Где немцы живут в старости

Каждый пятый житель Германии - пенсионер. Какие же формы жилья немцы выбирают в старости?
В Германии около 17,5 миллиона немцев перешагнули 65-летний рубеж. Это свыше 20 процентов населения страны. Наша подборка - о том, какие формы проживания предпочитают немецкие пенсионеры.
Дома престарелых
В 2017 году (это последние такого рода данные) в Германии насчитывалось 14,5 тысячи домов престарелых. Существует три основных типа подобных учреждений: Altenwohnheim (его обитатели ведут свое домашнее хозяйство, в основном способны обслуживать себя сами и помощь по уходу получают лишь в ограниченном объеме), Altenheim (его жители нуждаются лишь в незначительном постороннем уходе, но могут рассчитывать на регулярную помощь по уборке помещения, организации питания и ведению домашнего хозяйства), Altenpflegeheim (здесь осуществляется стационарный уход за беспомощными людьми, которые могут рассчитывать на постороннюю помощь круглые сутки). Такие дома престарелых, как Altenpflegeheim, особенно распространены в Германии.
Доля муниципальных учреждений такого рода составляет на рынке всего пять процентов. Деятельность более половины домов престарелых финансируется некоммерческими и благотворительными организациями. Стоимость проживания в немецком доме престарелых в среднем по стране составляет 1700 евро в месяц.
Свое проживание в доме престарелых пенсионеры частично оплачивают сами, а частично эти расходы покрывает страховка. Объем личного вклада зависит от финансового положения человека. В любом случае, проживание даже в недорогом немецком доме престарелых обойдется по меньшей мере в 1000 евро в месяц - тем более что расходы на ремонт таких учреждений и их обслуживание пенсионеры должны покрывать из собственных накоплений.
Специально оборудованные квартиры
Впрочем, формы проживания пожилых немцев за последние десятилетия сильно изменились. Подавляющее большинство немецких пенсионеров (2,59 млн из 3,41 млн тех, кто нуждается в постоянном уходе) живут сегодня отдельно и о переезде в дом престарелых даже не думают. Оптимальный вариант для проживания - Seniorenresidenz. Это воздвигаемые специально для пожилых людей жилые комплексы, где обеспечена возможность безбарьерного перемещения. У каждого проживающего тут отдельная квартира (Seniorenwohnung), где созданы условия для комфорта и безопасности пожилого человека. Все комнаты расположены на одном уровне: ни лестниц, ни порогов нет. Ванны либо душевые кабинки оборудованы специальными сидениями и поручнями.
Как правило, такое жилье строится в местах с хорошей инфраструктурой, в пешей досягаемости от аптек, супермаркетов, поликлиник. Стоит ли говорить о том, что проживание в подобных условиях обходится недешево: аренда самой скромной квартиры в комплексе Seniorenresidenz стоит минимум 1500 евро в месяц. А зачастую цена доходит до нескольких тысяч евро в месяц.
Сопровождаемое проживание
Альтернативой дому престарелых может стать и так называемое "сопровождаемое проживание" (Betreutes Wohnen). Нуждающиеся в уходе пожилые люди проживают самостоятельно в отдельных, но специально оборудованных, адаптированных под их потребности квартирах. При этом человеку прямо на дому предоставляются необходимые услуги со стороны "служб сопровождения" - медицинских учреждений, социальных организаций, клининговых фирм.
Иными словами, речь тут идет не только о регулярных контрольных визитах социальных и медработников. Человек может также рассчитывать на помощь по хозяйству, будь то уборка помещений, стирка или глажка белья, а также на доставку ему на дом еды. В помещениях квартиры есть кнопки экстренного вызова медицинского персонала. За помощью можно обращаться в любое время суток и в любой день.
Нередко в таких жилых комплексах создаются общественные пространства, куда можно выйти, чтобы пообщаться с соседями, обсудить последние новости, поиграть в настольные игры, помузицировать. Это делается для того, чтобы одинокие люди не скучали, не замыкались в четырех стенах и не утрачивали вкус к жизни. Стоимость аренды жилья в таких комплексах примерно такая же, как и в Seniorenresidenz.
Общежития для пожилых людей
А бывает и такое: несколько одиноких пенсионеров, которых объединяют общие взгляды и интересы, снимают отдельную квартиру и живут в ней все вместе, как одна семья. У каждого отдельная комната, где в любой момент можно уединиться. Ну, а желающие пообщаться собираются на кухне или в гостиной и вместе готовят еду, смотрят телевизор, обмениваются новостями, беседуют, устраивают праздники.
Такие общежития для пожилых людей (Senioren-Wohngemeinschaft, WG) пользуются в Германии растущей популярностью. И это понятно: их обитатели чувствуют себя частью сообщества, где в трудную минуту можно рассчитывать на поддержку и где никто не чувствует себя брошенным на произвол судьбы. Не говоря о том, что такая форма проживания помогает сэкономить немало денег.
Под одной крышей со студентом
"Жилье за помощь" ("Wohnen für Hilfe") - так называется концепция жилья, в последние десятилетия распространившаяся во многих городах Германии. Суть ее в том, что человек, оставшийся на старости лет в одиночестве и живущий в доме или квартире большой площади, сдает часть жилья студентам.
В этом случае молодые люди принимают участие лишь в оплате коммунальных услуг. Все остальное - бесплатно, но при условии, что квартирант будет оказывать помощь в ведении домашнего хозяйства: совершать покупки, делать уборку, гулять с собакой. Количество часов работы зависит от метража снимаемой комнаты. Допустим, если ее площадь составляет 15 квадратных метров, студент должен отработать 15 часов в месяц. В ситуации, когда стоимость аренды жилья в крупных городах Германии зашкаливает, такие общежития пользуются большим спросом.
Смотрите также:
Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"