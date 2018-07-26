Генетически модицифированные организмы (ГМО)

Переговоры о зоне свободной торговли ЕС-США в тупике? (видео)

В последнее время переговоры между ЕС и США о создании зоны свободной торговли явно буксуют. В Париже заявили, что при нынешнем президенте США завершить переговоры не удастся. А в Берлине даже заговорили об их провале.