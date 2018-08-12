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Газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) - немецкая ежедневная газета, крупнейшая региональная газета Германии. Основана в 1948 году, выпускается в Эссене.

WAZ - крупнейшая региональная газета ФРГ.

ARCHIV - 21.04.2017, Sachsen, Dresden: Eine Frau läuft durch eine Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge. (zu dpa: «Psychologin warnt vor steigendem Konflikpotenzial in Ankerzentren» vom 16.06.2018) Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Число нападений на беженцев в Германии сократилось 12.08.2018

За первое полугодие 2018 года в ФРГ совершены 627 нападений на беженцев и 77 - на их временные общежития, сообщает WAZ. В числе этих атак - телесные повреждения и оскорбления.
This file pictures taken on December 11, 2000 shows a view of the Lake Baikal from the shores of Listvyanka village 70 km from Siberian city of Irkutsk. The Russian prosecutor's office has launched an inquiry into a paper and pulp mill suspected of polluting Lake Baikal, the world's largest freshwater reserve, officials said on March 13, 2008. The prosecutor's office said today that the mill was illegally dumping waste in the lake and was breaking environmental norms in the area, citing information from the Russian environmental watchdog, Rosprirodnadzor. The oldest and deepest lake in the world, Lake Baikal is classified by the United Nations Educational, Cultural and Scientific Organisation (UNESCO) as a world heritage centre. AFP PHOTO / Alexander Nemenov (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

Изменения климата угрожают половине видов растений и животных 14.03.2018

Если выбросы парниковых газов останутся на прежнем уровне, к 2080 году исчезнут 50 % видов растений и животных на Байкале, в бассейне Амазонки и других регионах, пишет WAZ.
A migrant holds a baby outside the old International airport during a protest against living conditions in Athens on February 18, 2017. / AFP / Angelos Tzortzinis (Photo credit should read ANGELOS TZORTZINIS/AFP/Getty Images)

Число прошений об убежище в ЕС в 2017 году снизилось вдвое 14.03.2018

В 2017 году в ЕС было подано 650 тысяч первичных заявок о предоставлении убежища, годом ранее - 1,2 миллиона, сообщает WAZ.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Soldaten in der Grundausbildung marschieren am 01.11.2016 über das Gelände der Marinetechnikschule (MTS) in Parow (Mecklenburg-Vorpommern) bei Stralsund. (zu dpa «Kollabierte Soldaten: Ministerium warnt vor «voreiligen Schlüssen»» vom 18.08.2017) Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Число правонарушений на сексуальной почве в бундесвере выросло на 80% за год 27.01.2018

В ведомстве объясняют это "повышением уровня осознания" сотрудников и обнародованием случаев, произошедших в прошлые годы.
SWIDWIN, POLAND - APRIL 23: Members of the U.S. Army 173rd Airborne Brigade disembark upon their arrival by plane at a Polish air force base on April 23, 2014 in Swidwin, Poland. Approximately 150 U.S. troops, as well as another 450 destined for the three Baltic states in coming days, will participate in bilateral military exercises over the coming weeks in a sign of commitment among NATO members. Tensions are rising in eastern Ukraine between Russian separatists and Ukrainian authorities and NATO is seeking to reassure its own members located close to Russia. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

СМИ: Германия против расширения НАТО в Восточной Европе 30.07.2014

Правительство Германии не поддерживает призыв Польши и балтийских стран о размещении на их территории войск альянса, сообщает WAZ.
Wikileaks Internetseite Cablegate Die Internetseite von Wikileaks, auf der vertrauliche Depeschen des US-Außenministeriums zu lesen sind, aufgenommen am Montag (29.11.2010) in Kaufbeuren (Schwaben). In den jüngsten Wikileaks-Enthüllungen von US-Geheimdokumenten werden auch deutsche Politiker wenig schmeichelhaft beurteilt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand dpa/lby

В ближайшее время в Германии ожидается запуск сайта-аналога Wikileaks 14.12.2010

Несколько бывших сотрудников сайта Wikileaks открывают новую платформу, которая будет также специализироваться на публикации секретных материалов. Вместе с тем Openleaks существенно отличается от своего прототипа.
Symbolbild Presseschau Deutschland

Westdeutsche Allgemeine Zeitung: Немецкое общество оказалось под цифровым колпаком 13.09.2008

Выходящая в Эссене газета выражает озабоченность по поводу того, что государство стало собирать слишком много информации о гражданах, носящей частный характер.