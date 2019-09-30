Где немцы живут в старости

В Германии около 17,5 миллиона немцев перешагнули 65-летний рубеж. Это свыше 20 процентов населения страны. Наша подборка - о том, какие формы проживания предпочитают немецкие пенсионеры.

Дома престарелых

В 2017 году (это последние такого рода данные) в Германии насчитывалось 14,5 тысячи домов престарелых. Существует три основных типа подобных учреждений: Altenwohnheim (его обитатели ведут свое домашнее хозяйство, в основном способны обслуживать себя сами и помощь по уходу получают лишь в ограниченном объеме), Altenheim (его жители нуждаются лишь в незначительном постороннем уходе, но могут рассчитывать на регулярную помощь по уборке помещения, организации питания и ведению домашнего хозяйства), Altenpflegeheim (здесь осуществляется стационарный уход за беспомощными людьми, которые могут рассчитывать на постороннюю помощь круглые сутки). Такие дома престарелых, как Altenpflegeheim, особенно распространены в Германии.

Доля муниципальных учреждений такого рода составляет на рынке всего пять процентов. Деятельность более половины домов престарелых финансируется некоммерческими и благотворительными организациями. Стоимость проживания в немецком доме престарелых в среднем по стране составляет 1700 евро в месяц.

Свое проживание в доме престарелых пенсионеры частично оплачивают сами, а частично эти расходы покрывает страховка. Объем личного вклада зависит от финансового положения человека. В любом случае, проживание даже в недорогом немецком доме престарелых обойдется по меньшей мере в 1000 евро в месяц - тем более что расходы на ремонт таких учреждений и их обслуживание пенсионеры должны покрывать из собственных накоплений.

Специально оборудованные квартиры

Впрочем, формы проживания пожилых немцев за последние десятилетия сильно изменились. Подавляющее большинство немецких пенсионеров (2,59 млн из 3,41 млн тех, кто нуждается в постоянном уходе) живут сегодня отдельно и о переезде в дом престарелых даже не думают. Оптимальный вариант для проживания - Seniorenresidenz. Это воздвигаемые специально для пожилых людей жилые комплексы, где обеспечена возможность безбарьерного перемещения. У каждого проживающего тут отдельная квартира (Seniorenwohnung), где созданы условия для комфорта и безопасности пожилого человека. Все комнаты расположены на одном уровне: ни лестниц, ни порогов нет. Ванны либо душевые кабинки оборудованы специальными сидениями и поручнями.

Как правило, такое жилье строится в местах с хорошей инфраструктурой, в пешей досягаемости от аптек, супермаркетов, поликлиник. Стоит ли говорить о том, что проживание в подобных условиях обходится недешево: аренда самой скромной квартиры в комплексе Seniorenresidenz стоит минимум 1500 евро в месяц. А зачастую цена доходит до нескольких тысяч евро в месяц.

Сопровождаемое проживание

Альтернативой дому престарелых может стать и так называемое "сопровождаемое проживание" (Betreutes Wohnen). Нуждающиеся в уходе пожилые люди проживают самостоятельно в отдельных, но специально оборудованных, адаптированных под их потребности квартирах. При этом человеку прямо на дому предоставляются необходимые услуги со стороны "служб сопровождения" - медицинских учреждений, социальных организаций, клининговых фирм.

Иными словами, речь тут идет не только о регулярных контрольных визитах социальных и медработников. Человек может также рассчитывать на помощь по хозяйству, будь то уборка помещений, стирка или глажка белья, а также на доставку ему на дом еды. В помещениях квартиры есть кнопки экстренного вызова медицинского персонала. За помощью можно обращаться в любое время суток и в любой день.

Нередко в таких жилых комплексах создаются общественные пространства, куда можно выйти, чтобы пообщаться с соседями, обсудить последние новости, поиграть в настольные игры, помузицировать. Это делается для того, чтобы одинокие люди не скучали, не замыкались в четырех стенах и не утрачивали вкус к жизни. Стоимость аренды жилья в таких комплексах примерно такая же, как и в Seniorenresidenz.

Общежития для пожилых людей

А бывает и такое: несколько одиноких пенсионеров, которых объединяют общие взгляды и интересы, снимают отдельную квартиру и живут в ней все вместе, как одна семья. У каждого отдельная комната, где в любой момент можно уединиться. Ну, а желающие пообщаться собираются на кухне или в гостиной и вместе готовят еду, смотрят телевизор, обмениваются новостями, беседуют, устраивают праздники.

Такие общежития для пожилых людей (Senioren-Wohngemeinschaft, WG) пользуются в Германии растущей популярностью. И это понятно: их обитатели чувствуют себя частью сообщества, где в трудную минуту можно рассчитывать на поддержку и где никто не чувствует себя брошенным на произвол судьбы. Не говоря о том, что такая форма проживания помогает сэкономить немало денег.

Под одной крышей со студентом

"Жилье за помощь" ("Wohnen für Hilfe") - так называется концепция жилья, в последние десятилетия распространившаяся во многих городах Германии. Суть ее в том, что человек, оставшийся на старости лет в одиночестве и живущий в доме или квартире большой площади, сдает часть жилья студентам.

