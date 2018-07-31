Где в Европе запрещено носить паранджу

Законопроекты о ношении религиозной одежды обсуждаются или уже были реализованы в 22 из 28 стран ЕС. По данным исследования, которое проводилось группой фондов Джорджа Сороса "Открытое общество", к апрелю 2018 года в восьми странах ЕС (Австрия, Бельгия, Болгария, Дания, Франция, Германия, Италия и Испания) были приняты законы, запрещающие в определенных местах носить головные уборы и элементы одежды, закрывающие лицо. Прежде всего, речь идет о традиционной мусульманской женской одежде. Кроме того, в 13 странах ЕС религиозная одежда запрещена в отдельных частных или государственных учреждениях и компаниях. DW собрала основные факты.

Запрет в Дании - с 1 августа

Парламент Дании 31 мая принял закон, запрещающий появление в общественных местах в головных уборах и элементах одежды, полностью закрывающих лицо. Под запрет попали не только традиционные мусульманские паранджа и никаб, но и шляпы, шапки, шарфы, маски, шлемы и даже искусственные бороды, которые скрывают значительную часть лица. При этом разрешается натягивать на лицо шарф в холодное время года или носить маски во время карнавала. Но прежде всего запрет коснется паранджи - мусульманской женской верхней одежды в виде длинного покрывала, полностью закрывающего тело и лицо, с закрытой плотной сеткой прорезью для глаз; а также никаба - головного убора, полностью закрывающего лицо и волосы и оставляющего лишь прорезь для глаз.

Женщины в традиционной мусульманской одежде в Германии

1 августа закон вступил в силу. Первое нарушение закона будет караться штрафом в 135 евро. Эта сумма возрастет до 1350 евро, начиная с четвертого нарушения. При этом, как пояснил министр юстиции страны Сёрен Папе Поульсен, никого не станут принуждать снимать ту же паранджу прямо на улице.

Франция - первая страна, запретившая никаб и паранджу

Первой страной Евросоюза, которая запретила ношение в общественных местах мусульманской одежды, полностью скрывающей лицо, стала Франция. Соответствующий закон был инициирован правительством тогдашнего президента Николя Саркози и вступил в силу в апреле 2011 года. При этом в законе - во избежание дискриминации - речь не идет конкретно о мусульманской одежде: "Никто не должен носить в общественных местах элементы одежды, которые служат для того, чтобы скрывать лицо". Ношение любого вида религиозной одежды и головных уборов было запрещено в школах Франции еще в 2004 году. Запрет никаба и паранджи во Франции коснулся 2000 женщин из 5 миллионов мусульман, живущих в стране.

В 2014 году Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ) постановил, что принятый во Франции закон, основанный на идее "мирного сосуществования", не нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Решение ЕСПЧ открыло путь для принятия подобных законов и в других европейских странах, на которые распространяется юрисдикция суда в Страсбурге.

В ФРГ действует запрет для женщин на госслужбе и за рулем

Бундестаг в конце апреля 2017 года принял закон, запрещающий женщинам на государственной службе носить головной убор, закрывающий лицо, как, например, никаб и паранджа. Вуалирование по религиозным или мировоззренческим мотивам противоречит принципу нейтральности государства, говорится в обосновании. Кроме того, закон предписывает женщине независимо от рода деятельности показывать лицо, если органы правопорядка пытаются установить ее личность, например, при проверке документов. При необходимости они будут иметь право принудить женщину открыть лицо.

Женщина в никабе

Кроме того, представительство федеральных земель Германии - бундесрат - принял ряд важных дополнений к правилам дорожного движения. Отныне нельзя садиться за руль, надев карнавальную маску, респиратор или некоторые мусульманские головные уборы. За нарушение грозит штраф в размере 60 евро.

В бундесрате обосновали эту меру тем, что лицо водителя должно быть узнаваемо при фиксации на радарах. Данный запрет действует на территории всей Германии. В остальных случаях вопросы ношения мусульманской одежды находятся в компетенции федеральных земель.

Нидерланды: в школы и транспорт - без паранджи

Парламент Нидерландов проголосовал за введение запрета на ношение паранджи и никаба в 2017 году. Ограничение распространяется на правительственные здания, общественный транспорт, школы и больницы. Эту меру власти связывают с необходимостью идентификации личности. Нарушителям грозит штраф до 400 евро. Но в Нидерландах лишь очень немногие женщины носят паранджу или никаб - по данным правительства в Гааге, их всего около ста.

Болгария и Австрия - запрет с исключениями

В Болгарии запрет на ношение паранджи, никаба и любых головных уборов, скрывающих лицо, в том числе балаклав, масок, накидок и прочих сходных с ними элементов одежды, был введен в 2016 году. За его нарушение грозит штраф в 750 евро.

Правда, ограничения действуют не везде. Носить такую одежду и головные уборы можно, например, в молельных домах, а также в тех случаях, когда сокрытие лица связано с профессиональной деятельностью или с занятиями определенными видами спорта.

В Австрии подобный запрет вступил в силу в октябре 2017 года. Согласно закону, в общественных местах лицо от подбородка до линии роста волос должно быть открыто. За нарушение грозит штраф в 150 евро.

Общенациональный запрет в Бельгии

С июля 2011 года по всей территории Бельгии действует запрет на ношение в общественных местах одежды и головных уборов, скрывающих лицо. В 2008 году он был введен лишь в трех бельгийских муниципалитетах. Нарушение грозит денежным штрафом или арестом до семи суток. Он непосредственно касается 300 женщин, которые носят паранджу и никаб.

Всего в Бельгии живет 1 млн. мусульман. Этот запрет уже неоднократно оспаривали в суде. Так, ЕСПЧ в июле 2017 года вынес решения по двум искам, постановив, что запрет не нарушает Европейской конвенции по правам человека. Истцами были три мусульманки, проживающие в Бельгии.

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Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Большое разнообразие Различия в некоторых элементах традиционной мусульманской женской одежды порой кажутся незначительными. Неудивительно, что многие нередко путают никаб с паранджой или чадрой. Кроме того, женщины часто носят разные элементы одежды в сочетании, что только усугубляет путаницу. Чем отличаются традиционные головные уборы и элементы одежды женщин-мусульманок - в галерее DW.

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Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Хиджаб амира Этот головной убор состоит из двух частей. Одна из них плотно облегает голову наподобие шапочки, другая представляет собой шарф, который часто имеет форму рукава и надевается сверху, закрывая плечи. Само слово "амира" переводится с арабского как "принцесса".

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Химар Накидка с прорезью для лица, закрывающая волосы, уши и плечи и доходящая до талии. Химар распространен на Ближнем Востоке и в Турции.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Чадра Длинное покрывало, закрывающее все тело с головы до пят. Чадра никак не крепится к одежде и не имеет застежек, женщина обычно сама придерживает ее руками. Сама чадра лицо не закрывает, но при желании женщина может закрыть лицо краем покрывала. Кроме того, ее часто носят в сочетании с никабом. Распространена в Иране.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Никаб Головной убор черного цвета, полностью закрывающий лицо и волосы и оставляющий лишь прорезь для глаз. Никаб сочетают с другими видами традиционной мусульманской одежды, например с абайей - длинным платьем с рукавами и без пояса. Чаще всего никаб носят в странах Персидского залива, Йемене и Пакистане.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Паранджа Длинное покрывало, полностью закрывающее тело и лицо. Прорезь для глаз в парандже закрыта плотной сеткой - чачваном. Этот вид одежды распространен в Средней Азии и Афганистане. Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова

