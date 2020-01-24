Гамельнский крысолов

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Rattenfänger von Hameln - персонаж средневековой немецкой легенды.
Когда жители Гамельна не заплатили музыканту, спасшему город от нашествия крыс, он увел с помощью колдовской мелодии из города всех детей.
В Китае отмечают наступление года Белой металлической крысы. Какой город можно посетить по этому поводу в Германии? Правильный ответ: Гамельн!
Город, прославившийся благодаря легенде о Гамельнском крысолове, решил воздать должное животным, от нашествия которых их спас странник. В экспозиции вас ждут и живые крысы.
Марина Цветаева называла Гамельн "славным городком". Связанная с ним немецкая легенда повествует о потерянном поколении и загадочном крысолове. Своей актуальности она не теряет.
В центре древнего немецкого города Гамельн на реке Везер есть много старых фахверковых домов с интересными фасадами.
Кульминация праздника в нижнесаксонском Гамельне - перформанс "Лес теней". Для участия в этом представлении берлинского театра Anu приглашаются и зрители.
725 лет назад из немецкого Гамельна внезапно исчезли 130 детей. По преданию, их увел из города музыкант-крысолов. Сейчас город отмечает юбилей. А историки - спорят о происхождении легенды.
Легенда о гамельнском крысолове становится реальностью. Ученые смогли успешно управлять подопытными крысами в открытом поле с расстояния в полкилометра.
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