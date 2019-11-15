Где расположены российские военные базы в Сирии (инфографика)

Российские войска заняли бывшую американскую базу под Метрасом близ Кобани в северной части Сирии. Видеокадры с десантированием российских военных на бетонную площадку около базы обнародовал телеканал Минобороны России "Звезда" в пятницу, 15 ноября. После посадки нескольких вертолетов, включая Ми-35, военнослужащие зашли на территорию оставленного армией США объекта. По словам начальника Центра по примирению враждующих сторон Сергея Жмурина, бывшая американская военная база будет использована для выдачи гуманитарной помощи сирийцам.

Накануне телеканал "Звезда" сообщил, что Россия создаст новую вертолетную базу в городе эль-Камышлы на севере Сирии. Она станет третьим по счету местом постоянного пребывания контингента российских войск в Сирии: наряду с авиабазой в городе Хмеймим в 30 километрах от границы с Турцией и военно-морской базой в Тартусе. Кроме того, российская авиация использует два так называемых аэродрома подскока - в Шайрате и в Тиясе.

К началу военной операции России в Сирии в сентябре 2015 года на авиабазу Хмеймим была переброшена отдельная авиационная группа Воздушно-космических сил России, в состав которой, по информации ТАСС, входили бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25, истребители Су-30СМ, вертолеты Ми-24 и Ми-8, самолет разведки Ил-20М1, а также комплексы беспилотной авиации. По данным на август 2016 года, на авиабазе Хмеймим находились более 20 военных самолетов, около 10 вертолетов и зенитный ракетный комплекс С-400. Более актуальных сведений о составе контингента российских войск в Сирии за последние годы обнародовано не было.

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