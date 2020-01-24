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Гамельнский крысолов

Rattenfänger von Hameln - персонаж средневековой немецкой легенды.

Когда жители Гамельна не заплатили музыканту, спасшему город от нашествия крыс, он увел с помощью колдовской мелодии из города всех детей.

***Archivbild*** Ratten Hameln, Blick auf das Hochzeitshaus, Mäusefängerstadt | Verwendung weltweit

Самый крысиный город Германии (фото) 24.01.2020

В Китае отмечают наступление года Белой металлической крысы. Какой город можно посетить по этому поводу в Германии? Правильный ответ: Гамельн!
ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine kleine Ratte (Rattus rattus) frisst in einer Parkanlage in Berlin Abfall, aufgenommen am 16.09.2007. Allein nach offiziellen Daten sind Kammerjäger im vergangenen Jahr in Berlin im Schnitt mehr als 20 Mal pro Tag gegen Ratten vorgegangen. (zu dpa Ratten in der Stadt: Rund 8700 Einsätze von Schädlingsbekämpfern vom 03.02.2017) Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В немецком Гамельне открылась "крысиная выставка" 28.09.2017

Город, прославившийся благодаря легенде о Гамельнском крысолове, решил воздать должное животным, от нашествия которых их спас странник. В экспозиции вас ждут и живые крысы.
Rattenfänger von Hameln, Hameln. Reportage. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Фоторепортаж: По следам Гамельнского крысолова 14.10.2015

Марина Цветаева называла Гамельн "славным городком". Связанная с ним немецкая легенда повествует о потерянном поколении и загадочном крысолове. Своей актуальности она не теряет.
Rattenfänger von Hameln, Hameln. Reportage. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Резьба по дереву в городе Крысолова 04.06.2015

В центре древнего немецкого города Гамельн на реке Везер есть много старых фахверковых домов с интересными фасадами.
Rattenfänger von Hameln, Hameln. Reportage. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

В городе Крысолова отмечают юбилей сказок братьев Гримм 22.05.2013

Кульминация праздника в нижнесаксонском Гамельне - перформанс "Лес теней". Для участия в этом представлении берлинского театра Anu приглашаются и зрители.
725 Jahre Rattenfänger Der Rattenfänger von Hameln, Michael Boyer, spielt am Sonntag (04.01.2009) auf seiner Flöte in der schmalen Bungelosenstraße, durch die der Sage nach die Kinder in Hameln mit dem Pfeifer verschwunden sind. Vor 725 Jahren tauchte der Sage nach ein Fremder in Hameln auf, der die Stadt bis heute in der ganzen Welt berühmt gemacht hat. Mit vielen Aktionen und Angeboten feiert Hameln den geheimnisvollen Pfeifer. Mit einem Auszug von 725 Kindern am 26.06.2009 will Hameln den Jahrestag der Tragödie begehen. Foto: Peter Steffen dpa/lni +++(c) dpa - Bildfunk+++

Крысолов из Гамельна: сказка - ложь, да в ней намек… 25.06.2009

725 лет назад из немецкого Гамельна внезапно исчезли 130 детей. По преданию, их увел из города музыкант-крысолов. Сейчас город отмечает юбилей. А историки - спорят о происхождении легенды.
Illustration zur Erzählung der Sage des Rattenfänger von Hameln, Holzschnitt, um 1660

Крысы с дистанционным управлением 06.05.2002

Легенда о гамельнском крысолове становится реальностью. Ученые смогли успешно управлять подопытными крысами в открытом поле с расстояния в полкилометра.