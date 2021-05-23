Газета Bild am Sonntag

Bild: В бременском ведомстве по миграции не обнаружили массовых нарушений

Скандал вокруг ведомства BAMF в Бремене может быть не столь драматичен, как об этом сообщали СМИ. Проверка выявила лишь 165 нарушений при предоставлении мигрантам статуса беженца с 2000 года.