Гастарбайтеры в Литве: нужные работники, незваные гости

"У меня на балконе раненый иностранец! А из соседней квартиры валит дым! Помогите!" Звонивший в литовскую службу экстренной помощи почти кричал от ужаса. Прибывшая полиция и скорая помощь обнаружили внутри квартиры труп. Еще один человек с ножевыми ранениями действительно лежал на соседнем балконе. Квартира на третьем этаже девятиэтажного жилого дома в Каунасе была охвачена пламенем.

Вскоре полиции удалось задержать подозреваемого - им оказался строитель из Украины. Как выяснилось, на вечеринке с земляками вспыхнула ссора из-за денег, завершившаяся кровопролитием, убийством и, наконец, поджогом квартиры - неуклюжей попыткой скрыть следы преступления. В маленькой Литве инциденты такого рода случаются крайне редко, так что это преступление привлекло внимание СМИ и общественности, а также стало поводом для дискуссии о гастарбайтерах, будущем страны и ее идентичности.

На тот момент, когда Литва в 1991 году вышла из состава СССР, в ней жили 3,7 млн человек. На сегодняшний день население страны сократилось почти до 2,8 млн жителей - и его численность продолжает падать. С момента присоединения Литвы к ЕС в 2004 году ее жители - как, впрочем, и население соседних стран Балтии - массово устремились в поисках работы в более благополучные страны, в основном в Великобританию, Норвегию и Германию. По подсчетам некоторых социологов и демографов, к 2050 году в Литве останется лишь два миллиона жителей.

Легальные и нелегальные гастарбайтеры в Литве

Местные предприятия - в основном компании, занятые в сфере строительства, логистики, и розничные сети - начали нанимать на работу жителей Украины и Беларуси. Количество гастарбайтеров из Украины возросло в 2014 году: аннексия Россией украинского полуострова Крым и вмешательство РФ в конфликт на востоке Украины привели едва ли не к коллапсу украинской экономики. Сотни тысяч украинцев отправились на заработки за границу.

Литва привлекательна для украинцев благодаря многим факторам. Она находится недалеко, там по-прежнему многие говорят по-русски, а после перехода в 2015 году на евро страна переживает экономический подъем. Литовское правительство является одним из самых верных сторонников Украины на международной арене. С 2017 года украинцы могут ездить в Литву и другие страны Шенгенской зоны без визы, а разрешение на работу в литовских консульствах можно получить без особой суеты и в большинстве случаев бесплатно.

Литовские предприятия строительной отрасли охотно нанимают на работу гастарбайтеров

По данным министерства внутренних дел Литвы, число украинцев с временным видом на жительство в стране в первом полугодии этого года возросло более чем на 50 процентов по сравнению с 2017 годом. Количество граждан Беларуси увеличилось на 20 процентов, россиян - на 8 процентов. Впрочем, в абсолютных цифрах эти числа по-прежнему невелики: в Литве на законных основаниях живут немногим более 54 тысяч иностранцев, но их присутствие становится все более заметным. Параллельно с легальной миграцией постепенно увеличивается и число тех, кто работает "по-черному".

38-летний Ярослав - профессиональный массажист. Он регулярно приезжает в Вильнюс из Киева якобы в качестве туриста, в действительности же - на заработки: даже работая нелегально, он получает в Литве гораздо больше, чем зарабатывал бы у себя дома. "Смотрите, - объясняет Ярослав. - В зависимости от уровня салона час массажа здесь может стоить до 70 евро. Я же беру за час работы 20, а иногда и 10 евро - и для меня это хорошие деньги". По словам киевлянина, он восполняет недостаток специалистов на рынке, возникший после того, как его литовские коллеги отправились искать работу в других странах ЕС. В идеале Ярослав хотел бы открыть в Литве свой собственный массажный кабинет и работать легально.

Точка невозврата для литовцев?

