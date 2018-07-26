Генетически модицифированные организмы (ГМО)

ГМО - организм, генотип которого был искусственно изменён при помощи методов генной инженерии.
Определение может применяться для растений, животных и микроорганизмов. Генетическая модификация отличается целенаправленным изменением генотипа организма в отличие от случайного, характерного для естественного и искусственного мутационного процесса. Генетические изменения, как правило, производятся в научных или хозяйственных целях.
Немецкие СМИ обнародовали документы, которые раскрывают детали переговоров о создании TTIP - зоны свободной торговли межу ЕC и США. Экоактивисты делают вывод, что США пытаются надавить на европейских партнеров. Так ли это на самом деле и что из опубликованного взволновало немецкую публику?
Немецкие СМИ обнародовали документы, которые раскрывают детали переговоров о создании TTIP - зоны свободной торговли межу ЕC и США. Экоактивисты делают вывод, что США пытается надавить на европейских партнеров. Так ли это на самом деле и что из опубликованного взволновало немецкую публику?
Продажа генно-модифицированных продуктов уже давно стала привычным делом во многих странах мира. Но не в Европе. Тем не менее, на днях министры ЕС выдали разрешение на выращивание американской трансгенной кукурузы. У европейцев это вызвало неоднозначную реакцию.