права голоса, так и возможности работать в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в наблюдении за выборами.

В июне 2017 года Россия объявила, что приостанавливает уплату взносов в бюджет Совета Европы до полного и безоговорочного возобновления полномочий ее делегации в ПАСЕ. Ежегодный взнос Москвы составлял около 33 млн евро - почти 10 процентов бюджета организации. В настоящее время Россия не присутствует в ПАСЕ, но продолжает работу в Комитете министров Совета Европы.

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