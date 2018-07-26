Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Генетически модицифированные организмы (ГМО)

ГМО - организм, генотип которого был искусственно изменён при помощи методов генной инженерии.

Определение может применяться для растений, животных и микроорганизмов. Генетическая модификация отличается целенаправленным изменением генотипа организма в отличие от случайного, характерного для естественного и искусственного мутационного процесса. Генетические изменения, как правило, производятся в научных или хозяйственных целях.

Symbolbild DNA Copyright: picture-alliance/Chromorange/Bilderbox

Редактирование геномов: Европейский суд вынес решение 26.07.2018

Продукция, полученная в результате редактирования генома, должна быть помечена фразой "Содержит ГМО". Что такое технология CRISPR/Cas9 и какие у нее преимущества, разбиралась DW.
17.07.2018, Berlin: Auf einem kreisrunden Schild steht «FOODprint Ich stehe auf Essen ohne Gentechnik». Die Initiative «Foodprint» für gentechnikfreie Lebensmittel überreichte im Bundesumweltministerium 108.000 gesammelte Unterschriften. Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa | Verwendung weltweit

Европейский суд одобрил маркировку продуктов с измененной ДНК 25.07.2018

Суд в Люксембурге рассмотрел иск французского союза сельхозпроизводителей, опасающихся отрицательных последствий применения технологий генной инженерии.

Зачем агрохимический гигант Bayer поглощает Monsanto (08.06.2018) 08.06.2018

Немецкий фармацевтический концерн Bayer завершает покупку американской корпорации Monsanto и становится крупнейшим игроком на агрохимическом рынке. Тем не менее, сделка вызывала в Европе и Германии неоднозначную реакцию.
Maiskolben am 30.09.2013 auf einem Feld in Kremmen (Brandenburg). Foto: Patrick Pleul

Европейский суд: Для запрета ГМО нужны серьезные основания 13.09.2017

Запретить культивирование генномодифицированных продуктов можно лишь при наличии научных доказательств их вреда для здоровья человека, решил Европейский суд.
12.7.2016 *** FILE - epa05421326 Activists protest against the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) in front of the EU commission building during the 14th round of TTIP negotiations in Brussels, Belgium, 12 July 2016. EPA/OLIVIER HOSLET (zu dpa«Gabriel wirbt für kleines Ceta - und erklärt großes TTIP für tot» vom 28.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/O. Hoslet

Переговоры о зоне свободной торговли ЕС-США в тупике? (видео) 30.08.2016

В последнее время переговоры между ЕС и США о создании зоны свободной торговли явно буксуют. В Париже заявили, что при нынешнем президенте США завершить переговоры не удастся. А в Берлине даже заговорили об их провале.
Karikatur von Sergey Elkin (Thema: Zweiköpfiger russischer Adler und Sprechblase: Sagt Nein zu genetisch veränderten Produkten) Copyright: Sergey Elkin

Двуглавый орел как борец с ГМО? 05.07.2016

В России запретили выращивать и разводить генетически модицифированные организмы (ГМО). Карикатурист Сергей Елкин недоумевает.
A baby chick, genetically modified to block transmission of bird flu, glows under an ultraviolent light, next to a chick that has not been modified, in this undated handout photo provided by Norrie Russell of The Roslin Institute, University of Edinburgh. Researchers insert a green fluorescent protein into the GMO birds to easily identify them from control birds during experiments and have found a way to potentially reduce deadly bird-flu infections in some egg-laying chickens by genetically engineering the birds not to replicate the virus inside their bodies. REUTERS/Norrie Russell of The Roslin Institute, University of Edinburgh/Handout via Reuters ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. NO SALES. NO ARCHIVES.

В России запретили выращивание и разведение ГМО 05.07.2016

За использование ГМО в России вводится административное наказание. Импорт ГМО не запрещается. Правительство может запретить ввоз генно модифицированной продукции после мониторинга.
BU: Golden Rice is supposed to improve upon plain white rice. But are there costs? Aufgenommen am 15.2.2011 geladen am 13.8.2015 IRRI Photos/CC BY-NC-SA 2.0

Более ста нобелевских лауреатов выступили в защиту ГМО 30.06.2016

Подписанты призвали "Гринпис" прекратить кампанию против ГМО и "Золотого риса". Нет подтверждений того, что употребление ГМО вредно для здоровья людей или животных, заявили ученые.

Что такое TTIP и давят ли США на Евросоюз? - DW Новости (02.05.2016) 02.05.2016

Немецкие СМИ обнародовали документы, которые раскрывают детали переговоров о создании TTIP - зоны свободной торговли межу ЕC и США. Экоактивисты делают вывод, что США пытаются надавить на европейских партнеров. Так ли это на самом деле и что из опубликованного взволновало немецкую публику?

Что такое TTIP и давят ли США на Евросоюз? - DW Новости (02.05.2016) 02.05.2016

Немецкие СМИ обнародовали документы, которые раскрывают детали переговоров о создании TTIP - зоны свободной торговли межу ЕC и США. Экоактивисты делают вывод, что США пытается надавить на европейских партнеров. Так ли это на самом деле и что из опубликованного взволновало немецкую публику?

