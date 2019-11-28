Газ, санкции и мусор: что обсуждали на сырьевом форуме в Петербурге

Российско-германская сырьевая конференция проходит один раз в году - или в Германии, или в России. В 2018 году ее проводили в Потсдаме, а в 2020-м бывший премьер-министр федеральной земли Саксония Станислав Тиллих (Stanislaw Tillich) уже позвал всех к себе в Лейпциг - от лица действующего саксонского премьера Михаэля Кречмера (Michael Kretschmer).

На нынешней, 12-й по счету конференции в Санкт-Петербурге присутствовали несколько отраслевых министров федеральных земель Германии, а также министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер (Gerd Müller). Среди основных тем речь в ходе трехдневной конференции также шла о санкциях против РФ и строительстве газопровода "Северный поток-2".

Что говорили о санкциях на сырьевом форуме

В этом году немцев принимали в стенах Горного университета. Его ректор Владимир Литвиненко - самый богатый из российских ректоров, по версии Forbes, и научный руководитель Владимира Путина. На правах хозяина площадки он произнес и приветственную речь.

Как большинство российских спикеров конференции, он отметил, что в РФ насчитывается 4500 компаний с немецким капиталом, после чего перешел к более насущным вещам. "Нам не хватает доверия во взаимоотношениях, - отметил ректор. - Сдерживающим фактором являются санкции. Складывается впечатление, что третьи страны чинят препятствия развитию наших национальных экономических интересов и созданию комфортной среды для нашего населения".

Валентина Матвиенко

Тему санкций подхватила и выступавшая следом председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. "Экономические интересы становятся заложниками политической конъюнктуры", - заявила Матвиенко. Результатом санкций, по ее мнению, становится подрыв доверия в экономике, международных отношениях и нарушение принципов свободной торговли.

Негативным опытом от санкций поделился и Станислав Тиллих. Он занимал должность премьер-министра Саксонии, когда западные страны вводили секторальные и персональные санкции против Москвы. "Когда были введены санкции, то предприятия на востоке Германии пострадали не меньше российских", - посетовал политик.

В ходе общения с журналистами министру Герду Мюллеру был задан вопрос, мешают ли санкции развивать отношения с Россией. Отвечая, он стал давать оценки этим ограничениям, но само слово "санкции" ни разу не произнес. "Мы успешно продолжаем сотрудничество во многих сферах, ведем профильные диалоги на уровне министерств, - сказал министр. - То, что мы продолжаем взаимодействие, - это признак успеха".

"Северный поток-2" нравится всем?

Впрочем, разговоры о санкциях не были доминирующими на форуме - в основном его участники искали точки соприкосновения и перспективы для сотрудничества. Разумеется, в этом блоке обсуждений речь в первую очередь шла о газопроводе "Северный поток-2". Несмотря на бурные дискуссии вокруг этого проекта как в Германии, так и во всей Европе, на Российско-германской сырьевой конференции в адрес газопровода не прозвучало ни одного слова критики - кажется, все присутствующие были им довольны. А кто недоволен - тех, видимо, просто не пригласили.

Резолюцию форума подписывают Владимир Литвиненко и Клаус Тепфер

Владимир Литвиненко поблагодарил власти ФРГ за их позицию по газопроводу. "Вы подтвердили, что доверие и уважение к инвестициям - это святое на рынке", - заявил он. Валентина Матвиенко отметила выгоды, которые принесет появление нового газопровода Германии. "Успешная реализация "Северного потока-2" укрепит позиции Германии как ведущего газораспределительного центра в Европе", - подчеркнула она.

Участники конференции отмечали, что потребление природного газа в Европе растет, а быстрый переход к возобновляемым источникам энергии невозможен. "Этот переход не произойдет внезапно, мы должны организовать его, - считает глава департамента энергетической политики министерства экономики и энергетики ФРГ Торстен Хердан (Thorsten Herdan). - Поэтому "Северный поток-2" имеет большой смысл. В ближайшее время понадобится много газа". Хердан заметил, что газ должен быть очищен от CO2 - это одно из обязательств России согласно Парижскому соглашению по климату.

Германия научит Россию сортировать мусор?

Еще одним вопросом, который живо обсуждали участники, стал мусор. В России на переработку отправляется около десяти процентов всех мусорных отходов, в Германии - 66 процентов. Вице-премьер Алексей Гордеев на форуме сообщил, что развивать эту новую отрасль в России помогает Клаус Тёпфер (Klaus Töpfer), занимавший должность министра в правительстве Гельмута Коля. Гордеев представил его как автора "мусорной реформы" в ФРГ.

"Мы только сейчас понимаем, что отходы могут быть ценными ресурсами, которые помогают развивать экономику", - заявил вице-премьер РФ. По его словам, сложность проведения реформы обращения с ТКО в России заключается в "недоверии граждан к власти". Из-за этого, по его словам, например, сложно заниматься строительством мусоросжигательных заводов.

"В Германии действует 100 мусоросжигательных заводов, Китай строит 300, а у нас пока только пять, - посетовал Гордеев. - Вопрос состоит в том, превращать ли отходы в энергию, или закапывать в землю, создавая полигоны. Их общая площадь в России и так уже - как европейская страна".

Клаус Тёпфер похвалил российского вице-премьера за стремление в реформировании этой сферы и приветствовал его желание посетить IFAT-2020 - 21-ю Международную выставку по переработке и утилизации отходов, которая ежегодно проходит в Мюнхене.

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