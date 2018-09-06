Генсек НАТО в Верховной раде: Двери альянса открыты для Украины

В рамках визита в Киев делегации Североатлантического совета генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 31 октября, выступил в Верховной раде. Он подчеркнул, что двери альянса остаются открытыми для Украины, заявил о непризнании Брюсселем аннексии Крыма Россией и от имени всех членов НАТО осудил военное вмешательство Москвы в Донбассе. Кроме того, Столтенберг заверил Киев в поддержке со стороны альянса, но не назвал никакой возможной даты вступления в него Украины.

НАТО на стороне Украины

С трибуны Верховной рады Йенс Столтенберг сообщил о безусловной поддержке Украины всеми членами НАТО. "Сегодня со мной 29 представителей Североатлантического совета и представитель Северной Македонии, которая вскоре станет 30-м членом. Так что все страны (НАТО. - Ред.) сегодня представлены в Киеве. И каждая страна поддерживает вас, чтобы в будущем вы знали: НАТО будет на вашей стороне", - отметил Столтеберг.

На переговорах делегации Североатлантического совета с руководством Украины, 31 октября

Генсек НАТО отметил, что Украина на протяжении многих лет является эффективным партнером альянса. И напомнил об участии украинских военных в миссиях НАТО, в силах быстрого реагирования альянса, а также о подготовке украинцев к участию в тренировочной миссии в Ираке. "Двери НАТО остаются открытыми (для Украины. - Ред.), хотя дорога в НАТО является сложной", - сказал Столтенберг.

По его словам, в Брюсселе ожидают вступления в силу украинского закона о национальной безопасности и реформы Службы безопасности Украины. "Советники НАТО работают с вами над внедрением евроатлантических принципов для укрепления верховенства права, обеспечения прав меньшинств и усиления борьбы с коррупцией, чтобы все аспекты государственной жизни были открытыми и прозрачными", - пояснил гость и добавил, что такая работа будет свидетельствовать о желании Украины вступить в НАТО.

Критика Столтенбергом России

"НАТО не воспринимает и никогда не примет аннексию Крыма", - заверил Йенс Столтенберг. По его словам, альянс призывает Москву вернуть контроль над полуостровом и прекратить свои действия по дестабилизации на востоке Украины.

Генсек НАТО возложил на Россию "большую ответственность" за выполнение минских соглашений и потребовал от нее прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований в Донбассе: "Россия должна вывести свои силы и вооружения с украинской территории". Столтенберг также указал, что "должна наступить ответственность за уничтожение самолета МН-17 в июле 2014 года, когда погибли 298 человек".

Перед выступлением в украинском парламенте Столтенберг от имени стран-членов НАТО также призвал Россию вернуть захваченные в прошлом году украинские военные корабли, а также обеспечить свободный доступ к украинским портам в Азовском море.

Реакция украинских депутатов на речь генсека НАТО

После завершения выступления Йенса Столтенберга депутаты Рады, встав со своих мест, устроили ему овацию. Несмотря на то, что генсек НАТО не назвал никаких сроков вступления Украины в альянс, в целом впечатление от его речи положительные, заявил DW представитель оппозиционной фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев. "НАТО продолжает возлагать ответственность за агрессивные действия в Крыму и в Донбассе на Москву, несмотря на все попытки Кремля переложить ее на Украину", - констатировал Арьев.

Его коллега из президентской фракции "Слуга народа" Александр Качура также остался доволен выступлением Столтенберга, назвав его "подающим надежды на успех сотрудничества". Качура не согласен с мнением, что Столтенберг не огласил никаких перспектив членства Украины в НАТО. "Да, он не сказал прямо, что мы завтра вас примем в НАТО, но сказал, что Украина должна пройти определенный путь и что нас ждут в альянсе", - заключил депутат от "Слуги народа".

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