Где в Европе самый высокий уровень загрязнения воздуха

"Смог вполне реален. Вы можете почувствовать его запах", - говорит Анджей Гула в интервью DW. "Люди в Кракове шутят, что можно даже попробовать его на вкус", - добавляет он. Это грустная шутка, потому что загрязнение воздуха буквально убивает тысячи людей в Польше ежегодно. Последние 6 лет Анджей Гула борется за чистый воздух во втором по величине городе Польши. Для себя Гула видит только два варианта - уехать из Кракова или действовать. Он выбрал второе и вступил в общественную организацию Polish Smog Alert, которая пытается улучшить ситуацию в городе.

Ношение маски и проверка уровня смога для многих поляков уже стали частью повседневности. Бывают дни, когда детям и пожилым людям рекомендуется оставаться дома из-за небезопасного уровня загрязнения. С приближением зимы опасность возрастает. В Польше отопление домов и квартир является одной из основных причин загрязнения воздуха.

В холодные месяцы одежда людей пропитывается запахом смога, говорит Гула. По его мнению, вредное влияние смога и канцерогенов можно сравнить с воздействием табака. Простое дыхание в Кракове эквивалентно курению не менее 3000 сигарет в год, подсчитали активисты, по их словам, это может приводить к инсультам, болезням сердца и раку легких.

И не только поляки страдают от этой проблемы - миллиарды людей дышат токсичным воздухом ежедневно. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только в 2016 году от загрязнения воздуха погибли 7 миллионов человек, во всем мире оно угрожает здоровью 9 человек из 10, в том числе - детям.

По данным Европейского агентства по окружающей среде (EEA), в Европе в 2015 году из-за загрязнения воздуха преждевременно умерли около полумиллиона человек. При этом в некоторых частях континента ситуация значительно хуже, чем в других.

Где в Европе небезопасно дышать воздухом

В 1990 году в Европе от воздействия мелкодисперсных частиц - то есть микроскопической пыли диаметром менее 2,5 микрометров, которая оседает в легких и вызывает проблемы с органами дыхания и кровообращением - преждевременно умерли около 1 миллиона человек. За последние десятилетия число таких смертей неуклонно сокращалось. Тем не менее уровень загрязнения воздуха в некоторых местах по-прежнему является опасным и превышает максимум, определенный законом - особенно в городах. До 90 процентов жителей Европы дышат опасным для здоровья воздухом.

Воздух загрязняют множество микроэлементов, включая мелкодисперсные частицы диоксида азота, так называемого приземного озона и аммиака. Последнее особенно беспокоит Альберто Гонсалеса, эксперта по качеству воздуха EEA. По его словам, когда аммиак попадает в атмосферу, он становится особенно опасным, поскольку смешивается с автомобильными выбросами и производит новые твердые частицы.

Около 94 процентов выброса аммиака в ЕС приходится на сельское хозяйство. Эта сфера - одна из немногих, в результате деятельности в которой вредные выбросы не сократились существенно с 1990 года. "Очень важно наконец-то начать что-то делать и в сельском хозяйстве для борьбы с загрязнением воздуха", - отметил Гонсалес в интервью DW.

Болгария - самая загрязненная страна ЕС

Мелкодисперсные частицы являются наиболее смертоносной причиной загрязнения воздуха, их уровень особенно высок в Центральной и Восточной Европе. Определенную роль в их образовании играют устаревшие промышленные объекты, однако бытовое отопление с использованием низкокачественных видов топлива - таких как уголь и древесина - вот главная причина.

Наиболее загрязненной страной в ЕС является Болгария, в ней больше всего людей преждевременно умирают из-за загрязнения воздуха (в перерасчете на 100 тысяч человек). Большинство из этих смертей также связаны с мелкодисперсными частицами из систем отопления, уверен Гонсалес.

В противоположном конце списка находится Норвегия, она является единственной страной в Европе, в которой уровень загрязнения воздуха значительно ниже норм безопасности, определенных ВОЗ (которые в свою очередь значительно строже норм Евросоюза). Этого удалось достичь в основном благодаря эффективной государственной политике, такой как поощрение экологически чистого транспорта.

Неэкологичное отопление в Польше

Польша, которая принимает 24-ю Конференция ООН по изменению климата (COP24) в декабре этого года, занимает второе место после Болгарии в списке стран ЕС с низким качеством воздуха и связанной с этим преждевременной смертностью. По оценкам экспертов, в Польше от загрязнения воздуха ежегодно умирают 45 тысяч человек. По данным ВОЗ, 33 города Польши вошли в число 50 наиболее загрязненных городов Европы 2017 года.

Одним из этих городов является Катовице, где проходит конференция по климату. Если вы едете на нее, будьте готовы задержать дыхание, предупреждают активисты в шутку. Более половины выбросов мелкодисперсных частиц в Польше приходится на отопление домов, 10 процентов - на транспорт, 25 - на промышленность и энергетику. "Это не значит, что транспорт не является проблемой. Он в значительной степени способствует загрязнению воздуха токсичным оксидом азота", - заявил Анджей Гула.

Навстречу легкому дыханию

Проблема загрязнения воздуха в последние годы стала привлекать все больше внимания в СМИ, а деятельность таких организаций, как Polish Smog Alert, помогает привлечь внимание общества. По словам активистов, также повысилась и осведомленность людей об изменении климата, причина которого в том числе - использование "грязного" топлива.

Давление со стороны ЕС привело к важным переменам в Польше, уверяет представитель польского министерства предпринимательства и технологий Пшемыслав Хофман. Польское правительство наконец запретило продажу котлов, в которых отсутствует контроль за выбросами, и объявило о внедрении программы по очистке воздуха. Более 25 миллиардов евро будет потрачено на то, чтобы поляки поменяли старые нагреватели на более экологичные в последующие 10 лет.

Некоторые местные власти действуют еще более оперативно. Так, большинство старых угольных отопительных систем в Кракове уже заменены на более экологичную альтернативу. В скором времени Краков станет первым городом в Польше, который запретит использование угля и дров для отопления. Такие запреты доказали свою эффективность, например, в Китае.

Между тем, Евросоюз вводит собственный комплекс мер по очистке воздуха, который значительно сократит его загрязнение в 2030 году. Если члены ЕС будут придерживаться этого плана, число преждевременных смертей из-за грязного воздуха может сократиться вполовину к 2030 году, заявили в Еврокомиссии.

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