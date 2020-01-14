 Генсек ООН считает скандалом происходящее в Ливии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.02.2020

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Мир

Генсек ООН считает скандалом происходящее в Ливии

По оценке главы ООН в мире "ветер надежды сменился ветром безумия" из-за растущей напряженности в ряде регионов и возобновления эскалации ситуации в Ливии, Йемене, Сирии.

Генсек ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в Нью-Йорке

Генсек ООН Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш назвал скандалом нарушение режима прекращения огня в Ливии и непрекращающиеся поставки оружия в эту страну, несмотря на эмбарго. Об этом он заявил во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН во вторник, 4 февраля. Он считает, что действия некоторых стран, подписавших декларацию берлинской конференции по Ливии, на данном этапе противоречат ее договоренностям.

Контекст

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Например, нарушение оружейного эмбарго Совбеза ООН в отношении североафриканского государства. По данным ООН, в Ливию по-прежнему поступают боеприпасы из ОАЭ и Египта, кроме того, там находятся турецкие войска, наемники из Судана и частной военной компании из России. Антониу Гутерриш отметил, что если годом ранее в урегулировании ситуации в ряде горячих точек планеты отмечался определенный прогресс, то сегодня "ветер надежды сменился ветром безумия".

Он напомнил о растущей напряженности в ряде регионов планеты, где ситуация становится "все более непредсказуемой и грозит выйти из-под контроля". Он отметил, что "резолюции Совета Безопасности нарушаются еще до того, как на документе высохнут чернила".  

Договоренности на конференции по Ливии в Берлине

По его мнению, единственной хорошей новостью стало прибытие представителей различных сторон конфликта для участия в первом заседании ливийской Объединенной военной комиссии в формате "5+5", которое началось 3 февраля. В нем участвуют пять высокопоставленных офицеров от признанного ООН правительства национального единства Ливии (ПНС) и пять от Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием генерала Халифы Хафтара.

Международная конференция по Ливии прошла в Берлине 19 января. По ее итогам стороны договорились соблюдать запрет на поставки оружия в Ливию и согласились положить конец военной поддержке сторон конфликта в этой стране. Документ подписали представители 16 стран и организаций. Участники переговоров единогласно признали, что затянувшийся конфликт в североафриканской стране не может быть решен военным путем.

После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году и его убийства в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Международно признанное правительство национального согласия (ПНС) в Триполи под руководством Фаиза Сараджа контролирует лишь небольшую часть страны. Его соперником является экс-соратник Каддафи генерал Халифа Хафтар, чьи вооруженные формирования все сильнее оказывают давление на действующее правительство.

Под контролем Хафтара находится значительная часть ливийской территории, включая большинство нефтяных месторождений. Его поддерживают в той или иной форме Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. В свою очередь Турция поддерживает правительство в Триполи.

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  • Спасение беженцев на надувной лодке в море

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    Автор: Андрей Гурков


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