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Газета Bild am Sonntag

Bild am Sonntag - крупнейшая воскресная газета Германии.

Bild am Sonntag - воскресный выпуск немецкого таблоида Bild. Это крупнейшая воскресная газета Германии, выпускается издательским домом Axel Springer с 1956 года.

12.02.2020, Frankreich, Straßburg: Manfred Weber (CSU), Fraktionvorsitzender der EVP, spricht während einer Pressekonferenz der EVP im Gebäude des Europäischen Parlaments über die Abwehr des Corona-Virus. Das aus China stammende Virus hat bislang weltweit viele Todesopfer gefordert. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Европарламенте хотят проверить использование денег ЕС палестинцами 23.05.2021

Глава фракции ЕНП в Европарламенте призвал провести экспертизу палестинских школьных учебников. По данным еженедельника Bild am Sonntag, в них распространяется антисемитизм и антиизраильская пропаганда.
Deutschland, Berlin, Pressekonferenz mit der designierten Kanzlerkandidatin von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Annalena Baerbock, 19.04.2021 *** Germany, Berlin, Press conference with the designated candidate for chancellor of BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, Annalena Baerbock, 19 04 2021

Выборы в бундестаг: "зеленые" по опросам опережают партию Меркель 02.05.2021

27 процентов избирателей ФРГ готовы поддержать на выборах бундестага "зеленых", а блок ХДС/ХСС - 24 процента, говорят результаты соцопроса института Kantar для Bild am Sonntag.
15.06.2020, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Reisende nach Mallorca gehen zu einem Check-in-Schalter am Düsseldorfer Flughafen. Nachdem die Reisewarnung für 27 europäische Länder in der Nacht zu Montag (15.06.2020) aufgehoben wurde, ist nach wochenlanger Corona-Pause heute Morgen vom Düsseldorfer Flughafen erstmals wieder eine Maschine mit Urlaubern gestartet. Tui-Flug X3 2312 zur Mittelmeerinsel Mallorca startete laut Angaben eines Flughafen-Sprechers um 8.55 Uhr - mit 45 Minuten Verspätung. Foto: Marcel Kusch/dpa | Verwendung weltweit

Из-за пандемии поток авиапассажиров в ФРГ сократился на 72 процента 20.12.2020

Количество авиарейсов в Германии с января по октябрь снизилось на 63 процента, а число выданных немецкими посольствами шенгенских виз - на 83 процента, сообщает Bild am Sonntag.
MINSK, BELARUS - AUGUST 6, 2020: Maria Kolesnikova front, a representative of Viktor Babariko s campaign office, in Kijeuski Public Garden where Open Day of Further Education Establishment is held. A rally planned by supporters of Belarusian presidential candidate Sviatlana Tsikhanouskaya was not authorized due to the event. The 2020 Belarusian presidential election is scheduled for August 9. Natalia Fedosenko/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0E26F2

Мария Колесникова не верит в военное вмешательство РФ в Беларуси 16.08.2020

Вмешательство Москвы в ситуацию в Беларуси стало бы "глупым шагом" Кремля, заявила Bild am Sonntag соратница Светланы Тихановской. Лукашенко ранее заявил о помощи со стороны России при "внешней угрозе".
November 13, 2019*** GRUENHEIDE, GERMANY - NOVEMBER 13: A city limits sign stands at the edge of the village of Gruenheide on November 13, 2019 in Gruenheide, Germany. Elon Musk, CEO of U.S. electric automaker Tesla, announced yesterday that Tesla will build a European Gigafactory outside Berlin, reportedly in the area around Gruenheide, not far from the BER Willy Brandt Berlin-Brandenburg International Airport. The factory would be Tesla's fourth and is to produce car batteries, parts and the Model 3 and Model Y cars. (Photo by Michele Tantussi/Getty Images)

