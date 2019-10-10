Газ как орудие гибридной войны России: как с этим бороться?

Тема страхов и борьбы с ними стала одной из главных на четвертом форуме Бориса Немцова, который завершился в Варшаве 10 октября. Напряженность в отношениях России с Западом стала причиной взаимного недоверия и различных страхов как в Москве, так и в Европе, уверены участники встречи.

По их словам, одно из главных опасений европейцев в отношении России связано с энергетикой, поскольку эта сфера давно перешла из области экономики в разряд геополитики, а Москва активно пользуется энергетикой для злоупотребления в политических целях, запугивания и даже так называемой гибридной войны.

Можно ли бороться с использованием энергетики в политических целях и противостоять гибридной войне Москвы? Инструменты для этого есть, уверены эксперты.

Больше всех от гибридной войны пострадала Украина

Россия использует газ в политических целях уже почти 15 лет, начиная с 2005 года. И раз за разом он становился оружием против Украины, считает экономист и бывший замминистра финансов Сергей Алексашенко. По его словам, в 2006 и 2009 году Москва давила на Киев и угрожала прекращением поставок газа.

Бывший замминистра финансов РФ Сергей Алексашенко

Но наиболее сильный удар будет нанесен в ближайшее время, после вероятного прекращения газового транзита через Украину после достройки "Северного потока-2", считает Алексашенко. По разным подсчетам, Украина потеряет до 2% от ВВП, что станет для нее существенным уроном. "Самое плохое в этом то, что Украина осталась одна, кроме Польши и Словакии ее, по большому счету, никто не поддерживает в этом вопросе", - отметил Алексашенко.

Но пострадать может и Европа. По мнению эксперта, Владимир Путин также использует газ для "разлада в ЕС". Яркий пример этого - проект "Северный поток-2", по которому в Европе есть совершенно разные точки зрения. С его помощью Москва "купила" хорошее отношение немецких бизнесменов и политиков, считает Алексашенко. По его мнению, Европе, у которой сейчас и так немало проблем, стоит опасаться, что газ будет использоваться как элемент раскола и склонения к коррупции некоторых стран.

Как Грузии и Литве удалось выйти из зоны риска?

Больше всего гибридной войне подвержены страны, которые находятся в "переходном периоде", считает эксперт варшавского Центра восточных исследований Агата Лоскот-Страхота. По ее мнению, возможности России ослабевают при проведении этими странами реформ в области энергетики и диверсификации источников получения ресурсов.

Судно со сжиженным газом идет в Клайпеду

Перед подобными рисками стояла, например, Грузия, но она смогла диверсифицировать источник получения ресурсов при помощи контрактов с Азербайджаном. Аналогично Литва построила терминал по приему сжиженного газа и теперь может получать топливо из разных источников. "Она стала независимой страной с точки зрения поставок газа из России", - отметила Лоскот-Страхота.

Как противостоять гибридной войне Москвы?

Еще 20 лет назад Европа в целом была в зависимости от российского газа, напомнил экономист и бывший замминистра энергетики Владимир Милов. "Тогда руководство "Газпрома" хвасталось, что цены на газ вырастут в несколько раз и ничего не сможет сдерживать их", - заявил Милов.

Однако за это время газовая инфраструктура в Европе значительно улучшилась, появилось больше конкуренции, в том числе благодаря терминалам СПГ. Российский монополист по-прежнему продает значительные объемы голубого топлива европейцам, но уже не может давить на партнеров так, как раньше, отметил Владимир Милов. "Конкуренция забирает ядовитое жало у монополиста", - резюмировал экономист.

Глава Центра польско-российского диалога и согласия Эрнест Выцишкевич добавил, что "Владимиру Путину надо поставить памятник за то, что в Европе спустя 20 лет появилась полноценная общая энергетическая политика, раньше ничего подобного не было".

Природные ресурсы - проклятие самой России

От действий российского газового монополиста страдает сама Россия, считает Владимир Милов. "Газпром платит недостаточно налогов. И у нас нет денег на больницы и школы, но мы тратим миллиарды долларов на совершенно ненужный трубопровод для обхода третьих стран. Монополист - это хищник, который забирает деньги из карманов всех", - добавил Милов.

Саму Россию поджидают две опасности, связанные с зависимостью от углеводородов, отметили эксперты. В течение 10 лет страна, во-первых, пройдет пик добычи нефти и он начнет снижаться, а, во-вторых, к 2025-2040 году в мире энергобаланс все больше начнет смещаться в сторону возобновляемых источников энергии, считает Сергей Алексашенко.

Все это очень негативно повлияет на уровень жизни россиян. "Пока об этом в России не думают, у властей нет долгосрочной политики. Это может стать серьезным вызовом для страны, с которым она может не справиться", - добавил Алексашенко. Неважно, будет ли в этот момент у власти Владимир Путин или демократически избранный президент, любому лидеру будет крайне сложно справиться с последствиями, отметил экономист.

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