 Где в Европе самый высокий уровень загрязнения воздуха | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 07.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Где в Европе самый высокий уровень загрязнения воздуха

Тысячи европейцев ежегодно умирают по причине высокого уровня загрязнения воздуха. В некоторых городах дышать становится небезопасно. Как борются за чистый воздух в таких странах, как Польша?

Панорама Мюнхена

"Смог вполне реален. Вы можете почувствовать его запах", - говорит Анджей Гула в интервью DW. "Люди в Кракове шутят, что можно даже попробовать его на вкус", - добавляет он. Это грустная шутка, потому что загрязнение воздуха буквально убивает тысячи людей в Польше ежегодно. Последние 6 лет Анджей Гула борется за чистый воздух во втором по величине городе Польши. Для себя Гула видит только два варианта - уехать из Кракова или действовать. Он выбрал второе и вступил в общественную организацию Polish Smog Alert, которая пытается улучшить ситуацию в городе.

Ношение маски и проверка уровня смога для многих поляков уже стали частью повседневности. Бывают дни, когда детям и пожилым людям рекомендуется оставаться дома из-за небезопасного уровня загрязнения. С приближением зимы опасность возрастает. В Польше отопление домов и квартир является одной из основных причин загрязнения воздуха.

Инфографика: Уровень загрязнения воздуха мелкодисперсными частицами

В холодные месяцы одежда людей пропитывается запахом смога, говорит Гула. По его мнению, вредное влияние смога и канцерогенов можно сравнить с воздействием табака. Простое дыхание в Кракове эквивалентно курению не менее 3000 сигарет в год, подсчитали активисты, по их словам, это может приводить к инсультам, болезням сердца и раку легких.

И не только поляки страдают от этой проблемы - миллиарды людей дышат токсичным воздухом ежедневно. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только в 2016 году от загрязнения воздуха погибли 7 миллионов человек, во всем мире оно угрожает здоровью 9 человек из 10, в том числе - детям.

По данным Европейского агентства по окружающей среде (EEA), в Европе в 2015 году из-за загрязнения воздуха преждевременно умерли около полумиллиона человек. При этом в некоторых частях континента ситуация значительно хуже, чем в других.

Где в Европе небезопасно дышать воздухом

В 1990 году в Европе от воздействия мелкодисперсных частиц - то есть микроскопической пыли диаметром менее 2,5 микрометров, которая оседает в легких и вызывает проблемы с органами дыхания и кровообращением - преждевременно умерли около 1 миллиона человек. За последние десятилетия число таких смертей неуклонно сокращалось. Тем не менее уровень загрязнения воздуха в некоторых местах по-прежнему является опасным и превышает максимум, определенный законом - особенно в городах. До 90 процентов жителей Европы дышат опасным для здоровья воздухом.

Инфографика: Сколько европейцев умерли из-за загрязнения воздуха?

Воздух загрязняют множество микроэлементов, включая мелкодисперсные частицы диоксида азота, так называемого приземного озона и аммиака. Последнее особенно беспокоит Альберто Гонсалеса, эксперта по качеству воздуха EEA. По его словам, когда аммиак попадает в атмосферу, он становится особенно опасным, поскольку смешивается с автомобильными выбросами и производит новые твердые частицы.

Около 94 процентов выброса аммиака в ЕС приходится на сельское хозяйство. Эта сфера - одна из немногих, в результате деятельности в которой вредные выбросы не сократились существенно с 1990 года. "Очень важно наконец-то начать что-то делать и в сельском хозяйстве для борьбы с загрязнением воздуха", - отметил Гонсалес в интервью DW.

Болгария - самая загрязненная страна ЕС

Мелкодисперсные частицы являются наиболее смертоносной причиной загрязнения воздуха, их уровень особенно высок в Центральной и Восточной Европе. Определенную роль в их образовании играют устаревшие промышленные объекты, однако бытовое отопление с использованием низкокачественных видов топлива - таких как уголь и древесина - вот главная причина.