Но в основном жители Украины и Беларуси работают в Литве на законных основаниях. "Я плачу моим работникам по 4,50 евро в час, и они готовы работать по 10-12 часов в день, - рассказывает 42-летний Александр, который руководит бригадой строителей из Украины. - У себя дома им никогда не заработать таких денег". Именно это и считают проблемой некоторые жители Литвы.

Лауринас Касчюнас считает, что государство должно предоставлять больше шансов гражданам страны

"Гастарбайтеры сбивают цены на рынке труда. Они работают там, где могли бы работать литовцы, поэтому нашим гражданам приходится уезжать в Ставангер или Манчестер, - указывает Лауринас Касчюнас, депутат литовского парламента от правоцентристской оппозиционной партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы". - Литовское государство должно поддерживать семью, следить за тем, чтобы население страны росло за счет увеличения рождаемости, и убеждать вернуться на родину тех, кто уехал".

"Нет никаких официальных данных, подтверждающих, что украинцы и белорусы отбирают рабочие места у литовцев", - возражает доктор философии Вильнюсского университета и бывший замминистра науки и образования Нерия Путинайте. Многие в стране считают, что у нее слишком либеральные взгляды на вопросы миграции. "Литовцы начали уезжать в другие страны Евросоюза 15 лет назад, сразу после присоединения страны к ЕС. В то время здесь еще не было украинцев", - напоминает она.

Разговоры некоторых политиков о том, что литовские эмигранты в скором времени вернутся домой, - это не более чем иллюзия, самообман, уверена Путинайте. "Наше правительство должно уделять больше внимания успешной интеграции мигрантов: повышать уровень изучения языка для иностранцев, предоставлять стипендии украинским и белорусским студентам, чтобы они могли учиться в Литве", - считает профессор Вильнюсского университета. Но, по ее словам, литовцы не особо заинтересованы в увеличении числа иностранцев в стране.

Акция в Вильнюсе в поддержку независимости Литвы, июнь 1991 года

Такой образ мышления присущ не только Литве, но и другим странам Центральной и Восточной Европы, история которых связана с репрессиями, сопротивлением и выживанием. "Наш народ пережил полонизацию после того, как в 1596 году Великое княжество Литовское объединилось с Польским королевством, - объясняет социолог Владас Гайдис, директор Центра изучения общественного мнения и маркетинговых исследований Vilmorus. - Затем Литва оказалась под властью Российской империи, проводившей в XIX-XX веках политику русификации. После этого был Советский Союз с массовыми расстрелами и депортациями. Все это привело к тому, что современные литовцы ревностно отстаивают свою национальную самобытность и государственность".

У литовских националистов нет шансов. Пока?

Миграционный кризис 2015-2016 годов, который болезненно переживали многие европейские страны, практически не затронул Литву и не сказался на результатах последних парламентских выборов 2016 года. Крайне правому Союзу литовских националистов не удалось даже приблизиться к четырехпроцентному порогу, преодоление которого необходимо для попадания партий в парламент. Победителем на выборах стали умеренные евроскептики из "Союза крестьян и "зеленых" Литвы", пообещавшие согражданам рост благосостояния и повышение зарплат. В 2015 году правительство Литвы приняло несколько сотен беженцев, в основном с Ближнего Востока, но они задержались в стране ненадолго.

И депутат-консерватор Касчюнас, и либеральный профессор Путинайте, и социолог Гайдис уверены, что существенный приток в Литву мигрантов из государств за пределами Европы всколыхнет националистические настроения в стране. Но они согласны с тем, что подобные изменения едва ли грозят Литве в ближайшее время.

"Мигранты из стран Ближнего Востока и из Африки считают, что жить в Литве тяжело, - откровенно говорит один из чиновников МВД Литвы в неофициальной беседе с корреспондентом DW. - Холодно, суммы социальной помощи минимальны, нет ни национальных землячеств, ни родственников, национальных ресторанов с привычной едой мало. Кто захочет здесь оставаться?".

