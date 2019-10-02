Генерал США: Учения "Защитник-2020" не направлены против России

Военные учения "Защитник-2020" (Defender 2020) не направлены против России. Об этом заявил на пресс-конференции в Берлине во вторник, 14 января, заместитель командующего вооруженными силами США в Европе генерал Эндрю Ролинг.

"Эти маневры не связаны с какой-либо конкретной страной. Этим они отличаются от прошлых учений времен холодной войны. Речь идет в целом о защите при различных кризисных сценариях", - пояснил Ролинг.

Наиболее масштабные учения за 25 лет

Маневры "Защитник-2020" могут стать крупнейшими за последние 25 лет. В них примут участие 37 тысяч военнослужащих США и их союзников. На учениях отработают оперативную переброску американских войск в Восточную Европу.

Передислокация начнется в начале марта. Главная территория для перемещения войск - Польша, Германия же станет логистическим центром и главной страной транзита. Генерал Ролинг пообещал, что переброска войск минимально повлияет на жизнь населения ФРГ, так как будет проходить преимущественно ночью.

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