Наиболее загрязненной страной в ЕС является Болгария, в ней больше всего людей преждевременно умирают из-за загрязнения воздуха (в перерасчете на 100 тысяч человек). Большинство из этих смертей также связаны с мелкодисперсными частицами из систем отопления, уверен Гонсалес.

Infografik Todesfälle durch Feinstaub RU

В противоположном конце списка находится Норвегия, она является единственной страной в Европе, в которой уровень загрязнения воздуха значительно ниже норм безопасности, определенных ВОЗ (которые в свою очередь значительно строже норм Евросоюза). Этого удалось достичь в основном благодаря эффективной государственной политике, такой как поощрение экологически чистого транспорта.

Неэкологичное отопление в Польше

Польша, которая принимает 24-ю Конференция ООН по изменению климата (COP24) в декабре этого года, занимает второе место после Болгарии в списке стран ЕС с низким качеством воздуха и связанной с этим преждевременной смертностью. По оценкам экспертов, в Польше от загрязнения воздуха ежегодно умирают 45 тысяч человек. По данным ВОЗ, 33 города Польши вошли в число 50 наиболее загрязненных городов Европы 2017 года.

Контекст

Экологи подают петицию в Роспотребнадзор, требуя регулярного информирования граждан о степени загрязнения воздуха. Какова она на данный момент - у DW. (30.10.2018)

Из-за загрязнения воздуха в 2015 году в Европе преждевременно умерли около полумиллиона человек, говорят эксперты из EEA. Основным источником вредных выбросов они называют автомобили. (29.10.2018)

Проехать на старых "дизелях" по Гамбургу теперь можно будет не везде. Так городские власти борются с загрязнением воздуха. (23.05.2018)

Одним из этих городов является Катовице, где проходит конференция по климату. Если вы едете на нее, будьте готовы задержать дыхание, предупреждают активисты в шутку. Более половины выбросов мелкодисперсных частиц в Польше приходится на отопление домов, 10 процентов - на транспорт, 25 - на промышленность и энергетику. "Это не значит, что транспорт не является проблемой. Он в значительной степени способствует загрязнению воздуха токсичным оксидом азота", - заявил Анджей Гула.

Навстречу легкому дыханию

Проблема загрязнения воздуха в последние годы стала привлекать все больше внимания в СМИ, а деятельность таких организаций, как Polish Smog Alert, помогает привлечь внимание общества. По словам активистов, также повысилась и осведомленность людей об изменении климата, причина которого в том числе - использование "грязного" топлива.

Давление со стороны ЕС привело к важным переменам в Польше, уверяет представитель польского министерства предпринимательства и технологий Пшемыслав Хофман. Польское правительство наконец запретило продажу котлов, в которых отсутствует контроль за выбросами, и объявило о внедрении программы по очистке воздуха. Более 25 миллиардов евро будет потрачено на то, чтобы поляки поменяли старые нагреватели на более экологичные в последующие 10 лет.

Некоторые местные власти действуют еще более оперативно. Так, большинство старых угольных отопительных систем в Кракове уже заменены на более экологичную альтернативу. В скором времени Краков станет первым городом в Польше, который запретит использование угля и дров для отопления. Такие запреты доказали свою эффективность, например, в Китае.

Между тем, Евросоюз вводит собственный комплекс мер по очистке воздуха, который значительно сократит его загрязнение в 2030 году. Если члены ЕС будут придерживаться этого плана, число преждевременных смертей из-за грязного воздуха может сократиться вполовину к 2030 году, заявили в Еврокомиссии. 

