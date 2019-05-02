Где в Европе можно свободнее всего пить и курить

Курить вредно, пить вредно, есть конфеты и шоколад, как говорится, килограммами - тоже вредно для здоровья. Но значит ли это, что государство должно каким-то образом оберегать своих граждан, ограничивая их? То есть, например, запрещать рекламу сигарет, алкоголя, сладостей и вводить повышенные пошлины на них? Или нужно предоставить взрослым людям самим заботиться о своем здоровье и избавляться от вредных привычек, полагаясь на их сознательность?

Каждая страна решает эти вопросы по-своему. Лондонский институт экономических проблем уже в течение нескольких лет проводит в этом направлении специальные исследования, определяя, в каких государствах Европейского Союза существуют более либеральные и более жесткие правила и законы в отношении доступности табака, алкоголя, "вредной" еды и так далее. По итогам этих исследований составляется так называемый "Nanny State Index", что точнее всего можно было бы перевести как "Индекс государств-воспитателей".

Сомнительный рейтинг?

Институт экономических проблем отмечает, таким образом, страны, в которых государственное регулирование упомянутых "пороков" не так сильно (что, по мнению лондонских экономистов, хорошо), и те, где действуют особенно жесткие ограничения. В этом году либеральней всех оказалась Германия. То есть именно здесь свободнее, чем в любой другой стране ЕС, можно выпить, покурить, поесть сладкое или жирное.

Так, во всяком случае, показывают факты. Германия, например, единственная страна в ЕС, где еще разрешены уличные плакаты с рекламой табачных изделий. Пошлины на спиртное здесь ниже, чем в большинстве стран Европейского Союза. На крепкие напитки, например, немецкие пошлины составляют меньше половины британских. Борьба с большим количеством сахара в продуктах питания и лимонадах с точки зрения законодательства также идет в Германии вяло. Отсюда и лидерство в этом весьма сомнительном, по мнению многих экспертов, рейтинге.

Реклама сигарет на улицах Мюнхена

Гордиться тут действительно нечем, уверены авторы Frankfurter Allgemeine Zeitung, комментируя этот рейтинг. Так, представитель Объединения страховых компаний AOK Кай Колпацик (Kai Kolpatzik) подчеркнул, что как раз в Германии законы должны были бы жестче регулировать профилактику заболеваний. "В этом смысле мы находимся еще на уровне развивающихся стран", - считает эксперт.

Кстати, Германии немногим уступают в "либеральности" Чехия, Словакия и Австрия. Ну, а на другом конце списка Финляндия, Литва и Эстония - страны ЕС, самые неблагоприятные для разгульной жизни.

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