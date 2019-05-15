Газовая конференция в Берлине: "Северный поток - 2", санкции США и украинский транзит

"Перспективы энергетического сотрудничества Россия - ЕС. Газовый аспект". Так называлась проходившая 16 мая в Берлине международная конференция, которую каждый год устраивает Российское газовое общество при деятельном участии "Газпрома".

Выступавшие на форуме представители российского концерна и его европейских фирм-партнеров, как и в прежние годы, доказывали преимущества газа как энергоносителя и в этот раз особенно подчеркивали его экологичность. Но журналистов, аккредитовавшихся на эту конференцию, интересовали другие вопросы - последствия возможных новых санкций США против фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2", а также перспективы транзита российского газа в Европу через территорию Украины.

"Газпром" санкций не боится

На вопрос о возможных последствиях новых санкций, которые США грозятся ввести, в частности, против фирм из Швейцарии и Италии, владеющих судами-трубоукладчиками, официальные российские деятели отвечают по-разному.

Суда-трубоукладчики могут попасть под санкции США

Так, президент Российского газового общества, председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный считает, что практических последствий таких санкций не будет, поскольку, мол, фирмы, владеющие трубоукладчиками, никаких коммерческих интересов в США не имеют, а потому и американские санкции им нипочем.

А вот заместитель российского министра энергетики Анатолий Яновский все-таки не исключает, что некоторые западные фирмы уступят нажиму США. Но это, уверяет он, не беда. "В случае если в результате давления та или иная компания, участвующая в этом проекте, не сможет продолжать принимать в нем участие, - заявил Яновский, - экономическое положение "Газпрома" позволяет ему самостоятельно завершить реализацию этого проекта".

На уточняющий вопрос корреспондента DW, есть ли у "Газпрома" и чем заменить западные суда-трубоукладчики, замминистра ответил утвердительно.

Нормы ЕС и "Северный поток - 2"

Вместе с тем, в отличие от прежних лет, когда газовые лоббисты из России крайне самоуверенно заявляли о том, что сооружение "Северного потока - 2" идет строго по графику и что в конце текущего года трубопровод будет введен в эксплуатацию, теперь у них появились сомнения на этот счет.

На газовой конференции в Берлине, 16 мая 2019 года

Павел Завальный, в частности, обращает внимание на еще отсутствующее разрешение Дании на прокладку труб в ее территориальных водах. Раньше июня, когда в Дании пройдут выборы, он решения Копенгагена не ожидает. А если оно будет отрицательным?

В таком случае, ответил Завальный, "Северный поток - 2" станет длиннее на 42 километра: придется тянуть газопровод в обход датских территориальных вод. Последствием будет не только задержка с вводом его в эксплуатацию, но и повышение цен, которые придется платить за газ потребителям в Германии и других странах ЕС.

Тревожат российских газовиков и для них явно неожиданно быстро принятые в ЕС решения распространить действие европейского энергетического законодательства и на офшорные газопроводы. Одна из таких норм, нацеленных на предотвращение монополизма в этой сфере, заключается в том, что владельцем и газа, и газопровода не может быть одна и та же фирма, то есть, "Газпром". Готов ли российских концерн продать "Северный поток - 2" независимому от него оператору?

Очевидно, в штаб-квартире "Газпрома" эта тема обсуждается. По крайней мере Александр Ишков - заместитель начальника одного из департаментов концерна - такого варианта не исключил, хотя и уклончиво ответил на вопрос корреспондента DW. "Я думаю, что такие вопросы будут рассматриваться уже в реальном режиме, - заявил он, - когда газопровод будет построен".

Это означает, что в "Газпроме" допускают возможность того, что между завершением строительства "Северного потока - 2" и вводом его в эксплуатацию может пройти определенное время, необходимое на переговоры о применении к нему норм ЕС.

Что мешает новому транзитному соглашению

В такой ситуации еще большее значение приобретает вопрос о будущем украинского транзита российского газа в Европу. Но заместитель председателя правления "Газпрома" Елена Бурмистрова затронула эту тему только вскользь, хотя и сама признала, что "крайне актуален вопрос судьбы транзита через территорию Украины". Но от "судьбоносных заявлений на этот счет" она предпочла воздержаться.

В отличие от Бурмистровой Анатолий Яновский признал заинтересованность России в сохранении украинского маршрута доставки российского газа в Европу. "Мы, конечно, заинтересованы в дальнейшем использовании украинской газотранспортной системы, но, естественно, на приемлемых для нас экономических условиях", - заявил он.

По словам замминистра энергетики, достижению договоренности о новом транзитном соглашении взамен истекающего в конце этого года мешают "несправедливые решения арбитражного суда в Стокгольме", завышенные, по его мнению, тарифные представления украинской стороны, а также ее требования зафиксировать будущие объемы транзитного газа.

Сколько газа останется на украинский транзит?

Между тем, по оценкам самих российских газовиков, эти объемы должны быть весьма существенными. Павел Завальный, отвечая на вопросы журналистов, привел такие расчеты.

Всего Россия поставляет в Европу примерно 200 миллиардов кубометров трубопроводного газа в год, 80 миллиардов из них - через Украину. Проектная мощность "Северного потока - 2" - 55 миллиардов, "Турецкого потока" - 32,5 миллиарда кубометров.

Но и оба эти газопровода, по словам Завального, не смогут заменить украинский транзит, поскольку спрос на импортный газ в Европе будет расти. К 2030 году, по его прогнозу, дополнительно потребуется до 100 миллиардов кубометров в год, а к 2040-му - до 150 миллиардов.

Завальный исходит из того, что половину дополнительного газа ЕС будет покупать в России. Соответственно на украинский транзит будет приходиться от 50 до 75 миллиардов кубометров. "В том случае же, если не будет обеспечен транзит через Украину, - подытожил президент Российского газового общества, - нам придется строить "Северный поток - 3" и в два раза расширять "Турецкий поток".

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