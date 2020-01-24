Гамельнский крысолов

Крысолов из Гамельна: сказка - ложь, да в ней намек…

725 лет назад из немецкого Гамельна внезапно исчезли 130 детей. По преданию, их увел из города музыкант-крысолов. Сейчас город отмечает юбилей. А историки - спорят о происхождении легенды.