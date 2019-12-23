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25 лет назад была создана Гагаузская автономия, что предотвратило вооруженный конфликт. Но почему в свое время такой вариант не применили для Приднестровья, и довольны ли гагаузы?
В Молдавии проходит Всемирный конгресс гагаузов. Некоторые его участники жалуются на политику молдавских властей, другие говорят о росте влияния Турции.
Мостом между Анкарой и Кишиневом стала Гагаузская автономия на юге Молдавии. Опрошенные DW эксперты видят в тесном сотрудничестве двух стран не только плюсы.
Гагаузскую автономию Молдавии называют примером успешного разрешения межэтнического конфликта. Она существует уже более 20 лет, однако языковой вопрос решить так и не удалось.
Гагаузы - православный тюркоязычный народ - живут на территории нынешней Молдавии с XIX века. В их быту и традициях причудливо переплелись Восток и Запад, прошлое и настоящее. Об этом - в галерее DW.
Гагаузы - православный тюркоязычный народ - поселились на территории нынешней Молдавии в XIX веке. В их быту и традициях причудливо переплелись Восток и Запад, прошлое и настоящее. Обо всем этом - фотогалерея DW.
Гагаузия выбрала нового главу автономии, им стала поддерживаемая Москвой Ирина Влах. Такой исход голосования - это удар по европейским перспективам Молдавии, считает Роберт Шварц.
В интервью DW Ирина Влах рассказала о влиянии российского фактора на ее победу на выборах, о ситуации в автономии и первых шагах на посту башкана - главы Гагаузской автономии.
Независимый кандидат Ирина Влах, поддерживаемая оппозиционной молдавской Партией социалистов, победила в первом туре. В своей предвыборной программе она высказывалась за "евразийское" направление развития Гагаузии.
О том, чего ждать от выборов в молдавском регионе Гагаузия, и не приведут ли они к обострению отношений РФ и Запада, DW рассказал глава Германо-Молдавского форума, депутат бундестага Манфред Грунд.
22 марта жители Гагаузской автономии будут голосовать за своего президента - башкана. Определяющую роль в их волеизъявлении играет вмешательство России, говорят эксперты.
Лидера молдавских гагаузов не пустили на Украину, где он планировал подписать соглашение о побратимстве между украинским селом и гагаузским городом.
На референдуме в Гагаузии большинство жителей высказались за вступление Молдавии в ТС. О реакции политиков и экспертов в автономии и в Кишиневе - в сообщении корреспондента DW.
Жители автономии 2 февраля проголосуют по вопросу о внешнеполитическом векторе страны. Но больше споров вызывают не симпатии гагаузов к ЕС или ТС, а законность проведения референдума.
В парламенте Гагаузской автономии обсуждают возможность проведения референдума о выходе из состава Молдавии. Почему возникла эта инициатива и действительно ли стране грозит раскол, выяснял корреспондент DW.
Решение о запрете коммунистической символики принял парламент Молдавии. Нарушения будут караться штрафами в размере до 1000 долларов в пересчете. Оппозиционные коммунисты намерены обратиться в Конституционный суд.
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