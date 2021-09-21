.
Давным-давно в одной недалекой галактике, где население голосует за избрание Императора на четвертый пожизненный срок, Дарт Вейдер Путин решил пригрозить Вселенной новой "Звездой смерти". Сможет ли Хан Соло Трамп победить его в битве на световых мечах? Смотрите поединок двух темных сторон за право стать еще темнее.
Зажигательный хит "Деспасито" на новый лад – песня про повышение явки, которая поможет увеличить срок одному человеку. Тем временем на детской площадке мальчишки Вова и Петя никак не могут поделить газ. А в одной недалекой Галактике Дарт Вейдер Путин грозит Вселенной новой Звездой Смерти.
Во вторник, 18 июля, европейские астрофизики в Дармштадте отключают зонд LISA Pathfinder, который проложил путь для изучения гравитационных волн в космосе и почти полтора года воплощал собой "самое спокойное место Солнечной системы". Отправка последних команд зонду будет транслироваться в прямом эфире в Facebook Европейского космического агентства.