ГМО-кукуруза в Европе: мнения разделились (13.02.14) 13.02.2014

Продажа генно-модифицированных продуктов уже давно стала привычным делом во многих странах мира. Но не в Европе. Тем не менее, на днях министры ЕС выдали разрешение на выращивание американской трансгенной кукурузы. У европейцев это вызвало неоднозначную реакцию.
2298026 Georgia. 10/06/2013 Corn harvested in the Tsinandali District in Kakhetia. Katerina Sovdagari/RIA Novosti

Власти Украины не против заработать на трансгенных культурах 24.10.2013

Украинское правительство намерено разрешить выращивание на Украине генетически модифицированных растений. Экологи считают эти намерения незаконными. DW выясняла подробности.
Mit einem Absperrband ist am 29.09.2004 ein gentechnisch verändertes Maisfeld nahe Ramin im Landkreis Uecker-Randow gekennzeichnet (Archivfoto). Das Landwirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommerns und der Verein zur Förderung Innovativer und Nachhaltiger Agrobiotechnologie (FINAB e.V.) hatten zu einer Informationsveranstaltung zum Erprobungsanbau von gentechnisch verändertem Mais eingeladen. Im Bundesland wird an zwei Standorten unter wissenschaftlicher Leitung des FINAB e.V. und unter der Schirmherrschaft des Landwirtschaftsministeriums Erprobungsanbau mit gentechnisch verändertem Mais betrieben. Es gilt als sicher, dass die Regelungen des Gentechnik-Gesetzes mit rot-grüner Kanzlermehrheit vom Bundestag am Freitag (26.11.2004) verabschiedet werden. Foto: Patrick Pleul dpa***Zu Hille, Klare Kennzeichnung für Verbraucher? Bundesrat entscheidet über Gentechnik-Gesetz***

Эксперт: Будущее трансгенных продуктов в России не ясно 07.12.2012

Интервью главы Ассоциации генетической безопасности Елены Шаройкиной корреспонденту DW.
Ein Bergsteiger bei Sonnenaufgang vor dem Aufstieg zum Gipfel, im Hintergrund der fünfthöchste Berg der Welt, der Makalu, aufgenommen am 24.09.2004. Mangelnde Vorbereitung und die Überschätzung der eigenen körperlichen Möglichkeiten sind die Hauptursachen gesundheitlicher Schäden bei Bergsteigern, viele leiden wegen mangelnder Akklimatisierung unter den Folgen von Sauerstoffmangel. Ein extra eingerichtetes medizinisches Camp rettet leichtsinnige Bergsteiger notfalls mit dem Einsatz eines Hubschraubers. Foto: Nawang Sherpa

Растения будущего и как с ними жить 25.01.2011

В Гималаях растут растения, устойчивые к морозам и засухе. Можно ли привить их качества сельхозкультурам? Этим вопросом занимаются ученые в рамках уникального германо-индийского проекта.
Entscheidung über Genmais-Verbot Caption: ARCHIV - Symbolisch steht am 29.09.2004 ein Schild mit der Aufschrift Genfood vor einem gentechnisch veränderten Maiskolben auf einem Feld nahe Ramin im Landkreis Uecker-Randow (Illustration zum Thema Genmais). Der Anbau von Genmais soll in Deutschland verboten werden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur dpa am Dienstag (14.04.2009) aus Expertenkreisen. Dabei geht es um eine bestimmte Sorte des Konzerns Monsanto, den genveränderten Mais MON 810, der seit 1998 in der Europäischen Union für den kommerziellen Anbau zugelassen ist. Foto: Patrick Pleul dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немцы ГМО не доверяют и ждут вестей с чужих полей 18.05.2010

Если в Германии генетически модифицированные сельхозкультуры воспринимаются с недоверием, то в США они давно получили широкое распространение. Каков же результат? Ученые подвели первые итоги...
Anette Orelleno (l), Fachtierärztin für Lebensmittel am Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) in Oldenburg, nimmt am Montag (07.11.2005) eine sensorische Prüfung von Geflügelfleischproben vor. Im neuen Fleischskandal hat die Untersuchung von Proben den Verdacht gegen die Firma im niedersächsischen Lastrup erhärtet. Von 20 Proben seien 7 «eindeutig verdorben» gewesen, teilte LAVES mit. Bei vier Proben sei die Qualität des Fleisches fraglich gewesen. Sie würden jetzt weiter untersucht. Neun Proben seien in Ordnung gewesen, sagte LAVES-Sprecherin Schrandt. Foto: Carmen Jaspersen dpa/lni +++(c) dpa - Bildfunk+++

Справка: Биопродукты 28.09.2008

Маркировку "Bio" получает в Германии только та продукция, которая на 95 процентов состоит из экологически чистых ингредиентов и подвергается строгому контролю качества.