Смотрите также:

  • Озера, возникшие из-за таяния вечной мерзлоты

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Раньше здесь было пастбище

    Научный сотрудник Института географии Лейпцигского университета Матиас Ульрих (Mathias Ulrich) уже многие годы изучает в Якутии деградацию (таяние) вечной мерзлоты. Он предоставил DW свои фотографии, на которых запечатлел последствия этого процесса. Так, этих двух озер всего несколько десятилетий назад просто не было. В советское время, до 1960-х годов, здесь еще занимались сельским хозяйством.

  • Подборка аэрокосмических и фотоснимков об увеличении озер

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Озера растут с большой скоростью

    Скорость, с которой эти два озера примерно в 50 километрах восточнее Якутска увеличивались за последние четверть века, наглядно видна на фотографиях в нижнем ряду. Но ученые внимательно изучают и аэрокосмические снимки. Эта подборка вошла в статью, которую Матиас Ульрих вместе с международной группой авторов опубликовал в 2017 году в специализированном научном журнале Water Resources Research.

  • Строительство домов на тающей почве в Якутии

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Строительство домов на тающей почве

    Вечная мерзлота оказалась не вечной и под селом Чурапча в Центральной Якутии. Из-за таяния грунта стала непригодной взлетно-посадочная полоса местного аэродрома, действовавшего в советское время. Однако местные жители, вопреки советам экспертов, продолжают строить дома на этой влажной и все более зыбкой почве.

  • Таяние вечного льда в дельте Лены

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Этого слоя льда скоро не будет

    Деградация вечной мерзлоты быстро идет даже на Крайнем Севере. Этот слой льда толщиной примерно в 10-20 метров на берегу одной из проток в дельте Лены за считанные годы растает, предупреждает Матиас Ульрих, и тогда…

  • Проседание почвы из-за вытаивания подземного льда

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Проседание почвы стало обычным делом

    ...почва просядет, возможно, сразу на несколько метров, как на этом снимке. Ученые обозначают проседание почвы из-за вытаивания подземного льда термином термокарст. Этот процесс, сильно меняющий рельеф местности, становится все более серьезной проблемой для любой инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты - транспортной, жилой, индустриальной.

  • Жилой дом на сваях в Тикси

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    А если сваи забили недостаточно глубоко?

    Вблизи дельты Лены находится арктический порт Тикси. Построенные в советское время дома стоят здесь, как и повсюду в зоне вечной мерзлоты, на сваях. Но если их забили недостаточно, по нынешним меркам, глубоко и некогда вечномерзлый грунт в условиях глобального потепления начнет подтаивать, то стабильность отдельных зданий и даже целых городов может оказаться под угрозой.

  • Деформированные из-за таяния почвы дома в Якутске

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Деформированные дома

    По этим деревянным домам в Якутске и особенно по их крышам наглядно видно, как таяние почвы деформирует постройки, не поставленные на сваи. В худшем случае дело доходит до обрушения зданий.

  • Термосифоны в Якутске

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Термосифоны специально охлаждают грунт

    Чтобы обеспечить стабильность грунта под больницей в Якутске, рядом с ней установили термосифоны для искусственного охлаждения и замораживания почвы. "Дальнейшая деградация вечной мерзлоты потребует серьезных дополнительных финансовых и человеческих усилий, чтобы поддерживать функционирование любой имеющейся инфраструктуры", - предупреждает немецкий ученый Матиас Ульрих.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:40
Now live
02:40 мин

Миру грозит дефицит пива, кофе, чая и шоколада

Контекст

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

DW публикует фотографии, предоставленные немецким географом Матиасом Ульрихом. Он наблюдает в Якутии за все более убыстряющимся процессом деградации вечной мерзлоты. (30.11.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Миру грозит дефицит пива, кофе, чая и шоколада  

Жизнь без пластика: как работает магазин без упаковки в Бонне  

Засуха и таяние ледников: каким странам грозит уничтожение?  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Жизнь без России: как Путин вытеснял Украину на новые рынки  

Число погибших при бунте в таджикской колонии выросло до 47 человек  

Порошенко пообещал не переносить президентские выборы в Украине  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно