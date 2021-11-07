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Газета Welt am Sonntag

ARCHIV 2020 *** MOSCOW, RUSSIA - MARCH 17, 2020: A view of the Minsk National Airport building. Natalia Fedosenko/TASS

Число авиарейсов с Ближнего Востока в Минск удвоилось 07.11.2021

До марта аэропорт белорусской столицы готовится еженедельно принимать около 40 рейсов в неделю из Стамбула, Дамаска и Дубая, пишет немецкий еженедельник Welt am Sonntag. Это вдвое больше, чем позапрошлой зимой.
ARCHIV 2015++++ The Ukrainian and European Union flags are displayed at the Chancellery in Berlin on January 8, 2015 before the meeting of German Chancellor with Ukrainian Prime Minister. Angela Merkel meets with Arseniy Yatsenyuk ahead of a scheduled mini-summit in Kazakhstan between the leaders of Russia, Ukraine and France next week. The Ukrainian forces have been battling pro-Russian separatist rebels for almost nine months in eastern Ukraine in a conflict in which more than 4,700 people have been killed. AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

Welt am Sonntag: ЕС рассматривает возможность создания военной учебной миссии в Украине 03.10.2021

Военно-консультативная и учебная миссия ЕС стала бы выражением солидарности с Украиной ввиду продолжающейся военной деятельности РФ на границах с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму.
04.12.2019, Berlin: Passanten gehen an der russischen Botschaft in Berlin-Mitte vorbei. Nach dem mutmaßlichen Auftragsmord an einem Georgier in Berlin gibt es eine diplomatische Krise zwischen Deutschland und Russland. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Sie verfolgt den Anfangsverdacht, dass staatliche Stellen in Russland oder in der Teilrepublik Tschetschenien dahinterstecken. Die Bundesregierung wies zwei russische Diplomaten aus. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Welt am Sonntag: Россия отправила в Германию эксперта по дезинформации 26.09.2021

В год выборов в бундестаг в посольстве РФ в Берлине появился новый сотрудник - эксперт в сфере "реализации российских внешних интересов и дезинформации", сообщил немецкий еженедельник Welt am Sonntag.
Taliban forces stand guard a day after the U.S. troops withdrawal from Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan August 31, 2021. REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY

"Талибан" хочет дипломатического признания и денег от Германии 05.09.2021

Талибы хотят дипломатических отношений с Берлином и надеются на его финансовую помощь в здравоохранении, образовании и сельском хозяйстве, заявил представитель "Талибана" в интервью Welt am Sonntag.
Konzentrationslager Sachsenhausen Oranienburg (Brandenburg), Konzentrationslager Sachsenhausen (1936-1945; seit 1961 Mahn- und Gedenkstaette). - Von der Arbeit einrueckende Haeftlings- kolonnen. - Foto.

Welt am Sonntag сообщил о предстоящем суде над экс-охранником Заксенхаузена 01.08.2021

Осенью в Бранденбурге начнется процесс над 100-летним бывшим нацистом, который служил в 1942-1945 годах в концлагере Заксенхаузен, пишет Welt am Sonntag.
FILE - In this Aug. 30, 2020, file photo, Maria Kolesnikova, one of Belarus' opposition leaders, gestures during a rally in Minsk, Belarus. Kolesnikova, a professional flute player with no political experience, emerged as a key opposition activist in Belarus. She has appeared at protests of authoritarian President Alexander Lukashenko after he was kept in power by an Aug. 9 election that his critics say was rigged. (Tut.By via AP, File)

Мария Колесникова из СИЗО призвала Лукашенко прекратить насилие 01.08.2021

"Борьба белорусского народа должна стать нашим общим делом, а его победа - войти в историю", - заявила Мария Колесникова в письменном интервью газете Welt am Sonntag.
Kind wehrt sich mit ausgestreckten Armen ibxyan01596733 Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Urheberrechtes hinsichtlich der Namensnennung des Fotografen im direkten Umfeld der Veröffentlichung!

Интернет-гиганты в США выявляют все больше материалов с детской порнографией 25.04.2021

Объемы обнаруженного в интернете контента со свидетельствами насилия над несовершеннолетними выросли в связи с задействованием автоматических алгоритмов поиска, пишет Welt am Sonntag.

Radikale Salafisten verteilen am Potsdamer Platz kostenlose Ausgaben des Koran. Die Aktion wird laut Verfassungsschutz von dem Netzwerk Die wahre Religion , das sich um den radikalen Prediger Ibrahim Abou-Nagie gebildet hat, organisiert. Koranverteilung Potsdamer Platz MR:N Radicals Salafists distribute at Potsdam square Free Expenditure the Koran the Action shot will loud Constitutional protection from the Network the True Religion the to to the radical Preacher Ibrahim Abou Nagi formed has organized Potsdam square Mr n

В Германии расследуют случаи получения антикризисных пособий исламистами 14.03.2021

По данным Welt am Sonntag, исламисты в Берлине примерно в 100 случаях могли противозаконно воспользоваться пособиями для фирм, пострадавших от пандемии.
07.01.2017 Rechtsaktivisten bei der rechten Demo 'Ein Jahr nach dem Kölner Silvesterpogrom - kein Vergeben, kein Vergessen' mit anschließendem Zug durch die Innenstadt. Köln, 07.01.2017 | Verwendung weltweit

