 ″Газпром″ выдвинул ″Нафтогазу″ условия для договора о транзите газа в ЕС | Новости из Германии о России | DW | 18.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

"Газпром" выдвинул "Нафтогазу" условия для договора о транзите газа в ЕС

Одно из трех условий "Газпрома" для заключения договора - отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Еврокомиссией расследования против российской компании.

Штаб-квартира Газпрома в Москве

Штаб-квартира "Газпрома" в Москве (фото из архива)

Российская компания "Газпром" в понедельник, 18 ноября, направила "Нафтогазу" официальное предложение о продлении действующего контракта о транзите газа через Украину или подписании нового. Договор может быть заключен сроком на один год, с учетом прогноза спроса стран Европы на газ на 2020 год, говорится в сообщении компании.

Контекст

В газовых переговорах между Россией, Украиной и ЕС произошел новый поворот: Еврокомиссия уточнила свое предложение, а Москва хотела бы решить все вопросы пакетом. Детали - в репортаже DW из Брюсселя. (29.10.2019)

На трехсторонних переговорах о транзите российского газа через Украину в ЕС достигнут первый успех: Россия согласилась на контракт по газовым правилам ЕС. Подробности - в репортаже DW из Брюсселя. (19.09.2019)

"Газпром" называет три необходимых условия для продления контракта или заключения нового. Во-первых, отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств. Во-вторых, отмена решения Антимонопольного комитета Украины оштрафовать "Газпром" за "нарушение экономической конкуренции". В-третьих, отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Еврокомиссией расследования против "Газпрома".

Кроме того, "Газпром" ожидает "позицию украинской стороны относительно ее готовности" к прямым закупкам газа с 2020 года. Копии подписанного главой компании Алексеем Миллером предложения направлены министру энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексею Оржелю и зампредседателю Еврокомиссии Марошу Шефчовичу.

Новый контракт с "Газпромом" по европейским правилам

Действующее соглашение по газу между Россией и Украиной истекает 31 декабря. 19 сентября в Брюсселе прошел третий раунд газовых переговоров между Россией, ЕС и Украиной, на котором украинский министр Оржель предоставил график реализации Киевом требований европейского законодательства до 1 января. В свою очередь, Россия согласилась подписывать договоры с Украиной по европейским нормам.

17 ноября в Украине вступил в силу закон, предусматривающийреструктуризацию "Нафтогаза" в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета Европейского энергетического сообщества. В Киеве его считают важным шагом в подготовке к заключению нового контракта с "Газпромом".

Смотрите также:

  • Газовая плита

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Рекорды сибирского голубого топлива

    В 2017 году доля "Газпрома" на газовом рынке Европы впервые достигла почти 35 процентов, второй год подряд оказались рекордными поставки в Германию - крупнейший экспортный рынок российской компании. В 2018-2019 годах она намерена одновременно осуществить два газотранспортных мегапроекта. В то же время растущую конкуренцию голубому топливу из Сибири составляют новые технологии.

  • Инфографика Газопроводные проекты Газпрома в западном направлении

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Главная цель - обойти Украину

    Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" сооружаются одновременно, оба проекта планируется завершить к концу 2019 года. Именно к этому времени истекает десятилетний российско-украинский договор о транзите газа. Объявленная цель "Газпрома": пустить экспортные потоки в обход Украины. Чем руководствуется компания: коммерческими соображениями или геополитическими установками Кремля?

  • Алексей Миллер, Герхард Шрёдер и Изабель Кошер

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Nord Stream 2: председательствует Шрёдер

    Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (в центре) уже обеспечивал первому газопроводу на Балтике политическую поддержку в Европе, теперь он председательствует и в швейцарской компании Nord Stream 2, прокладывающей "Северный поток-2". На снимке он в Париже рядом с Алексеем Миллером, главой "Газпрома", и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к проекту.

  • Карта EUGAL - сухопутное продолжение Северного потока-2

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    "Северному потоку-2" нужен EUGAL

    "Северный поток-2" у всех на слуху, про EUGAL мало кто слышал. Однако без этого сухопутного отвода новый газопровод на Балтике не имеет смысла, ведь его конечная точка - побережье Германии. Отсюда российский газ еще надо будет доставлять потребителям в разных странах ЕС. За прокладку двух мощных труб до Чехии отвечает компания Gascade, совместное предприятие немецкой Wintershall и "Газпрома".

  • Карикатура Сергея Ёлкина Путин в Греции

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Где греческая труба?

    Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

  • Подписание договора о Трансадриатическом газопроводе (TAP) в Баку в декабре 2013 года

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    TAP: конкурент на южном маршруте

    Конкурировать с "Газпромом" на важном для него итальянском рынке с 2020 года будет голубое топливо из азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2". Согласно международному соглашению, подписанному в Баку в декабре 2013 года, газ, пройдя по Турции, будет поступать в Трансадриатический газопровод (TAP), который сейчас прокладывается через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

  • Плавучий терминал регазификации СПГ в Литве

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Сжиженный газ сдерживает цены

    В разных странах ЕС "Газпрому" все чаще приходится теперь конкурировать с поставщиками сжиженного природного газа. Например, в Литве, где плавучий терминал регазификации СПГ заработал в декабре 2014 года. Топливо, поступающее по морю с других континентов, чаще всего дороже трубопроводного газа из России, а потому вряд ли серьезно его потеснит. Однако наличие такой альтернативы сдерживает цены.

  • Газовая турбина Siemens

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Нет спроса на газовые турбины

    В европейской и особенно немецкой электроэнергетике все более серьезную конкуренцию газу составляют ветер, солнце и биомасса. Бум возобновляемой энергетики привел к тому, что в Евросоюзе почти перестали строить новые газовые электростанции. Резкое падение спроса на турбины для них вынудили компании Siemens и General Electric объявить в конце 2017 года о радикальном сокращении производства.

  • Тепловой насос и солнечные коллекторы на крыше дома в земле Баден-Вюртемберг

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Топить можно и электричеством

    Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

  • Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Курс на защиту климата

    Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:26

"Нафтогаз" требует от "Газпрома" пересмотра тарифов на транзит и 12 млрд долларов

Контекст

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

В 2018-2019 годах на газовом рынке Европы произойдут серьезные изменения. Они будут связаны с новыми газопроводами и новыми технологиями. Конкретные примеры - в галерее DW. (26.02.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Нафтогаз" требует от "Газпрома" пересмотра тарифов на транзит и 12 млрд долларов  

Что кроется за предложением Путина обнулить судебные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза"  

"Северный поток-2": проект получил разрешение Дании  

Также по теме

Ukraine | Naftogaz-Sitz in Kiev

"Нафтогаз" отправил в Стокгольмский арбитраж очередной иск к "Газпрому" 02.11.2019

"Нафтогаз" "фактически защищается" и требует компенсировать ущерб, нанесенный действиями "Газпрома", заявил исполнительный директор "Нафтогаза".

Symbolbild Ukraine Gas Heizung Versorgung Kosten Preise Anstieg Protest

"Нафтогаз" потребует у "Газпрома" компенсацию за прекращение транзита газа 18.10.2019

Глава "Газпрома" Миллер на встрече с Медведевым заявил о необходимости урегулировать судебные споры. На следующий день представитель "Нафтогаза" сообщил об исковых требованиях на более чем 11 млрд долларов.

Yuriy Vitrenko Direktoren des ukrainischen Energieunternehmens Naftogaz

"Нафтогаз" добивается в суде пересмотра "Газпромом" тарифа на транзит газа 05.11.2019

По мнению исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, действующий договор с "Газпромом" о тарифе на транзит газа не соответствует уровню тарифов на европейском рынке.

Реклама

Самые читаемые

Золотые купола и Горбачев: продается самый странный дворец Германии  

Зарплаты больше, налоги ниже: почему и куда эмигрируют немцы  

Парламентские выборы в Беларуси: скучно, но с интригой  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно