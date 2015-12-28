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Геннадий Корбан

Bild von Gennadij Korban aus der ukrainischen Partei UKROP. Er wurde heute in Dnepropetrovsk verhaftet. *** Authorized Ukrainian TV channel «Inter» Youtube stream - Podrobytsi (Details) News Programming, 28-10-2014 at 39:12/52:00 (Creative Commons Attribution)

Геннадий Корбан помещен под арест на два месяца 28.12.2015

Защита лидера партии УКРОП заявляет, что текст судебного постановления был написан заранее. Сам Корбан намерен подавать апелляцию на решение суда о его аресте.
Bild von Gennadij Korban aus der ukrainischen Partei UKROP. Er wurde heute in Dnepropetrovsk verhaftet. *** Authorized Ukrainian TV channel «Inter» Youtube stream - Podrobytsi (Details) News Programming, 28-10-2014 at 39:12/52:00 (Creative Commons Attribution)

Суд в Киеве: Корбану отказали в отводе судьи 28.12.2015

Лидер партии УКРОП отказался от услуг своих адвокатов, которые "не могут воспринимать объективную реальность". Позже Корбану было отказано в отводе судьи, чего ранее требовала защита политика.
Proteste wegen Festnahme von dem Stellvertreter des Leiters der ukrainischen Partei UKROP Gennadij Korban, die unser Korrespondent Alexander Sawitski heute in Kiew gemacht hat. Auf den Bildern sind Teilnehmer der Protesten in Kiew. Schlüsselworter: Ukraine, ukrainische Partei UKROP, Gennadij Korban, Proteste, Kiew, Alexander Sawitski DW/A.Sawitski

На процессе по делу Корбана объявили отвод судье 28.12.2015

Судья Чаус принял отвод стороны защиты и поручил перераспределить дело. Заседание прерывалось вторжением "титушек", которые нанесли побои присутствующим.
Oct. 30, 2015 - Kiev, Ukraine - The head of the party Ukrainian patriots association - UKROP ( DILL ) GENNADY KORBAN after a press-conference,dedicated to the results of elections to local councils,in Kiev,Ukraine,30 October,2015. Kiev Ukraine PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAg194 OCT 30 2015 Kiev Ukraine The Head of The Party Ukrainian Patriots Association Dill Gennady After a Press Conference dedicated to The Results of Elections to Local Councils in Kiev Ukraine 30 October 2015 Kiev Ukraine PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAg194

Лидер партии УКРОП отправлен под домашний арест 06.11.2015

Геннадию Корбану предписано сдать внутренний и заграничный паспорта. Кроме того,он будет обязан носить электронный браслет.
23.10.2015 epa04991370 Ukrainian people speak next to the 'Ukrop' party advertising tent during an election campaign event in downtown Kiev, Ukraine, 23 October 2015. Local elections in Ukraine will be held on 25 October 2015. Copyright: picture-alliance/dpa/S. Dolzhenko

Генпрокуратура объединила уголовные дела против Корбана 04.11.2015

Суд перенес заседание по рассмотрению жалобы на законность задержания Корбана на 5 ноября. После вынесения этого решения в зале суда началась потасовка между депутатами и прокурорами.
Proteste wegen Festnahme von dem Stellvertreter des Leiters der ukrainischen Partei UKROP Gennadij Korban, die unser Korrespondent Alexander Sawitski heute in Kiew gemacht hat. Auf den Bildern sind Teilnehmer der Protesten in Kiew. Schlüsselworter: Ukraine, ukrainische Partei UKROP, Gennadij Korban, Proteste, Kiew, Alexander Sawitski DW/A.Sawitski

"Дело Корбана": борьба с преступностью или схватка тираннозавров? 03.11.2015

Митинги протеста и угроза раскола парламентской коалиции - таковы последствия задержания лидера УКРОПа Геннадия Корбана. Подробности в материале DW.
Oct. 30, 2015 - Kiev, Ukraine - The head of the party Ukrainian patriots association - UKROP ( DILL ) GENNADY KORBAN after a press-conference,dedicated to the results of elections to local councils,in Kiev,Ukraine,30 October,2015. Kiev Ukraine PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAg194 OCT 30 2015 Kiev Ukraine The Head of The Party Ukrainian Patriots Association Dill Gennady After a Press Conference dedicated to The Results of Elections to Local Councils in Kiev Ukraine 30 October 2015 Kiev Ukraine PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAg194

