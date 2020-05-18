Геноцид, рабство, мародерство: за что в Германии судят джихадистов

В ФРГ растет число судебных процессов в отношении бывших боевиков ИГ и их жен. Их обвиняют в тяжких преступлениях и нарушении международного права. DW - о последних примерах.
В ФРГ проходит первый судебный процесс по делу, рассматриваемому исключительно на основании норм международного права: преступление было совершенно за пределами Германии и подсудимый - не немецкий гражданин. Более того, это первый судебный процесс, привлекший к себе внимание общественности в связи с тем, что впервые на скамье подсудимых - боец террористической организации "Исламское государство" (ИГ), которого обвиняют в преступлении против езидов, подвергшихся геноциду.
Убийство ребенка, попавшего в рабство
27-летнего уроженца Ирака Таху А.-Й. обвиняют в геноциде, совершении преступлений против человечности и военных преступлениях. Суд во Франкфурте-на-Майне рассматривает его дело с конца апреля 2020 года. Обвинения против Тахи А.-Й. базируются на показаниях его жены, Дженнифер В. - убежденной сторонницы ИГ.
В 2018 году она рассказала сотруднику Федерального ведомства по охране конституции (BfV) о том, как находилась на территории так называемого "халифата" ИГ. По ее словам, ее тогдашний муж Таха А.-Й. посадил на цепь и оставил в муках умирать под палящим солнцем езидскую девочку за то, что она обмочилась во сне. Таха и его жена Дженнифер использовали девочку как рабыню для ведения домашнего хозяйства.
Поскольку Дженифер ничего не сделала для того, чтобы спасти этого ребенка, с апреля 2019 года она сама находится на скамье подсудимых. Процесс по ее делу проходит в суде в Мюнхене. Против Дженнифер В. у судей имеются показания матери погибшей девочки, которая не могла ничего сделать для ее спасения, поскольку ее саму также использовали как рабыню Дженнифер В. и Таха А.-Й. Таха был арестован в мае 2019 года в Греции. Ордер на арест выдали немецкие органы юстиции. В октябре 2019 подозреваемого доставили в Германию.
Первое дело о геноциде езидов
Александер Шварц (Alexander Schwarz), адвокат из Лейпцига, специализирующийся на международном праве, указывает на то, что судебные процессы, подобные этому, где речь идет о геноциде, для Федеральной прокуратуры Германии - очень сложная задача. Ведь геноцид в международном праве считается "преступлением преступлений", отмечает адвокат. "Сложность состоит в том, чтобы доказать в каждом индивидуальном случае, что обвиняемый действительно совершал преступные действия, направленные на уничтожение целой нации", - пояснил в интервью DW Шварц.
Особенность процесса по делу бывшего бойца ИГ Тахи А.-Й., обвиняемого в убийстве девочки-езидки, по мнению лейпцигского адвоката, состоит в том, что "Федеральная прокуратура впервые расследует преступление, абсолютно не имеющее отношение к Германии". То есть, оно не было совершено на территории ФРГ; ни жертва, ни преступник не являются немецкими гражданами; преступник во время задержания не находился на территории Германии.
В данном деле немецкая юстиция впервые "применяет на 100 процентов принцип уголовного преследования за преступления, предусмотренные в международном праве".
Не единственный процесс в контексте международного права
За последние 5 лет из районов Сирии и Ирака, находившихся под контролем террористов ИГ, в Германию вернулись 122 джихадиста. Такие данные от правительства ФРГ в ответ на свой запрос получили члены фракции Левой партии в бундестаге. 53 возвратившихся считаются "опасными" для общества. 18 - являлись ключевыми фигурами, сторонниками или функционерами ИГ. В привлечении их к ответственности за совершенные преступления для Федеральной прокуратуры Германии все большую роль играет международное уголовное право.
4 мая в Гамбурге начался судебный процесс по делу 35-летней Омаймы А. - сторонницы ИГ, вернувшейся в Германию из Сирии. Вдову известного джихадиста Денниса Кусперта обвиняют в преступлениях против человечности. В частности в том, что она для ведения домашнего хозяйства использовала 13-летнюю езидскую девочку в качестве рабыни.
После того, как в 2016 году Омайма А. вернулась на родину в Германию, она три года жила в Гамбурге. Лишь расследование, проведенное журналистом арабского канала Al Aan TV Дженаном Муссой, представило доказательства вины Омаймы А. Журналист нашел в Сирии мобильный телефон, который использовала сторонница ИГ. На нем было множество фотографий и видео, по которым можно было детально проследить жизнь Омаймы в Сирии.
