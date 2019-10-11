Где в Германии учат строить дороги

Дороги в Германии многие ценят за хорошо продуманную организацию движения, умную систему наказаний нарушителей и, конечно, за качество. Немецкие автобаны давно стали образцом скоростных магистралей. Получить немецкое высшее образование в транспортной сфере - хороший шанс стать высококвалифицированным и востребованным специалистом.

Для тех, кто хочет заниматься непосредственно строительством дорог, то есть определять производственные процессы, выбирать оптимальные материалы и технику, во многих университетах Германии предлагают направление Bauingenieurwesen (строительная инженерия). Эта сфера касается не только транспорта, но и целого ряда других отраслей, связанных с возведением объектов. Все зависит от специализации.

Согласно рейтингу вузов CHE, лучше всего обучение по программе Bauingenieurwesen выстроено в Университете Касселя, Университете Баухаус в Веймаре, высшей школе Biberach.

Более универсальное образование можно получить, освоив специальность Verkehrsingenieurwesen (транспортную инженерию). В университетах Германии обучение по такому направлению предусмотрено на уровне бакалавриата, магистратуры и специалитета с академической степенью Diplom-Ingenieur.

Двуязычная магистерская программа в Ахене

Один из ведущих технических вузов в Германии Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена предлагает бесплатную (за исключением небольшого обязательного семестрового взноса) магистерскую программу "Транспортная инженерия и мобильность" на английском и немецком языках. Студенты могут выбрать одну из четырех специализаций: "Дорожное планирование и инфраструктура", "Проектирование железнодорожных систем" (на английском языке) , "Дороги и автомобили", "Аэропорт и авиация". В университете есть и бакалавриат по тому же направлению, но на этом уровне не предусмотрено занятий на английском языке - обучение проходит только на немецком. Программа длится шесть семестров.

Бакалавриат и магистратура в Штутгарте

В Штутгартском университете по направлению Verkehrsingenieurwesen предлагают также программы бакалавриата и магистратуры. Базовый уровень высшего образования рассчитан на шесть семестров. Занятия проходят на немецком языке. Для студентов, которые не являются гражданами ЕС, стоимость обучения составляет 1500 евро в семестр плюс обязательный взнос - 188,4 евро в полгода.

Бакалавриат включает отдельные аспекты таких отраслей, как строительная инженерия, технологии защиты окружающей среды, электротехника, автомобильная и мототехника, архитектура и экономика. Поскольку программа относится к инженерному направлению, математика и техническая механика являются обязательными модулями. Наряду с ними студенты посещают занятия по информатике и бизнес-менеджменту.

Ремонтные работы на дороге в городе Эссене

Дальнейшее обучение предполагает выбор специализации: "Строительство и планирование" или "Транспортные средства". По словам заведующего кафедрой транспортного планирования и техники управления транспортом профессора Маркуса Фридриха (Markus Friedrich), выпускники-бакалавры могут работать в дорожных предприятиях, местных администрациях, земельных и федеральных ведомствах, консалтинговых фирмах и автомобильных компаниях.

Магистратура по направлению Verkehrsingenieurwesen длится четыре семестра. Обучение тоже проходит на немецком языке. На этом уровне студентам предоставлена бóльшая свобода выбора. Они могут сконцентрироваться на углубленном изучении таких предметов, как, например, "Дорожное планирование и строительство", "Строительство мостов и тоннелей" или "Планирование в сфере дорожного движения и дорожная техника".

Диплом инженера в Дрездене

В Дрезденском техническом университете направление Verkehrsingenieurwesen решили не делить на уровни. По завершении обучения выпускники получают признаваемую во всем мире академическую степень Diplom-Ingenieur (Dipl.-Ing.), которая подтверждает способность решать междисциплинарные инженерные задачи в транспортной сфере.

Обучение возможно только в очной форме на немецком языке (заочный вариант есть на более широком направлении Bauingenieurwesen). Обучение бесплатное, а обязательный семестровый взнос составляет 281,2 евро.

Программа рассчитана на 10 семестров. Сначала студенты изучают общие инженерные методы (из области математики, экспериментальной физики, технической механики, информатики, а также электро- или коммуникационной техники), основы транспортных систем, логистические и транспортные процессы, психологию дорожного движения и другие предметы.

С пятого семестра начинается специализация. В последний год обучения программой предусмотрена 12-недельная практика, а десятый семестр отводится на написание дипломной работы. "Наши выпускники работают в инженерных бюро, управлениях дорожного строительства, в аэропортах, дорожных предприятиях, исследовательских институтах и в строительной индустрии", - говорит заведующий кафедрой проектирования объектов дорожного движения профессор Кристиан Липольд (Christian Lippold).

Двойной диплом в Брауншвейге

В Брауншвейгском техническом университете направление Verkehrsingenieurwesen, как и в Штутгарте, можно освоить на уровне бакалавриата и магистратуры. Здесь студентам открываются широкие возможности, поскольку Брауншвейг признан одним из ведущих регионов, где ведутся исследования и разработки в транспортной сфере. На территории города находятся предприятия машиностроения и ж/д транспорта, а также исследовательские центры авиации и космонавтики.

Программа бакалавриата предполагает получение фундаментальных знаний в области дорожного, железнодорожного движения и авиации. Магистратура длится четыре семестра. Студенты могут выбрать для специализации два направления из пяти предложенных (авиация, автомобильная техника, колейный транспорт, экономика и логистика) либо взять курсы из программ других факультетов.

Студенты, владеющие не только немецким, но и французским языком, могут получить двойной диплом в рамках программы обмена с Технологическим университетом Компьень. "Программы в университетах одинаковые, просто часть обучения нужно закончить в Германии, а часть - во Франции. Это недешево, но в результате студент получает два документа об образовании: французскую степень Diplôme d'Ingénieur и немецкую степень магистра", - рассказывает руководитель направления Verkehrsingenieurwesen профессор Йорн Пахль (Jörn Pachl).

В Брауншвейгском техническом университете иностранные студенты платят только обязательный семестровый взнос. Тот, кто параллельно хочет работать, может выбрать очно-заочную форму, но в этом случае срок обучения увеличится.

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