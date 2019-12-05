Генпрокуратура Украины направила в МУС материалы об убийствах под Иловайском

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы относительно "внесудебных казней" девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск в 2014 году и за Дебальцево в 2015 году. Об этом сообщается на сайте ГПУ в четверг, 5 декабря.

Согласно сообщению, ответственность за эти убийства украинская сторона возлагает на представителей "пророссийской организованной группы "Казачий союз "Область войска Донского". Информация о событиях в Иловайске и Дебальцево рассматривается офисом прокурора МУС "вместе с другими эпизодами серьезных нарушений международного гуманитарного права, совершенными пророссийскими силами на востоке Украины с период с 2014 по 2019 годы", говорится в документе.

К заявлению Украина приложила "фото- и видеодоказательства", подтверждающие факт взятия в плен украинских военных, а также их убийства в плену, сообщается на сайте ГПУ.

"В сообщении (направленном в МУС. - Ред.) освещается и практика ведения боевых действий "чужими руками", то есть привлечение Российской Федерацией в конфликт подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований", - подчеркивается в документе. Там же говорится о том, что ГПУ "продолжает собирать доказательства ведения РФ агрессивной войны против Украины, совершения военных преступлений и преступлений против человечности в целях обеспечения неотвратимости наказания".

Программа организации "Казачий союз "Область войска Донского"

Как сообщается на сайте "Казачьего союза "Область войска Донского", эта организация была создана в 2009 году с целью "возрождения традиций на исконно казачьих землях" и "социально-экономического развития региона, защиты прав казаков и тех, кто относит себя к казакам".

Там же говорится о том, что "Казачий союз "Область войска Донского" "не смог остаться безучастным" к событиям в Украине в начале 2014 года и "встал на защиту Донбасса". Судя по политической программе организации, ее члены, кроме прочего, собираются "способствовать самоопределению других территорий Украины в вопросе выхода их из ее состава и присоединения к Новороссии", перевести все расчеты в регионе на российский рубль, а также "акцентировать внимание на тесном сотрудничестве с Российской Федерацией".

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