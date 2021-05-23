Газета Bild am Sonntag

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Bild am Sonntag - крупнейшая воскресная газета Германии.
Bild am Sonntag - воскресный выпуск немецкого таблоида Bild. Это крупнейшая воскресная газета Германии, выпускается издательским домом Axel Springer с 1956 года.
Глава фракции ЕНП в Европарламенте призвал провести экспертизу палестинских школьных учебников. По данным еженедельника Bild am Sonntag, в них распространяется антисемитизм и антиизраильская пропаганда.
27 процентов избирателей ФРГ готовы поддержать на выборах бундестага "зеленых", а блок ХДС/ХСС - 24 процента, говорят результаты соцопроса института Kantar для Bild am Sonntag.
Количество авиарейсов в Германии с января по октябрь снизилось на 63 процента, а число выданных немецкими посольствами шенгенских виз - на 83 процента, сообщает Bild am Sonntag.
Вмешательство Москвы в ситуацию в Беларуси стало бы "глупым шагом" Кремля, заявила Bild am Sonntag соратница Светланы Тихановской. Лукашенко ранее заявил о помощи со стороны России при "внешней угрозе".
На заводе в Бранденбурге Tesla планирует выпускать до 150 тысяч электрокаров ежегодно. Ожидается, что первыми с конвейера сойдут машины Model Y, пишет Bild am Sonntag.
Зарплаты, которые придется платить британским депутатам Европарламента при переносе "Брекзита", в сумме составят не менее 21 миллиона евро, пишет Bild am Sonntag.
Одна из богатейших семей в Германии наняла историка, чтобы он исследовал деятельность семейной фирмы в годы нацизма. Результаты повергли в шок, сообщает Bild am Sonntag.
В одном из счетов за консультации, выставленных министерству обороны ФРГ фирмой Accenture, число часов вдвое превысило фактическое, сообщает Bild am Sonntag.
Ричард Гренелл разослал немецким фирмам, участвующим в реализации проекта "Северный поток - 2" письма с угрозами санкций. МИД ФРГ раскритиковал действия Гренелла, сообщает Bild am Sonntag.
По словам адвоката Асии Биби, его подзащитная хотела бы приехать в ФРГ. Власти Германии готовы принять Биби и ее семью, пишет немецкий еженедельник Bild am Sonntag со ссылкой на МИД ФРГ.
Многие жители Германии готовы отказаться от полетов на самолете, но не от собственного автомобиля, свидетельствуют результаты опроса института общественного мнения Emnid.
Миграционное ведомство в Хемнице не внесло в личное дело иракца пометку о продлении срока, отведенного на его депортацию из ФРГ. Подготовку к высылке прекратили, пишет газета Bild am Sonntag.
Скандал вокруг ведомства BAMF в Бремене может быть не столь драматичен, как об этом сообщали СМИ. Проверка выявила лишь 165 нарушений при предоставлении мигрантам статуса беженца с 2000 года.
"Никто в ХСС не заинтересован в том, чтобы свергать канцлера, раскалывать фракцию ХДС/ХСС или правительственную коалицию", - заявил глава МВД Германии в интервью Bild am Sonntag.
Под стражу взят руководитель отдела по производству двигателей Porsche Йорг Кернер, утверждает Bild am Sonntag. Расследование также ведется против члена совета директоров и бывшего сотрудника.
Данные жителей ФРГ якобы использовались партиями ХДС и СвДП во время кампании по выборам в бундестаг. Deutsche Post отвергает все обвинения.
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