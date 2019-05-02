Где в Европе можно свободнее всего пить и курить

Курить вредно, пить вредно, есть конфеты и шоколад, как говорится, килограммами - тоже вредно для здоровья. Но значит ли это, что государство должно каким-то образом оберегать своих граждан, ограничивая их? То есть, например, запрещать рекламу сигарет, алкоголя, сладостей и вводить повышенные пошлины на них? Или нужно предоставить взрослым людям самим заботиться о своем здоровье и избавляться от вредных привычек, полагаясь на их сознательность?
Каждая страна решает эти вопросы по-своему. Лондонский институт экономических проблем уже в течение нескольких лет проводит в этом направлении специальные исследования, определяя, в каких государствах Европейского Союза существуют более либеральные и более жесткие правила и законы в отношении доступности табака, алкоголя, "вредной" еды и так далее. По итогам этих исследований составляется так называемый "Nanny State Index", что точнее всего можно было бы перевести как "Индекс государств-воспитателей".
Сомнительный рейтинг?
Институт экономических проблем отмечает, таким образом, страны, в которых государственное регулирование упомянутых "пороков" не так сильно (что, по мнению лондонских экономистов, хорошо), и те, где действуют особенно жесткие ограничения. В этом году либеральней всех оказалась Германия. То есть именно здесь свободнее, чем в любой другой стране ЕС, можно выпить, покурить, поесть сладкое или жирное.
Так, во всяком случае, показывают факты. Германия, например, единственная страна в ЕС, где еще разрешены уличные плакаты с рекламой табачных изделий. Пошлины на спиртное здесь ниже, чем в большинстве стран Европейского Союза. На крепкие напитки, например, немецкие пошлины составляют меньше половины британских. Борьба с большим количеством сахара в продуктах питания и лимонадах с точки зрения законодательства также идет в Германии вяло. Отсюда и лидерство в этом весьма сомнительном, по мнению многих экспертов, рейтинге.
Реклама сигарет на улицах Мюнхена
Гордиться тут действительно нечем, уверены авторы Frankfurter Allgemeine Zeitung, комментируя этот рейтинг. Так, представитель Объединения страховых компаний AOK Кай Колпацик (Kai Kolpatzik) подчеркнул, что как раз в Германии законы должны были бы жестче регулировать профилактику заболеваний. "В этом смысле мы находимся еще на уровне развивающихся стран", - считает эксперт.
Кстати, Германии немногим уступают в "либеральности" Чехия, Словакия и Австрия. Ну, а на другом конце списка Финляндия, Литва и Эстония - страны ЕС, самые неблагоприятные для разгульной жизни.
Смотрите также:
-
Горькие факты о сахаре
Одно из самых опасных последствий злоупотребления сахаром и продуктами, его содержащими (например конфетами, шоколадом и пирожными), - диабет. Это эндокринное заболевание врачи обычно так и называют: сахарный диабет. Сегодня в мире почти 200 миллионов людей, страдающих диабетом. Больные с тяжелой формой нуждаются в постоянных инъкцих инсулина.
-
Горькие факты о сахаре
Нередко наш мозг реагирует на сахар примерно так же, как на алкоголь и другие вещества, способные вызывать зависимость. Попробуйте несколько дней полностью воздержаться от сладкого! Это, наверняка, будет непросто.
-
Горькие факты о сахаре
Одно из самых распространенных заблуждений, связанных с сахаром: коричневый сахар "здоровее" белого рафинада, более полезен для организма. Увы, это не так. Скажем, в 100 граммах и того, и другого вида сахара - 400 килокалорий, для зубов одинаково вредны и белый, и коричневый. Короче говоря, "оба хуже".
-
Горькие факты о сахаре
Сахар наш организм усваивает в два раза, а иногда и в пять раз быстрее крахмала, превращая его в жиры. Это значит, что сладостями мы буквально подкармливаем наши жировые клетки. Люди, которые едят много сладкого, нередко страдают от избыточного веса. Кроме того, в жиры наша печень перерабатывает и фруктозу, что может привести к сахарному диабету.
-
Горькие факты о сахаре
У любителей сладкого кожа стареет быстрее. Чрезмерное употребление сахара вызывает реакцию организма, которую называют гликированием. Это "засахаривание" кожных тканей. Молекулы сахара приклеиваются к коллагеновым волокнам, которые теряют при этом естественную эластичность и способность выводить шлаки и яды из организма, что ведет к ускорению процесса старения клеток.
-
Горькие факты о сахаре
Многочисленные исследования немецких ученых подтверждают, что излишнее употребление сахара повышает и риск заболевания болезнью Альцгеймера. Высокие показатели содержания сахара в крови у пациентов с сахарным диабетом могут стать виновниками и нейродегенеративных заболеваний.
-
Горькие факты о сахаре
Любители сладкого склонны быстрее впадать в агрессию. Известно, что симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей и подростков усиливаются от употребления сахара. Они становятся беспокойными, менее концентрированными и на любые мелочи реагируют более агрессивно.
-
Горькие факты о сахаре
Здоровая микрофлора кишечника защищает желудочно-кишечный тракт от влияния вредоносных бактерий и оказывает всяческую поддержку пищеварительному процессу. Чем больше сахара попадает в кишечник, тем легче непрошенные "гости" могут в нем размножаться. Грибки и паразиты обожают сахар! Особенно сandida albicans имеет обыкновение досаждать нам, провоцируя пресловутое "расстройство желудка".
-
Горькие факты о сахаре
Излишний сахар отягощает работу иммунной системы, отвечающей за борьбу с возбудителями различных заболеваний. Вскоре после излишней порции сладкого наш иммунитет функционирует на 40 процентов слабее, и мы рискуем "поймать" какое-нибудь воспаление. Ведь сахар поглощает и столь необходимый нам витамин С.
Автор: Инга Ваннер