На данный момент это означает, что вопрос миграции в Литве не является предметом ожесточенных дискуссий. Но если все больше литовцев в поисках лучшей доли будут уезжать в более развитые европейские страны, эта тема, в конечном счете, займет центральное место во внутриполитических дебатах. И литовское общество вынужденно столкнется с проблемами миграции и национальной идентичности, не особенно актуальными на сегодняшний день.

Смотрите также:

Эмиграция наглядно Какого цвета была кожа у наших предков? Верхняя часть лица - коричневая, нижняя - розоватая, середина - с желтоватым оттенком. Это символическое изображение - визитная карточка выставки в Неандертальском музее немецкого города Меттмана, которую можно посетить до 5 ноября. Экспозиция рассказывает об истории эмиграции. Кстати, вам известно, что тип светлокожих людей появился лишь около 4500 лет назад?

Эмиграция наглядно Не только "темнокожие" и "белые" С этого стенда, на котором можно увидеть портреты разных людей, и начинается экспозиция. Снимки сделаны в рамках проекта "Humanae" бразильской фотохудожницы Анжелики Дасс, представившей все разнообразие оттенков кожи. Для этой серии девушка делала портреты, как на документы. Причем для фона она подбирала цвет, соответствующий цвету лица модели. В общей сложности получилось 200 оттенков!

Эмиграция наглядно Вестоницкая Венера А это Вестоницкая Венера - небольшая статуэтка женщины, обнаруженная в 1925 году во время археологических раскопок в Долни-Вестонице, верхнепалеолитической стоянке в районе Бржецлав Южноморавского края Чешской республики. Предполагается, что ее возраст - около 25 тысяч лет, а изготовлена она руками переселенцев с африканского континента.

Эмиграция наглядно Мировая эмиграция - на интерактивной карте Интерактивные карты, позволяющие проследить пути эмиграции за последние тысячелетия, презентации с использованием 3D-технологий и анимации, - выставка в Неандертальском музее отвечает самым современным требованиям. "Наша цель - показать: эмиграция - явление общечеловеческое, и началась она миллионы лет назад", - подчеркивает директор музея Герд-Кристиан Венигер (Gerd-Christian Weniger).

Эмиграция наглядно История сближения Около 7500 лет назад в Европе появились земледельцы с Ближнего Востока. Постепенно происходила ассимиляция с местными народами, которые промышляли в основном охотой. В результате в Европе стало развиваться земледелие, животноводство, а позже и обработка металлов. Ученые уверены, что путь с Ближнего Востока в Европу пролегал через территорию современной Турции.

Эмиграция наглядно Что заставляло срываться с места Но почему наши предки переселялись с одних территорий на другие? Как показывает этот "инфокубик", срываться с насиженного места люди вынуждены были по разным причинам. Предполагается, что в древности одним из главных обстоятельств было изменение климата в сторону похолодания. В итоге обширные регионы постигли неурожаи, что вызвало острую нехватку продовольствия. И люди шли на юг.

Эмиграция наглядно Эмиграция сегодня В наши дни главная причина эмиграции - экономическая. Чаще всего люди меняют место жительства, чтобы повысить уровень жизни. Но многим приходится бежать в другую страну из-за военных конфликтов у себя на родине. Перед политиками стоят сложные задачи: прекратить войны и конфликты в странах, где наблюдается отток граждан, и решить проблемы с интеграцией беженцев.

Эмиграция наглядно Где твоя родина? На выставке можно посмотреть записи интервью с прибывшими в Германию эмигрантами и беженцами, которые рассказывают, что заставило их покинуть родину и перебраться сюда, как их воспринимают в немецком обществе. Вниманию посетителей предлагаются и записи интервью с детьми и внуками тех, кто переселился в Германию несколько десятилетий назад. Они рассказывают о том, как им живется в этой стране.

Эмиграция наглядно Для самых маленьких Для организаторов выставки было важно сделать все для того, чтобы эта экспозиция была понятна и детям. Ведь именно они, как отмечает директор Неандертальского музея Герд-Кристиан Венигер, ежедневно - в детских садах и школах - вносят свой вклад в интеграцию. Автор: Аня Ламеш, Наталия Королева

