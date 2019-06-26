Генсек НАТО анонсировал меры по защите от российских ракет

НАТО собирается в 2020 году отреагировать на размещение Россией ракет 9М729 комлексом мер оборонительной направленности. Об этом в ночь на понедельник, 13 января, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Что касается ракет 9М729, то мы (в качестве ответа - Ред.) собираемся работать над системами ПВО и ПРО, над обычным вооружением, над укреплением состояния боевой готовности и ускоренной тревогой в случае запусков", - заявил он агентству dpa. По его словам, страны НАТО уже согласовали соответствующие меры.
Столтенберг еще раз подчеркнул, что размещение 9М729 является нарушением условий ДРСМД. "Это часть российской стратегии инвестировать в современные технологии - в том числе и современное ядерное оружие", - указал глава альянса. По словам Столтенберга, НАТО не собирается отвечать России размещением собственных ракет в Европе.
Ракета 9М729
Ракетный комплекс с ракетой 9М729 (по классификации НАТО SSC-8) - разработка российского объединенного конструкторского бюро (ОКБ) "Новатор", расположенного в Екатеринбурге. По данным западных спецслужб, Россия уже не просто испытала, но и приняла на вооружение не менее 64 единиц крылатых ракет 9М729.
США и НАТО считают, что созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров, Москва нарушила условия ДРСМД. Российская сторона утверждает, что 9М729 заправляют таким количеством топлива, что ракета не может преодолеть 500-километровый рубеж.
В начале февраля 2019 года глава Госдепартамента США Майк Помпео объявил о приостановке участия США в ДРСМД. На следующий день президент России Владимир Путин заявил о зеркальном ответе РФ и поручил МИД РФ и министерству обороны прекратить дальнейшие попытки инициировать переговоры об этом соглашении.
Смотрите также:
-
Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве
Интеграция в Европу
Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.
-
Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве
Программа ЕС "Восточное партнерство"
В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Киргизия.
-
Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве
"Восточное партнерство" двух скоростей
В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. 1 мая вступит в силу договор о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, в рамках которого ЕС предоставит Еревану 175 млн евро на проведение реформ.
-
Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве
Кому нужна виза в ЕС
Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.
-
Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве
Интеграция в НАТО
Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства.
Автор: Александра Елкина