В органах безопасности ФРГ выявлены сотни потенциальных экстремистов 27.09.2020

Около 350 сотрудников органов безопасности Германии могут разделять праворадикальные взгляды, пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на проект доклада Федерального ведомства по охране конституции.
25.09.2019, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Auf einer Litfaßsäule vor der Filiale wird auf die Neueröffnung von Lidl auf der Königsallee hingewiesen. Seit Donnerstag schmückt sich nicht nur Aldi, sondern auch der Rivale Lidl mit einer Filiale auf der Kö. Lidls neues Geschäft liegt direkt gegenüber der bereits 2014 eröffneten Aldi-Filiale. Der immer schärfer werdende Zweikampf der Discounter - hier wird er deutlich sichtbar. Foto: Martin Gerten/dpa | Verwendung weltweit

Самый богатый немец обладает состоянием в 41,8 миллиарда евро 20.09.2020

Основатель сети супермаркетов-дискаунтеров Lidl Дитер Шварц признан самым богатым человеком в Германии. Рейтинг самых богатых немцев впервые публикует Welt am Sonntag.
10.08.2020*** , Belarus, Minsk: MINSK, BELARUS - AUGUST 10, 2020: Viktor Babariko's campaign office representative Maria Kolesnikova during a press conference by former candidate in the 2020 Belarusian presidential election, Svetlana Tikhanovskaya, on the election results. According to the Honest People election-monitoring campaign, Tikhanovskaya won at 85 out of 126 electoral districts; Tikhanovskaya's campaign office does not recognize the results provided by the Belarusian Central Election Commission stating that incumbent president Alexander Lukashenko won the election with 81.35% of the votes. Natalia Fedosenko/TASS Foto: Natalia Fedosenko/TASS/dpa |

Мария Колесникова считает санкции ЕС в отношении Минска преждевременными 15.08.2020

Штрафные меры Евросоюза в адрес лиц, причастных к подавлению протестов, затруднят шансы Брюсселя и белорусской оппозиции на диалог с Минском, заявила Welt am Sonntag соратница Светланы Тихановской.
15.11.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Laage: Das Verlegeschiff Audacia des Offshore-Dienstleisters Allseas verlegt in der Ostsee vor der Insel Rügen Rohre für die Gaspipeline Nord Stream 2. Auf der 1.230 Kilometer langen Strecke durch die Ostsee wurden bereits 250 Kilometer der zwei Stränge der Pipeline verlegt. Foto: Bernd Wüstneck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

США усиливают давление на европейских подрядчиков "Северного потока - 2" 26.07.2020

Представители США намерены помешать завершению строительства газопровода "Северный поток - 2" и указали европейским подрядчикам на "далекоидущие последствия" их работ, пишет Welt am Sonntag.
05.11.2019, Baden-Württemberg, Stuttgart: Polizeibeamte gehen durch die Innenstadt. (zu dpa: «Haushaltsentwurf: Mehr Stellen - und mehr Geld für Risikovorsorge?») Foto: Sebastian Gollnow/dpa | Verwendung weltweit

В Германии растет число преступлений против политиков 12.01.2020

С 2018 по 2019 год в Саксонии и Тюрингии на востоке ФРГ число нападений и других преступлений в отношении должностных лиц выросло примерно вдвое, пишет Welt am Sonntag.
dpatopbilder - Die Vierlinge einer albanischen Flüchtlingsfamilie Xhesika (l-r), Frederik, Amelia und Olivia liegen am 24.04.2016 während des Gottesdienstes zu ihrer Taufe in der Kirche in Jena Winzerla (Thüringen) in Babyschalen. Foto: Candy Welz/dpa |

Каждый пятый соискатель убежища в ФРГ - рожденный в стране младенец 01.09.2019

По данным Welt am Sonntag, среди подавших на соискание убежища в Германии, непропорционально много младенцев. Наличие маленьких детей существенно увеличивает шансы беженцев остаться в стране.
ARCHIV - 04.04.2018, Schweiz, Genf: Ein Blick auf das Hauptgebäude der Welthandelsorganisation (World Trade Organization, franz. Organisation mondiale du commerce, kurz WTO/OMC). Die Europäische Union hat im Streit um die US-Stahlzölle wie angekündigt ein Klageverfahren bei der Welthandelsorganisation (WTO) eingeleitet. (zu dpa «EU leitet im Streit um US-Stahlzölle Klageverfahren bei WTO ein » vom 01.06.2018) Foto: picture-alliance/Xinhua/Xu Jinquan

Die Welt узнала о планах Евросоюза создать "мини-ВТО" без США 23.06.2019

Так как США препятствуют назначению судей Апелляционного органа ВТО, ЕС планирует создать вместе с рядом других стран альтернативный арбитражный суд, пишет Welt am Sonntag.
FILE PHOTO: Surrendering families of Islamic State militants in the village of Baghouz, Deir Al Zor province, Syria, March 14, 2019. REUTERS/Issam Abdallah/File Photo

Власти Германии утратили след более 160 уехавших в Сирию и Ирак исламистов 23.06.2019

По данным германского МВД, из страны в Сирию и Ирак уехали в общей сложности около 1050 исламистов. Около трети из них вернулись обратно, еще 220 человек погибли.
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