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Защита лидера партии УКРОП заявляет, что текст судебного постановления был написан заранее. Сам Корбан намерен подавать апелляцию на решение суда о его аресте.
Лидер партии УКРОП отказался от услуг своих адвокатов, которые "не могут воспринимать объективную реальность". Позже Корбану было отказано в отводе судьи, чего ранее требовала защита политика.
Судья Чаус принял отвод стороны защиты и поручил перераспределить дело. Заседание прерывалось вторжением "титушек", которые нанесли побои присутствующим.
Геннадию Корбану предписано сдать внутренний и заграничный паспорта. Кроме того,он будет обязан носить электронный браслет.
Суд перенес заседание по рассмотрению жалобы на законность задержания Корбана на 5 ноября. После вынесения этого решения в зале суда началась потасовка между депутатами и прокурорами.
Митинги протеста и угроза раскола парламентской коалиции - таковы последствия задержания лидера УКРОПа Геннадия Корбана. Подробности в материале DW.
О задержании главы партии УКРОП Геннадия Корбана по новому эпизоду сообщила Генпрокуратура Украины. В ГПУ не уточнили, в чем конкретно подозревается задержанный.
По данным адвоката политика, Корбана отпустили из зала суда, а затем снова задержали без объяснения причин. Возле Верховной рады Украины митингуют сторонники УКРОПа.
Арест лидера партии УКРОП Геннадия Корбана может спровоцировать формирование широкого фронта против президента Украины, считает Сергей Руденко. Комментарий украинского журналиста специально для DW.
Генпрокуратура Украины сообщила, что предъявила задержанному Геннадию Кобану подозрения по нескольким статьям, в том числе в создании преступной организации. ГПУ будет требовать его ареста.
Экс-кандидат в мэры Киева Геннадий Корбан, задержанный СБУ Украины по подозрению в хищениях и похищениях, рассказал о деталях задержания и предъявляемых ему обвинениях.
Лидер партии УКРОП Геннадий Корбан задержан в Днепропетровске. Его подозревают в организации и руководстве ОПГ. Активисты "Автомайдана" в ответ провели у резиденции Порошенко акцию с требованием отставки генпрокурора.
На промежуточных выборах в Чернигове, по данным ЦИК Украины, победил кандидат от БПП Сергей Березенко. Его главный соперник Геннадий Корбан сообщил о масштабных нарушениях.
Петр Порошенко намерен лишить глав украинских регионов возможности содержать собственные вооруженные силы. Президент Украины резко отреагировал на действия губернатора Игоря Коломойского.
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