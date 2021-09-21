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Галактика

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15.07.2021 Nzinga Tull, Hubble systems anomaly response manager at NASAs Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland, USA, works in the control room July 15, 2021, to restore Hubble to full science operations. The team proceeded carefully and systematically from there. Over the following two weeks, more than 50 people worked to review, update, and vet the procedures to switch to backup hardware, testing them on a high-fidelity simulator and holding a formal review of the proposed plan. Editorial Use Only. Handout Photo by Rebecca Roth/GSFC NASA/ABACAPRESS.COM

Как пенсионеры спасли телескоп НАСА 21.09.2021

Захватывающие снимки галактик, планет и созвездий. Всего за 31 год их было более полутора миллионов! И если бы не бывшие сотрудники НАСА, то телескоп "Хаббл" мог бы стать уже историей.

"Звезда Смерти" Путина, или Чей световой меч длиннее – "Заповедник" 12.03.2018

Давным-давно в одной недалекой галактике, где население голосует за избрание Императора на четвертый пожизненный срок, Дарт Вейдер Путин решил пригрозить Вселенной новой "Звездой смерти". Сможет ли Хан Соло Трамп победить его в битве на световых мечах? Смотрите поединок двух темных сторон за право стать еще темнее.

Деспасито, споры про газ и Звезданутые войны - "Заповедник", выпуск 18 11.03.2018

Зажигательный хит "Деспасито" на новый лад – песня про повышение явки, которая поможет увеличить срок одному человеку. Тем временем на детской площадке мальчишки Вова и Петя никак не могут поделить газ. А в одной недалекой Галактике Дарт Вейдер Путин грозит Вселенной новой Звездой Смерти.

"Самое спокойное место Солнечной системы" отправляется на покой (18.07.2017) 18.07.2017

Во вторник, 18 июля, европейские астрофизики в Дармштадте отключают зонд LISA Pathfinder, который проложил путь для изучения гравитационных волн в космосе и почти полтора года воплощал собой "самое спокойное место Солнечной системы". Отправка последних команд зонду будет транслироваться в прямом эфире в Facebook Европейского космического агентства.
April 26, 2017 - London, London, UK - London, UK. UK Prime Minister THERESA MAY welcomes Head of the European Commission, President JEAN-CLAUDE JUNCKER to No10 Downing Street in London on 26 April 2017 |

Мэй ожидает тяжелых переговоров с ЕС по Brexit 30.04.2017

Премьер Великобритании Мэй отвергла обвинения главы Еврокомиссии Юнкера в том, что она "живет в другой галактике". По мнению главы британского правительства, переговоры по выходу ее страны из ЕС будут тяжелыми.
The largest full moon of 2013, a super moon scientifically known as a perigee moon, rises over the Tien Shan mountains and the monument to 18th century military commander Nauryzbai Batyr near the town of Kaskelen, some 23 km (14 miles) west of Almaty, June 23, 2013. REUTERS/Shamil Zhumatov (KAZAKHSTAN - Tags: ENVIRONMENT TPX IMAGES OF THE DAY)

Коммерция на Луне: неземные перспективы 09.08.2013

Астрономические наблюдения с Земли существенно затрудняет атмосфера. Теперь две частные фирмы объединили свои усилия с целью установить телескоп на Луне.
Combined Array for Research in Millimeter-Wave Astronomy Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/File:CARMA_Panoramic_cropped2.jpg Description English: A cropped panoramic of CARMA in D array Date 22 July 2009 Source Own work Author Palmtree3000 You are free: to share – to copy, distribute and transmit the work to remix – to adapt the work Under the following conditions: attribution – You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). share alike – If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one.

Астрономы предложили по-новому "взвешивать" черные дыры 15.02.2013

До сих пор оценить массу черной дыры в центре далекой галактики было делом сложным и трудоемким. Теперь астрономы предложили новый, более точный и эффективныйметод.
Handout picture provided by the European Southern Observatory (ESO) on Wednesday 03 February 2010 that shows a VLT image of the giant stellar nursery surrounding NGC 3603, in which stars are continuously being born. Embedded in this scenic nebula is one of the most luminous and most compact clusters of young, massive stars in our Milky Way, which therefore serves as an excellent 'local' analogue of very active star-forming regions in other galaxies. The cluster also hosts the most massive star to be 'weighed' so far. EPA/ESO HO HANDOUT EDITORIAL USE ONLY / NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++ dpa 17301653

В окрестностях Солнца темного вещества не обнаружено 11.05.2012

Принятая сегодня теория Вселенной предполагает наличие темной материи во всей нашей галактике. Но чилийские астрономы установили, что, по крайней мере, вблизи Солнца ее нет.
The Russian Spektr R space-born radio telescope at the integration and test complex of Launch Pad No.31, the Baikonur Space Center.