Собранные журналистом документальные улики позволили начать расследование в отношении вернувшейся в Германию джихадистки. На фотографиях - Омайма с автоматом Калашникова в руках, ее дети, играющие с оружием, ее смеющийся муж. В распоряжении следствия также имеется ее переписка с мужем в чате.
В каких преступлениях обвиняют сторонниц ИГ
Адвокат Александер Шварц указывает на то, что образ пассивных, бесправных и не имеющих собственного мнения сторонниц ИГ должен быть скорректирован: "Многие вернувшиеся в Германию сторонницы ИГ, были вооружены. У них было скорострельное оружие, автоматы Калашникова, пистолеты".
Многие сторонницы ИГ работали в так называемой "полиции нравов", действовавшей на территориях, подконтрольных ИГ. Они указывали женщинам, что им носить, как себя вести, как подчиняться ИГ.
Но именно содержание в рабстве людей является для Александра Шварца "преступным деянием, которое можно вменить сторонницам ИГ и которым они даже большей частью занимались".
Удержание человека в рабстве - так звучит одно из обвинений в адрес еще одной сторонницы ИГ, вернувшейся в Германию 21-летней Сары О. Процесс по ее делу рассматривается судом в Дюссельдорфе с октября 2019 года в закрытом режиме, поскольку на момент совершения преступления подсудимая была несовершеннолетней.
По данным следствия, Саре О. было 15 лет, когда она решила вступить в ряды ИГ и отправиться на войну. Кроме обвинения в удержании людей в рабстве, Сару обвиняют в том, что она вместе с мужем и детьми жила в доме, который ей предоставила террористическая организация ИГ.
Присвоение чужого имущества и мародерство
ИГ предоставляла своим бойцам и их семьям жилье, которое было отобрано. Его прежние владельцы либо были насильственно выселены, либо убиты. Эти действия расцениваются юристами как особый вид мародерства и считаются нарушением статьи восьмой Международного уголовного кодекса (МУК) Германии.
Подобное преступление уже рассматривалось судом в Штутгарте в июле 2019 года. Находившаяся на скамье подсудимых Сабине Ш., вернувшаяся в Германию сторонница ИГ, была приговорена к 5 годам лишения свободы за совершенные военные преступления, в частности - за отобранное чужое имущество в виде двух квартир.
С начала 2019 года Федеральная прокуратура Германии предъявила вернувшимся на родину сторонницам ИГ восемь обвинений в нарушении международного права. Самое распространенное из них - присвоение чужого имущества. Но в мае 2018 года Федеральная судебная палата усложнила процесс предъявления обвинений за подобные преступлении.
33-летняя Сибель Х. из Ашаффенбурга дважды проживала в районах, контролируемых так называемым "халифатом" ИГ. Первый раз - в 2013 году. После того как ее муж - боевик ИГ - был убит, она в 2014 вернулась в Германию. Здесь повторно вышла замуж и вместе со вторым супругом вновь уехала на территорию, подконтрольную ИГ. Там у нее родились две дочери.
В 2018 году Сибель Х. из курдской тюрьмы через Северный Ирак отправили в Германию. Здесь она какое-то время оставалась на свободе, поскольку тогда Федеральная судебная палата отклонило ходатайство о выдаче ордера на ее арест, аргументируя свое решение тем, что если человек проживал на территории, подконтрольной ИГ, его нельзя только на этом основании считать членом ИГ. Для ареста и предъявления обвинений немецкие органы юстиции требуют конкретные доказательства того, что человек поддерживал террористов ИГ и сражался в их рядах. В противном случае им не грозит какое-либо наказание.
Адвокат из Рейнланд-Пфальца Серкан Алкан, который часто защищает в суде вернувшихся в Германию бывших сторонниц ИГ, считает, что, предъявляя им обвинение в присвоении чужого имущества, в частности жилья, на территории "халифата", Федеральная прокуратура Германии перегибает палку. В интервью DW он отметил, что на территориях, подконтрольных ИГ, у женщин нет права голоса: "Это же утопия, думать, что женщина там может сказать: "Я не буду жить в этом доме, потому что таким образом нарушаю международное право".
В случае Сибель Х. эти аргументы не подействовали. Ее арестовали и обвинили в нарушении международного права. 29 апреля суд в Мюнхене приговорил Сибель Х. к трем годам лишения свободы.
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