Лидер партии УКРОП Корбан задержан по новому эпизоду 03.11.2015

О задержании главы партии УКРОП Геннадия Корбана по новому эпизоду сообщила Генпрокуратура Украины. В ГПУ не уточнили, в чем конкретно подозревается задержанный.
Oct. 30, 2015 - Kiev, Ukraine - The head of the party Ukrainian patriots association - UKROP ( DILL ) GENNADY KORBAN after a press-conference,dedicated to the results of elections to local councils,in Kiev,Ukraine,30 October,2015. Kiev Ukraine PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAg194 OCT 30 2015 Kiev Ukraine The Head of The Party Ukrainian Patriots Association Dill Gennady After a Press Conference dedicated to The Results of Elections to Local Councils in Kiev Ukraine 30 October 2015 Kiev Ukraine PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAg194

Лидера партии УКРОП Корбана увезли из суда в неизвестном направлении 03.11.2015

По данным адвоката политика, Корбана отпустили из зала суда, а затем снова задержали без объяснения причин. Возле Верховной рады Украины митингуют сторонники УКРОПа.
Oct. 30, 2015 - Kiev, Ukraine - The head of the party Ukrainian patriots association - UKROP ( DILL ) GENNADY KORBAN after a press-conference,dedicated to the results of elections to local councils,in Kiev,Ukraine,30 October,2015. Kiev Ukraine PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAg194 OCT 30 2015 Kiev Ukraine The Head of The Party Ukrainian Patriots Association Dill Gennady After a Press Conference dedicated to The Results of Elections to Local Councils in Kiev Ukraine 30 October 2015 Kiev Ukraine PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAg194

Комментарий: Зачем Порошенко дело Корбана? 02.11.2015

Арест лидера партии УКРОП Геннадия Корбана может спровоцировать формирование широкого фронта против президента Украины, считает Сергей Руденко. Комментарий украинского журналиста специально для DW.
Prosecutor General's Office of Ukraine, Kiev, Reznitskaya

Корбану объявили о подозрении в создании преступной группировки 01.11.2015

Генпрокуратура Украины сообщила, что предъявила задержанному Геннадию Кобану подозрения по нескольким статьям, в том числе в создании преступной организации. ГПУ будет требовать его ареста.
23.10.2015 epa04991370 Ukrainian people speak next to the 'Ukrop' party advertising tent during an election campaign event in downtown Kiev, Ukraine, 23 October 2015. Local elections in Ukraine will be held on 25 October 2015. Copyright: picture-alliance/dpa/S. Dolzhenko

Геннадий Корбан рассказал о подробностях своего задержания 01.11.2015

Экс-кандидат в мэры Киева Геннадий Корбан, задержанный СБУ Украины по подозрению в хищениях и похищениях, рассказал о деталях задержания и предъявляемых ему обвинениях.
23.10.2015 epa04991370 Ukrainian people speak next to the 'Ukrop' party advertising tent during an election campaign event in downtown Kiev, Ukraine, 23 October 2015. Local elections in Ukraine will be held on 25 October 2015. Copyright: picture-alliance/dpa/S. Dolzhenko

На Украине задержан экс-кандидат в мэры Киева от партии УКРОП 31.10.2015

Лидер партии УКРОП Геннадий Корбан задержан в Днепропетровске. Его подозревают в организации и руководстве ОПГ. Активисты "Автомайдана" в ответ провели у резиденции Порошенко акцию с требованием отставки генпрокурора.
Election commission officials count ballots at a polling station in Kiev, Ukraine, on Sunday, May 25, 2014. Ukraine's critical presidential election went underway Sunday under the wary scrutiny of a world eager for stability in a country. An exit poll showed that billionaire candy-maker Petro Poroshenko won election in the first round. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Выборы в Чернигове: Победил кандидат от блока Порошенко 27.07.2015

На промежуточных выборах в Чернигове, по данным ЦИК Украины, победил кандидат от БПП Сергей Березенко. Его главный соперник Геннадий Корбан сообщил о масштабных нарушениях.
4. März Ukrainian President Petro Poroshenko addresses the media after a meeting with Italian Prime Minister Matteo Renzi in Kiev, March 4, 2015. REUTERS/Valentyn Ogirenko (UKRAINE - Tags: POLITICS)

Порошенко: Украинские губернаторы лишатся "карманных" армий 23.03.2015

Петр Порошенко намерен лишить глав украинских регионов возможности содержать собственные вооруженные силы. Президент Украины резко отреагировал на действия губернатора Игоря Коломойского.