''Спектр-Р'' - космическая обсерватория нового поколения 26.07.2011

Россия - впервые за четверть века - вывела в космос автоматическую астрофизическую обсерваторию. Она будет синхронизирована с рядом наземных радиотелескопов, расположенных в разных странах - в том числе, и в Германии.
ARCHIV - Bild einer Supernova-Explosionswolke im Sternbild Stier, aufgenommen vom «Hubble»-Weltraumteleskop. Der so genannte Krebsnebel war vor rund tausend Jahren durch eine gewaltige Sternenexplosion entstanden, wie das europäische «Hubble»-Informationszentrum in Garching bei München mitteilte (Archiv-Handout vom 01.12.2005). In seinem Buch Schöpfung ohne Schöpfer? Das Wunder des Universums beschreibt Astrophysiker Prof. Gerhard Börner das bisherige Wissen über die Entstehung des Universums und zugleich die Grenze dieses Wissens. Der Laie findet in dem Buch eine Fülle von Fakten und Theorien zum Wundern, Staunen und Nachdenken. Die Menschen sind «Kinder der Supernovae», bestehen buchstäblich aus Sternenstaub, schreibt der Autor. Noch ungeklärt sei dabei die Frage, wie aus einem Knäuel von komplizierten Molekülen ein lebendes System entstehe. Foto: NASA, ESA and Jeff Hester(zu dpa-Korr Dialog von Religion und Wissenschaft: Was war vor dem Urknall?) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Новые сверхновые: ярче ста миллиардов Солнц 22.06.2011

Американские исследователи зарегистрировали четыре вспышки сверхновых, которые не только на два порядка превзошли по яркости все прежние вспышки такого рода, но еще и оказались сверхновыми совершенно нового типа.
Hubble Bilder Bislang tiefstes Bild vom Universum This recent photo provided by NASA and the European Space Agency, and captured by the Hubble Space Telescope, shows the deepest image of the universe ever taken in near-infrared light. The faintest and reddest objects in the image are galaxies that formed 600 million years after the Big Bang. No galaxies have been seen before at such early times. The new deep view also provides insights into how galaxies grew in their formative years early in the universe's history. (AP Photo/NASA, European Space Agency)

Телескоп Hubble узрел самую старую галактику 18.02.2011

Космический телескоп Hubble позволяет ученым заглядывать все дальше в космос, а значит, и все дальше в прошлое Вселенной. Но технические возможности этого телескопа почти исчерпаны. Ему на смену придет James Webb.
This image provided by NASA Tuesday Nov. 11, 2009 shows observations from the Hubble Space Telescope, the Spitzer Space Telescope, and the Chandra X-ray Observatory in a collaboration to produce an unprecedented image of the central region of our Milky Way galaxy using infrared light and X-ray light to see through the obscuring dust and reveal the intense activity near the galactic core. Note that the center of the galaxy is located within the bright white region to the right of and just below the middle of the image. The entire image width covers about one-half a degree, about the same angular width as the full moon. Each telescope's contribution is presented in a different color. Yellow represents the near-infrared observations of Hubble. The observations outline the energetic regions where stars are being born as well as reveal hundreds of thousands of stars. Red represents the infrared observations of Spitzer.

Белые карлики Вселенной - пережитки далекого прошлого 25.08.2010

Во Вселенной имеются самые разные типы звезд, и звезды эти находятся на разных стадиях эволюции. Изучение наиболее холодных белых карликов дает ученым возможность заглянуть в далекое прошлое нашей галактики.
This image provided by NASA Tuesday Nov. 11, 2009 shows observations from the Hubble Space Telescope, the Spitzer Space Telescope, and the Chandra X-ray Observatory in a collaboration to produce an unprecedented image of the central region of our Milky Way galaxy using infrared light and X-ray light to see through the obscuring dust and reveal the intense activity near the galactic core. Note that the center of the galaxy is located within the bright white region to the right of and just below the middle of the image. The entire image width covers about one-half a degree, about the same angular width as the full moon. Each telescope's contribution is presented in a different color. Yellow represents the near-infrared observations of Hubble. The observations outline the energetic regions where stars are being born as well as reveal hundreds of thousands of stars. Red represents the infrared observations of Spitzer.

Черная дыра правит Млечным путем 06.07.2010

Астрофизики из разных стран мира съехались в Германию, чтобы обсудить научные данные о сложном взаимном воздействии массивной черной дыры и плотного звездного скопления в центре нашей галактики.
Das undatierte Handout des Instituto de Astrofisica de Canarias (IAC) zeigt auf einem am Computer nachbearbeiteten Foto die Sternwarte auf dem Roque de los Muchachos, dem mit 2400 Metern höchsten Gipfel der kleinen Kanaren-Insel La Palma. Darin befindet sich das gerade fertiggestellte Gran Telescopio Canarias, das bislang größte Spiegelteleskop der Welt. Credit: Pablo Bonet / Instituto de Astrofísica de Canarias dpa (zu dpa-Korr: Größtes Teleskop der Welt geht auf Galaxien-Jagd - nur zur redaktionellen Nutzung) +++(c) dpa - Report+++ pixel

Загадки формирования галактик: разгадок нет как нет 19.08.2009

На прошедшей в Рио-де-Жанейро 27-й ассамблее Международного астрономического союза активно обсуждалась проблема темной материи и ее роль в процессе формирования галактик.
The Hubble Space Telescope is seen as the Space Shuttle Columbia, with a crew of seven astronauts on board approached Sunday, March 3, 2002, to latch its robotic arm onto the giant telescope. The main camera on the telescope that has revolutionized astronomy with stunning pictures of the universe has stopped working, an instrument specialist who works with the camera said Saturday, June 24, 2006. (AP Photo/NASA)

Выпуск от 03.06.2007 04.06.2007

Астрофизика

Фотография спиральной галактики «М81» («Messier-81»).