В этом случае молодые люди принимают участие лишь в оплате коммунальных услуг. Все остальное - бесплатно, но при условии, что квартирант будет оказывать помощь в ведении домашнего хозяйства: совершать покупки, делать уборку, гулять с собакой. Количество часов работы зависит от метража снимаемой комнаты. Допустим, если ее площадь составляет 15 квадратных метров, студент должен отработать 15 часов в месяц. В ситуации, когда стоимость аренды жилья в крупных городах Германии зашкаливает, такие общежития пользуются большим спросом.

Смотрите также:

Такая разная старость Есть ли у дивы возраст? Внешность актрисы - ее капитал. Что происходит, когда она стареет? На этом фото, снятом Синди Шерман в 2016 году, самоуверенная поза дивы и яркий наряд неспособны скрыть ее возраст. А надо ли его скрывать? Быть может, нежелание демонстрировать следы старения - ненужный стереотип? Какие представления связаны с темой старости, показывает выставка в земельном музее Нижней Саксонии в Ганновере.

Такая разная старость Всего лишь маска Выставка в Ганновере "Серебряный глянец: об искусстве старения" ("Silberglanz. Von der Kunst des Alters") показывает произведения искусства последних трех тысячелетий - от Древнего Египта до современности. На этом осколке глиняного сосуда (кратера) из Апулии, датируемом 350 годом до н.э., изображен актер, который снимает с себя маску седого старика после театрального представления.

Такая разная старость Приметы старости На этом древнегреческом керамическом сосуде (он называется гидрия или кальпида) 480 года до н.э. изображена сцена из "Илиады" Гомера. Одиссей пытается уговорить гневающегося Ахилла продолжить битву у Трои. За спиной Одиссея стоит дряхлый Феникс (Фойникс), на преклонный возраст которого указывает лысина и редкие волосы.

Такая разная старость Старость и авторитет На картине Пьетро Перуджино отчетливо виден пожилой возраст Святого Петра благодаря тщательно выписанным морщинам около носа, в уголках губ, на лбу… Авторитет апостолу придает, однако, не только его возраст, но и Священное писание, которое он держит в руках, и, конечно же, та миссия, которую он выполнял по поручению Иисуса Христа.

Такая разная старость Нужда и одиночество В основу плаката Клауса Штека 1971 года лег портрет матери Альбрехта Дюрера, написанный мастером в 1514 году. Тогда Барбаре Дюрер было 63 года, она была тяжело больна. Добавив к портрету вопрос: "Вы бы сдали комнату этой женщине?", Клаус Штек существенно изменил его содержание. Это уже не изображение конкретного человека, а анонимное олицетворение старости, нужды и одиночества.

Такая разная старость Морщины крупным планом Так Вольфганг Тиманн изобразил в 1979 году бабушку своей жены Софи Тилькинг. Усталые глаза и глубокие морщины создают безрадостную картину. Эффект полотна, выполненного в технике фотореализма, усиливается за счет его масштабности: размеры холста составляют два на три метра.

Такая разная старость Достоинства возраста На этом автопортрете 1916 года Макс Либерман запечатлел себя в возрасте 69 лет. На картине он выглядит уверенным в себе и полным сил, изысканно одетым и осознающим свое высокое положение. Взгляд художника направлен к зрителю или, возможно, к зеркалу. Это внимательный, изучающий взгляд, тщательно исследующий детали своего отражения.

Такая разная старость Самоуверенность зрелости На этой картине 1911 года немецкий художник Ловис Коринт изобразил свою знакомую, госпожу Лютер. Прямая осанка и самоуверенный взгляд выдают в ней сильную, пожалуй, даже доминантную личность. Элегантная одежда и особенно шляпа с гигантскими полями подчеркивают уверенность и силу ее присутствия. Следы возраста заметны по морщинкам вокруг глаз и на красивых, холеных руках.

Такая разная старость Почтенный возраст, непочетная профессия На этой картине Отто Дикс изобразил сводницу. Прямых свидетельств о профессии пожилой дамы на картине не найти. Но дымящаяся в зубах сигарета, ярко подведенные глаза и декольте, щедро открывающее взору пышную грудь, вызывают у зрителя недвусмысленные ассоциации. Отто Дикс нередко изображал сводниц и проституток, комментируя таким образом моральный упадок в Веймарской республике.

Такая разная старость Счастье в потомках Немецкий скульптор Герхард Маркс изобразил счастливую встречу бабушки и ее внука в бронзовой пластике 1944 года. В их объятии чувствуется взаимная любовь и душевная близость. Это впечатление подчеркивает положение тел, обращенных друг к другу: в то время как бабушка наклонилась к своему внуку, он поднялся на цыпочки, чтобы обнять ее.

Такая разная старость Старик Эрих Хартман изобразил на своей картине "Старик" 1959 года пожилого мужчину. Эта картина выполнена в абстрактном стиле, который подчеркивает не столько отдельные детали, сколько общее настроение полотна. И все же на ней заметны определенные клише, ясно свидетельствующие о возрасте изображенного человека: лысина и длинная белая борода.

Такая разная старость О возрасте с сарказмом Томас Роулендсон, английский художник-карикатурист, назвал эту карикатуру 1812 года "Ловля слона". Две юные куртизанки заигрывают с немолодым и чрезвычайно тучным мужчиной у входа в баню в Ковент-Гардене в Лондоне. Над входом в баню расположена вывеска, восхваляющая действие капель, которые позволяют людям преклонного возраста вернуть молодость и бодрость. Автор: Ольга Солонарь



Смотреть видео 04:35 Поделиться Студенческое жилье в доме престарелых Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2x27V Студенческое жилье в доме престарелых

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"