Tesla инвестирует в крупный завод под Берлином 4 млрд евро 17.11.2019

На заводе в Бранденбурге Tesla планирует выпускать до 150 тысяч электрокаров ежегодно. Ожидается, что первыми с конвейера сойдут машины Model Y, пишет Bild am Sonntag.
ARCHIV - Europafahnen und Nationalfahnen der EU-Mitgliedsstaaten sind am 12.04.2016 vor dem Europäischen Parlament in Straßburg (Frankreich) aufgezogen. (Zu dpa «EU-Parlament will mit Reform zu einem bürgernahen Europa» vom 14.02.2017) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Отсрочка "Брекзита" чревата многомиллионными расходами для Европарламента 21.04.2019

Зарплаты, которые придется платить британским депутатам Европарламента при переносе "Брекзита", в сумме составят не менее 21 миллиона евро, пишет Bild am Sonntag.
Illus: Freiwillige Ostarbeiter werden nach Deutschland verfrachtet. Illus[Sowjetunion] 1942 ADN-ZB /Archiv II. Weltkrieg 1939-45 Sowjetunion: Aus den von den Nazitruppen okkupierten Gebieten der Sowjetunion wurden Tausende arbeitsfähige Menschen als billige Arbeitskräfte zur Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert. Bestand: Bild 183 - Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst - Zentralbild Signatur: Bild 183-R70660 Originaltitel: info Illus: Freiwillige Ostarbeiter werden nach Deutschland verfrachtet. Illus [Sowjetunion] 1942 ADN-ZB /Archiv II. Weltkrieg 1939-45 Sowjetunion: Aus den von den Nazitruppen okkupierten Gebieten der Sowjetunion wurden Tausende arbeitsfähige Menschen als billige Arbeitskräfte zur Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert. Archivtitel: Sowjetunion / Ukraine, Kiew.- Fremdarbeiter / Zwangsarbeiter auf Bahnsteig mit Schild Kiew Hbf Datierung: 1942

Немецкие бизнесмены пожертвуют миллионы после открытия "темной" семейной истории 24.03.2019

Одна из богатейших семей в Германии наняла историка, чтобы он исследовал деятельность семейной фирмы в годы нацизма. Результаты повергли в шок, сообщает Bild am Sonntag.
12.12.2018, Berlin: Ursula von der Leyen (CDU), Verteidigungsministerin, äußert sich bei der Ankunft zur Sitzung des Verteidigungsausschusses des Bundestages vor Medienvertretern. Der Ausschuss befasst sich mit der Berateraffäre im Verteidigungsministerium. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

BamS: IT-партнера Минобороны Германии подозревают в мошенничестве 10.02.2019

В одном из счетов за консультации, выставленных министерству обороны ФРГ фирмой Accenture, число часов вдвое превысило фактическое, сообщает Bild am Sonntag.
The ambassador of U.S. to Germany, Richard Grenell, in pictured in Meseberg, Germany July 6, 2018. REUTERS/Axel Schmidt

Посол США в ФРГ грозит немецким фирмам санкциями из-за "Северного потока - 2" 13.01.2019

Ричард Гренелл разослал немецким фирмам, участвующим в реализации проекта "Северный поток - 2" письма с угрозами санкций. МИД ФРГ раскритиковал действия Гренелла, сообщает Bild am Sonntag.
FILE PHOTO: Governor of the Punjab Province Salman Taseer is reflected as he speaks to the media after meeting with Asia Bibi, a Pakistani Christian woman who has been sentenced to death for blasphemy, at a jail in Sheikhupura, located in Pakistan's Punjab Province November 20, 2010. REUTERS/Asad Karim/File Photo

Оправданная в Пакистане христианка хочет приехать в Германию 11.11.2018

По словам адвоката Асии Биби, его подзащитная хотела бы приехать в ФРГ. Власти Германии готовы принять Биби и ее семью, пишет немецкий еженедельник Bild am Sonntag со ссылкой на МИД ФРГ.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Thermometer zeigt in einem Kleingarten in Frankfurt (Oder) 37 Grad Celsius vor der Sonne an (Archivfoto vom 10.07.2010). Die Staats- und Regierungschefs der G7-Länder haben beim Gipfel in Elmau ein verbindliches Zwei-Grad-Ziel zur Begrenzung der Erderwärmung beschlossen. Foto: Patrick Pleul dpa (zu dpa G7-Gipfel einigt sich auf Zwei-Grad-Ziel beim Klimaschutz vom 08.06.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Немцы готовы изменить свой образ жизни ради спасения климата 14.10.2018

