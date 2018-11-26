 Генсек НАТО призвал Россию немедленно освободить украинских моряков | Новости из Германии о Европе | DW | 26.11.2018

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Европа

Генсек НАТО призвал Россию немедленно освободить украинских моряков

Применению военной силы против украинских кораблей нет оправдания, заявил Йенс Столтенберг. По его словам, действия РФ подтверждают модель ее поведения в последние годы.

Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО (фото из архива)

Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО (фото из архива)

НАТО призывает Россию "немедленно освободить моряков и корабли, которые она захватила" в результате инцидента в Керченском проливе. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в понедельник, 26 ноября.

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"Оправдания применению военной силы против украинских кораблей нет", - подчеркнул генсек НАТО. По его словам, действия РФ "подтверждают модель поведения, которую мы наблюдаем в течение нескольких лет". При этом "России следует понять, что ее действия повлекут за собой последствия", отметил он. Столтенберг выразил полную поддержку Украине со стороны альянса и особо выделил необходимость "спокойствия и сдержанности".

Ранее в этот же день Лондон и Париж осудили действия России в Керченском проливе.

25 ноября в Керченском проливе были задержаны три корабля военно-морских сил Украины. В ФСБ РФ сообщили, что катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России, не отвечали на требования пограничников, совершали опасные маневры. В результате по ним был открыт огонь, были ранены трое военнослужащих вооруженных сил Украины. Позднее в ФСБ сообщили, что задержанные корабли направлены в порт Керчи. 26 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения.

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