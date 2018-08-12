Газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung

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Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) - немецкая ежедневная газета, крупнейшая региональная газета Германии. Основана в 1948 году, выпускается в Эссене.
WAZ - крупнейшая региональная газета ФРГ.
За первое полугодие 2018 года в ФРГ совершены 627 нападений на беженцев и 77 - на их временные общежития, сообщает WAZ. В числе этих атак - телесные повреждения и оскорбления.
Если выбросы парниковых газов останутся на прежнем уровне, к 2080 году исчезнут 50 % видов растений и животных на Байкале, в бассейне Амазонки и других регионах, пишет WAZ.
В 2017 году в ЕС было подано 650 тысяч первичных заявок о предоставлении убежища, годом ранее - 1,2 миллиона, сообщает WAZ.
В ведомстве объясняют это "повышением уровня осознания" сотрудников и обнародованием случаев, произошедших в прошлые годы.
Правительство Германии не поддерживает призыв Польши и балтийских стран о размещении на их территории войск альянса, сообщает WAZ.
Несколько бывших сотрудников сайта Wikileaks открывают новую платформу, которая будет также специализироваться на публикации секретных материалов. Вместе с тем Openleaks существенно отличается от своего прототипа.
Выходящая в Эссене газета выражает озабоченность по поводу того, что государство стало собирать слишком много информации о гражданах, носящей частный характер.
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