Многие жители Германии готовы отказаться от полетов на самолете, но не от собственного автомобиля, свидетельствуют результаты опроса института общественного мнения Emnid.

31.08.2018, Sachsen, Chemnitz: Ein Foto des Opfers steht am Tatort zwischen zahlreichen Blumen und Kerzen. Am 26. August 2018 war in Chemnitz ein 35 Jahre alter Deutscher durch Messerstiche getötet worden. Nach der Tat zogen überwiegend rechte Demonstranten durch die Stadt, von denen einige Ausländer angriffen. Foto: Sebastian Kahnert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Подозреваемого в убийстве в Хемнице не выслали из-за ошибки чиновников 09.09.2018

Миграционное ведомство в Хемнице не внесло в личное дело иракца пометку о продлении срока, отведенного на его депортацию из ФРГ. Подготовку к высылке прекратили, пишет газета Bild am Sonntag.
BERLIN, GERMANY - MAY 18: A man walks past the Berlin office of the Federal Agency for Migration and Refugees, also known as BAMF (Bundesamt fuer Migration und Fluechtlinge) on May 18, 2018 in Berlin, Germany. German authorities announced they are reviewing 18,000 asylum cases handled by the Bremen office of the BAMF agency since the year 2000 on the suspicion that many people were granted asylum who should not have been eligible. Many of those granted asylum are reportedly Yezidis, a Christian minority from northern Iraq persecuted by ISIS. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Bild: В бременском ведомстве по миграции не обнаружили массовых нарушений 26.08.2018

Скандал вокруг ведомства BAMF в Бремене может быть не столь драматичен, как об этом сообщали СМИ. Проверка выявила лишь 165 нарушений при предоставлении мигрантам статуса беженца с 2000 года.
13.06.2018, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht mit Horst Seehofer (CSU), Bundesminister für Inneres, Heimat und Bau, vor Beginn der Sitzung des Bundeskabinetts im Kanzleramt. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Зеехофер видит возможность компромисса в споре с Меркель 17.06.2018

"Никто в ХСС не заинтересован в том, чтобы свергать канцлера, раскалывать фракцию ХДС/ХСС или правительственную коалицию", - заявил глава МВД Германии в интервью Bild am Sonntag.
Ein Porsche-Logo, aufgenommen beim Autosalon Paris (Mondial de l Automobile) am 28.09.2012 beim zweiten Pressetag. Foto: Uli Deck/dpa

Менеджер Porsche задержан в связи с "дизельным скандалом" 20.04.2018

Под стражу взят руководитель отдела по производству двигателей Porsche Йорг Кернер, утверждает Bild am Sonntag. Расследование также ведется против члена совета директоров и бывшего сотрудника.
ARCHIV - Ein Hinweisschild der Deutschen Post und DHL an der Zentrale der Deutschen Post AG in Bonn, aufgenommen am 25.01.2012. Ein Fehlgriff beim Umbau ihres Frachtgeschäfts durchkreuzt die Gewinnpläne der Deutschen Post. Wegen hoher Abschreibungen auf Computersysteme und befürchteter Mehrbelastungen infolge rechtlicher Fragen streicht Vorstandschef Appel zum zweiten Mal das Gewinnziel für 2015 zusammen. Foto: Henning Kaiser/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Bild am Sonntag обвинила немецкую почту в продаже данных клиентов 01.04.2018

Данные жителей ФРГ якобы использовались партиями ХДС и СвДП во время кампании по выборам в бундестаг. Deutsche Post отвергает все обвинения.
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