 Газпромбанк уверяет, что не помогал Каракасу обходить санкции | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.02.2019

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Мир

Газпромбанк уверяет, что не помогал Каракасу обходить санкции

Нефтяной концерн Венесуэлы не открывал в Газпромбанке никаких новых счетов, куда могли бы переводиться доходы от продажи нефти, заявили в российском фининституте.

Здание Газпромбанка

Представители одного из крупнейших фининститутов России - Газпромбанка (ГПБ) - отвергли утверждения, что государственный нефтяной концерн Венесуэлы Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) якобы открыл в нем счет, чтобы избежать санкций США. Материал с соответствующей информацией распространило ранее агентство Reuters.

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Несколько лет назад у PDVSA в рамках взаимодействия с российскими компаниями-клиентами были счета в Газпромбанке.

"Однако мы подчеркиваем, что никакие новые счета не открывались и не планируются банком к открытию", - заявил в понедельник, 11 февраля, представитель ГПБ.

В обход санкций США

Журналисты Reuters, в частности, сообщали, что государственный концерн PDVSA просил совместные предприятия направлять выручку от продажи нефти в российский банк.

В понедельник, 28 января, министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о введении санкций в отношении нефтяного сектора Венесуэлы.

Южноамериканская страна по-прежнему может продавать нефть на мировом рынке, однако вырученные средства направляются на заблокированные счета, доступа к которым лишен, в частности,  глава Венесуэлы Николас Мадуро. После того, как Вашингтон ввел ограничительные меры, PDVSA потребовал от своих иностранных партнеров принять решения о дальнейшем участии в совместных проектах, утверждают двое собеседников агентства.

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    Автор: Александра Елкина


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