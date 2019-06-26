 Генсек НАТО анонсировал меры по защите от российских ракет | Новости из Германии о России | DW | 13.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Генсек НАТО анонсировал меры по защите от российских ракет

НАТО не собирается размещать в Европе собственные ракеты в ответ на появление российских 9М729. Вместо этого альянс озаботится укреплением оборонных технологий.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

НАТО собирается в 2020 году отреагировать на размещение Россией ракет 9М729 комлексом мер оборонительной направленности. Об этом в ночь на понедельник, 13 января, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Контекст

На заседании Совета Безопасности ООН американский дипломат объяснил испытание новой ракеты угрозами со стороны Москвы и Пекина. (23.08.2019)

В гостевом комментарии для изданий группы RND Хайко Мас обозначил пять основных шагов на пути к ядерному разоружению в мире. России он отводит в достижении этой цели значимую роль. (01.08.2019)

"Что касается ракет 9М729, то мы (в качестве ответа - Ред.) собираемся работать над системами ПВО и ПРО, над обычным вооружением, над укреплением состояния боевой готовности и ускоренной тревогой в случае запусков", - заявил он агентству dpa. По его словам, страны НАТО уже согласовали соответствующие меры.

Столтенберг еще раз подчеркнул, что размещение 9М729 является нарушением  условий ДРСМД. "Это часть российской стратегии инвестировать в современные технологии - в том числе и современное ядерное оружие", - указал глава альянса. По словам Столтенберга, НАТО не собирается отвечать России размещением собственных ракет в Европе.

Ракета 9М729

Ракетный комплекс с ракетой 9М729 (по классификации НАТО SSC-8) - разработка российского объединенного конструкторского бюро (ОКБ) "Новатор", расположенного в Екатеринбурге. По данным западных спецслужб, Россия уже не просто испытала, но и приняла на вооружение не менее 64 единиц крылатых ракет 9М729.

США и НАТО считают, что созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров, Москва нарушила условия ДРСМД. Российская сторона утверждает, что 9М729 заправляют таким количеством топлива, что ракета не может преодолеть 500-километровый рубеж.

В начале февраля 2019 года глава Госдепартамента США Майк Помпео объявил о приостановке участия США в ДРСМД. На следующий день президент России Владимир Путин заявил о зеркальном ответе РФ и поручил МИД РФ и министерству обороны прекратить дальнейшие попытки инициировать переговоры об этом соглашении.

Смотрите также: 

Смотреть видео 03:31

Российские ракеты - за Урал: что на самом деле предлагают немецкие политики

  • Инфографика: ЕС и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в Европу

    Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Программа ЕС "Восточное партнерство"

    В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Киргизия.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства, заключившие договор об ассоциации с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    "Восточное партнерство" двух скоростей

    В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. 1 мая вступит в силу договор о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, в рамках которого ЕС предоставит Еревану 175 млн евро на проведение реформ.

  • Инфографика: визовый режим с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Кому нужна виза в ЕС

    Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

  • Инфографика: НАТО и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в НАТО

    Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства.

    Автор: Александра Елкина


Контекст

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

После распада СССР ряд бывших советских республик взяли курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО. Однако этот процесс протекает с разной скоростью. Кратий обзор - в фотогалерее DW. (30.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Российские ракеты - за Урал: что на самом деле предлагают немецкие политики  

Приостановка ДРСМД: почему Запад не верит Москве  

Память о страшном взрыве Pershing в Германии и страх перед новой гонкой вооружений  

Также по теме

USA, Washington: Nato Treffen Tag 2

НАТО готовится к расторжению договора о РСМД 26.06.2019

У НАТО есть множество вариантов ответных действий на случай окончательного расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил глава альянса Йенс Столтенберг.

Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel

НАТО заявила о нарушении Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 02.10.2018

Новая ракетная система 9М729 подпадает под действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. В Москве опровергли эти обвинения.

Russland Iskander Rakete

В чем секрет российской ракеты, из-за которой США могут выйти из ДРСМД 05.12.2018

Обвинив Россию в нарушении договора о РСМД, США все ближе к официальному выходу из него. Поводом Вашингтон называет создание Москвой крылатой ракеты 9М729. Что о ней известно?

Реклама

Самые читаемые

Единственная иранская олимпийская медалистка покинула страну  

В Иране продолжаются антиправительственные протесты  

Юлия Ауг: В России налицо все признаки формирования тоталитарного государства  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно