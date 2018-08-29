Геноцид в Африке: как Германию не отпускает ее колониальное прошлое

Дипломатические отношения между Германией и Намибией натянуты уже не первый год. Власти африканской страны давно требуют от Берлина официальных извинений за преступления, совершенные в начале 20 века немецкими кайзеровскими войсками на территории современной Намибии, которая тогда была германской колонией.

Речь идет о не самой известной странице немецкой истории - массовом убийстве представителей африканских народностей гереро и нама в Германской Юго-Западной Африке с 1904 по 1908 год. По оценкам историков, за это время было истреблено 65 тысяч из проживавших там 80 тысяч представителей племени гереро и не меньше половины из 20 тысяч нама. Массовые убийства стали ответом на начавшееся в январе 1904 года восстание гереро и нама против германских колониальных властей.

ФРГ хотя и признала эти убийства геноцидом, но до сих пор не принесла Намибии официальных извинений. Этот вопрос вновь оказался на повестке дня накануне намеченной на среду, 29 августа, официальной передачи Германией останков жертв геноцида племен гереро и нама намибийской стороне.

Передача останков жертв геноцида Намибии в Берлине

Во время немецкого колониального господства на территории современной Намибии, которое длилось с 1884 по 1915 год, останки жертв геноцида были "незаконно присвоены" и перевезены в Германию "без всякого уважения к человеческому достоинству, культурным и религиозным убеждениям и практикам", говорится в сообщении министерства иностранных дел ФРГ, которое цитирует агентство dpa. Впоследствии часть этих останков оказалась в немецких музеях.

Представители племен гереро и нама, прибывшие в Берлин для участия в церемонии передачи останков

Так, останки, которые будут переданы властям Намибии 29 августа, прежде хранились в антропологических музеях Берлина, Грайфсвальда, Ганновера, Гамбурга и других немецких городов. Речь идет о 19 черепах, нескольких скелетах, коже головы, лопатке и нижней челюсти, сообщает газета Berliner Zeitung. Сама церемония передачи останков с участием 74 представителей намибийской делегации и памятное богослужение состоятся в Берлине. Их организует Евангелическая церковь Германии. Во времена геноцида одни ее представители резко критиковали действия кайзеровских войск в Германской Юго-Западной Африке, другие - безоговорочно поддерживали.

Германия уже в третий раз с 2011 года передает африканскому государству останки жертв геноцида. "Мы хотим достойного возвращения останков в Намибию", - подчеркнули в немецком МИДе в ответ на запрос DW. Однако именно это и остается проблематичным: запланированную церемонию омрачает спор об осмыслении Берлином геноцида в Германской Юго-Западной Африке.

От Германии требуют извинений за геноцид племен гереро и нама

Накануне церемонии член Главного управления юстиции при берлинском сенате Дирк Берендт (Dirk Behrendt) и несколько общественных организаций потребовали от властей Германии попросить прощения. "Пришло время признать преступление и взять на себя ответственность за него", - подчеркнул Берендт. Официальных извинений потребовала и глава намибийского фонда жертв геноцида (Ovaherero/Ovambanderu Genocide Foundation) Эстер Муинянгуи. Позицию канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и бундестага по поводу колониальных преступлений, а точнее отсутствие извинений с их стороны, она назвала "шокирующей". Юрист по вопросам прав человека Вольфганг Калек (Wolfgang Kaleck) пристыдил немецкие власти за то, что в Намибии до сих пор нет памятника жертвам геноцида.

Впрочем, не все считают обвинения в адрес Германии справедливыми. "Ожидания Намибии однозначно выше, чем то, что может сделать Германия", - заявил в марте Рупрехт Поленц (Ruprecht Polenz). Он возглавляет немецкую делегацию в пробуксовывающем переговорном процессе с Намибией. По словам госминистра по вопросам международной культурной политики в немецком МИДе Мишель Мюнтеферинг (Michelle Müntefering), в осмыслении своего колониального прошлого Германии предстоит еще многое сделать.

Верховного вождя племени гереро Векуи Рукоро в этот раз в Берлин не пригласили

При этом она уточнила, что принесение извинений в ходе передачи останков жертв геноцида намибийской стороне не предусмотрено. От этой идеи отказались власти обеих стран, поскольку такая церемония не является подходящим для этого мероприятием, подчеркнула она на пресс-конференции в Берлине. Министр культуры Намибии Катрина Хансе-Химавара на той же пресс-конференции заявила, что церемония является главной целью ее визита в Германию, однако "возмещение ущерба, признание и извинение" являются предпосылками для хороших отношений между двумя странами в будущем. Она напомнила, что эти вопросы на протяжении многих лет препятствовали переговорам между странами.

Почему вождя гереро не пригласили на церемонию

Впрочем, не все в Намибии поддерживают ведение переговоров с ФРГ. Один из самых жестких их противников - верховный вождь племени гереро Векуи Рукоро. В конце июля он обвинил руководство Германии в том, что его имени не оказалось в списке приглашенных на церемонию в Берлине. По его мнению, это связано с его жесткой позицией. "Мое имя исключили, потому что я подал на Германию в суд", - заявил Рукоро агентству dpa.

В 2017 году Рукоро и другие представители гереро и нама подали заявление в федеральный окружной суд Нью-Йорка, потребовав от правительства ФРГ финансовой компенсации в связи с массовыми убийствами членов племен. В немецком МИДе отказались комментировать заявление верховного вождя по поводу отсутствия его имени в списке приглашенных.

Нет в нем и депутата парламента Намибии Иды Хоффман. Сторонники обоих политиков раскритиковали решение ФРГ не приглашать их на церемонию. "Политика исключения, которую проводят ФРГ и правительство Намибии, далеко не способствует примирению Германии с народностями гереро и нама, до сих пор серьезно страдающими от геноцида", - заявили в объединении "Геноцид не устаревает", в которое входят несколько некоммерческих организаций.

Возможно, Рукоро и Хоффман действительно не случайно отсутствуют в списке приглашенных. Организаторы церемонии, скорее всего, помнят, чем закончилось такое мероприятие в 2011 году. Оба политика, присутствовавшие на церемонии передачи останков жертв геноцида, начали громко требовать от Германии извинений за массовые убийства прямо во время речи тогдашнего госминистра ФРГ Корнелии Пипер (Cornelia Pieper). В результате церемония чуть не закончилась беспорядками, а Пипер уехала сразу после своей речи. Очевидно, что ни власти Германии, ни правительство Намибии повторения такого инцидента не хотят.

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