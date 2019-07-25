Генпрокуратура РФ расследует "третье дело ЮКОСа"

Официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной заявил, что правоохранителями возбуждено и расследуется "третье дело ЮКОСа". Подробности он сообщил, в четверг, 25 августа, выступая на видеосервисе ведомства "Эфир".



По его словам, уголовное дело возбуждено по факту хищения нефти и легализации похищенного имущества ради получения средств от его реализации. Расследованием занимается главное следственное управление Следственного комитета РФ.

"В девяностые Ходорковский совместно с группой лиц обманул государство на аукционе, присвоил себе контрольный пакет компании ЮКОС, то есть более 57% акций, а затем через подконтрольные фирмы оформили эти активы на несколько иностранных фирм", - рассказал Куренной. Совладелец компании, будучи основным владельцем акций, организовал хищение нефти, добываемой "дочками"ЮКОСа, пояснил представитель Генпрокуратуры.



Куренной также сообщил, что расследуемое дело объединено с другим уголовным производством, которое возбуждалось в отношении Ходорковского и иных лиц. Речь идет о легализации похищенных у государства в период с 1995 по 2003 год денежных средств в размере более 6 млрд долларов.

Все "дела ЮКОСа"

Словосочетание "третье дело ЮКОСа" впервые прозвучало в сюжете российского телеканала НТВ 31 мая. В нем рассказывалось о расследовании вывода средств миноритарных акционеров нефтяной компании. По версии следствия, Ходорковский, якобы, вывел за границу 51 млрд долл, которые могли быть украдены у миноритариев.

Первое дело ЮКОСа касалось хищения акций компании "Апати" и уклонения от уплаты налогов. По нему был задержан Ходорковский и экс-глава совета директоров "Менатепа" Платон Лебедев. Весной 2005 года они получили по девять лет тюрьмы, позднее по кассации их сроки были уменьшены на год, напоминает РБК.



Второе дело ЮКОСа возникло два года спустя. Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения о хищении акций Восточной нефтяной компании и нефти "Самаранефтегаза", "Юганскнефтегаза" и "Томскнефти". В 2010 году суд признал их виновными. В 2013 году президент России подписал указ о помиловании Ходорковского, после чего тот выехал за границу. Лебедев вышел из колонии в январе 2014 года.

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