 Генпрокуратура Украины направила в МУС материалы об убийствах под Иловайском | Новости из Германии об Украине | DW | 06.12.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Генпрокуратура Украины направила в МУС материалы об убийствах под Иловайском

По данным ГПУ, ответственность за убийства девяти украинских военнослужащих в боях за Иловайск и Дебальцево несет "пророссийская организованная группа "Казачий союз "Область войска Донского".

Украинские военные в Донбассе (фото из архива)

Украинские военные в Донбассе (фото из архива)

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы относительно "внесудебных казней" девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск в 2014 году и за Дебальцево в 2015 году. Об этом сообщается на сайте ГПУ в четверг, 5 декабря.

Согласно сообщению, ответственность за эти убийства украинская сторона возлагает на представителей "пророссийской организованной группы "Казачий союз "Область войска Донского". Информация о событиях в Иловайске и Дебальцево рассматривается офисом прокурора МУС "вместе с другими эпизодами серьезных нарушений международного гуманитарного права, совершенными пророссийскими силами на востоке Украины с период с 2014 по 2019 годы", говорится в документе.

К заявлению Украина приложила "фото- и видеодоказательства", подтверждающие факт взятия в плен украинских военных, а также их убийства в плену, сообщается на сайте ГПУ.

"В сообщении (направленном в МУС. - Ред.) освещается и практика ведения боевых действий "чужими руками", то есть привлечение Российской Федерацией в конфликт подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований", - подчеркивается в документе. Там же говорится о том, что ГПУ "продолжает собирать доказательства ведения РФ агрессивной войны против Украины, совершения военных преступлений и преступлений против человечности  в целях обеспечения неотвратимости наказания".

Контекст

Расследование причин уничтожения украинской ударной группировки под Иловайском затягивается из-за отсутствия официальной информации, говорят члены следственной комиссии Рады. (03.10.2014)

Украинская армия потерпела год назад, пожалуй, крупнейшее поражение в боях на востоке страны. Киев обвиняет Москву в масштабном вторжении под Иловайском. DW поговорила с очевидцами. (29.08.2015)

Программа организации "Казачий союз "Область войска Донского"

Как сообщается на сайте "Казачьего союза "Область войска Донского", эта организация была создана в 2009 году с целью "возрождения традиций на исконно казачьих землях" и "социально-экономического развития региона, защиты прав казаков и тех, кто относит себя к казакам".

Там же говорится о том, что "Казачий союз "Область войска Донского" "не смог остаться безучастным" к событиям в Украине в начале 2014 года и "встал на защиту Донбасса". Судя по политической программе организации, ее члены, кроме прочего, собираются "способствовать самоопределению других территорий Украины в вопросе выхода их из ее состава и присоединения к Новороссии", перевести все расчеты в регионе на российский рубль, а также "акцентировать внимание на тесном сотрудничестве с Российской Федерацией".

Смотрите также:

  • Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом в Донецкой области

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Прошитые пулями

    Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом - немые свидетели упорных боев в Донецкой области. Корпус брошенной машины уже успел покрыться ржавчиной, а конца конфликту не видно.

  • Разрушенные дома в районе аэропорта Донецка

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Брошенные дома

    Десятки домов вокруг донецкого аэропорта стали непригодны для проживания после артобстрелов. Их хозяева вынуждены были оставить жилье, спасаясь бегством.

  • Полуразрушенный дом в Донецкой области

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Аварийный ремонт

    Часть крыши этого дома была разрушена в ходе боев. Мужчины занимаются ее временным аварийным ремонтом, чтобы жильцы по крайней мере были защищены от дождя. Но надежной защиты от обстрелов и атак нет.

  • Мучжина курит возле его разбитого дома

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Оставаться или бежать?

    На месте дома этого мужчины остались одни руины. Тем не менее, он не уверен в том, что есть смысл отстраивать дом заново. Эта фотография была сделана в конце октября, и тогда в Донбассе было еще не так холодно, как сейчас.

  • Разрушенная станция по очистке питьевой воды

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Пришла зима

    В ходе боев в Донбассе были разрушены не только жилые дома, пострадали также и объекты жизнеобеспечения. Как, например, эта станция по очистке питьевой воды. Системы водо-, электро- и газоснабжения в регионе все сложнее поддерживать в работоспособном состоянии.

  • Мама и дочка за столом в комнате в общежитии

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Жизнь на чемоданах

    Эта семья потеряла свой дом более трех лет назад. С тех пор люди живут в крошечной комнате в общежитии - в весьма стесненных условиях.

    Автор: Кристоф Хассельбах, Владимир Дорохов


Смотреть видео 02:42

Чем обернется для России процесс в Гааге?

Контекст

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

Более трех лет на востоке Украины длится военное противостояние, унесшее жизни уже около 10 000 человек. Но мировая общественность его почти не замечает. О следах этого конфликта и его жертвах - галерея DW.  

Ссылки в интернете

Программа организации "Казачий союз "Область войска Донского"

Программа организации "Казачий союз "Область войска Донского"

Сообщение ГПУ о торм, что она направила в МУС материалы об убийствах украинских военнослужащих под Иловайском и Дебальцево

Сообщение ГПУ о торм, что она направила в МУС материалы об убийствах украинских военнослужащих под Иловайском и Дебальцево

Аудио- и видеофайлы по теме

Чем обернется для России процесс в Гааге?  

Родственник жертв катастрофы MH17 - об обвиняемых в Гаагском суде  

Разведение войск в Донбассе: желтый режим, серая зона и надежда на мир  

Реклама

Самые читаемые

С кем жена Медведева летает на лайнере за 50 млн долларов  

Вдова убитого в Берлине чеченца о том, что он знал и кто ему угрожал  

Немецкие СМИ: от выдворения из ФРГ российских дипломатов пострадает Украина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно