 ″Газпром″ выбрал маршрут поставок газа по ″Турецкому потоку″ | Новости из Германии о России | DW | 22.11.2018

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Россия

"Газпром" выбрал маршрут поставок газа по "Турецкому потоку"

Как следует из отчетности газотранспортных операторов, вторая нитка "Турецкого потока", вероятно, пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию.

Прокладка морского участка Турецкого потока

Прокладка морского участка "Турецкого потока" (фото из архива)

Российская энергетическая компания "Газпром" планирует поставлять газ в Европу по второй нитке "Турецкого потока" через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Об этом со ссылкой на материалы газотранспортных операторов этих стран, обнародованные в рамках предусмотренной законодательством ЕС процедуры бронирования их будущих мощностей, сообщила в четверг, 22 ноября, газета"Коммерсант".

В первые две из этих стран сырье, как ожидается, начнет поступать с 2020 года, Будапешт должен будет получать его с 2021 года, Братислава - со второй половины 2022 года.

По данным издания, такой график позволит "Газпрому" через четыре года полностью отказаться от транзита через Украину.

Дублер "Южного потока"

При этом маршрут в значительной степени повторяет конфигурацию "Южного потока", от которого Москва отказалась в декабре 2014 года, после того, как Болгария заморозила проект под давлением США. Стоимость наращивания инфраструктуры составит 1,63 млрд долларов (1,43 млрд евро).

Контекст

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При альтернативном сценарии поставки были возможны через территорию Греции и далее на юг Италии, напоминает "Коммерсант". Собеседники издания при этом отметили, что в Кремле хотели оттянуть момент объявления маршрута, чтобы снизить риск внешнего давления на страны-транзитеры. Официальных комментариев со стороны "Газпрома" на этот счет пока не поступало.

Строительство завершат до конца 2019 года

Строительство "Турецкого потока", по которому планируется доставлять газ из Анапы на турецкое побережье, "Газпром" начал в мае 2017 года. Прокладка морского участка по дну Черного моря была завершена 19 ноября этого года, за ней последует строительство сухопутной части.

По первой нитке газопровода российский газ будет поступать на запад Турции, а по второй - транзитом через турецкую территорию может пойти в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки газопровода, согласно рассчетам, составит 15,75 млрд кубометров газа в год. Ожидается, что проект будет реализован до конца 2019 года. 

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    Автор: Андрей Гурков


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Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

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