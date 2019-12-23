Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Гагаузская автономия

.

Beschreibung: Grenze der Gagausischen Autonomie in Moldawien. Jahr/Ort: 2013 / Gagausien, Moldawien Copyright: DW/Julia Semenova

Гагаузия и Приднестровье - схожая проблема, разные решения 23.12.2019

25 лет назад была создана Гагаузская автономия, что предотвратило вооруженный конфликт. Но почему в свое время такой вариант не применили для Приднестровья, и довольны ли гагаузы?
Stadthalle in der gagausischer Hauptstadt Komrat, wo der IV Weltkongress der Gagausen stattfindet. Sie wurden heute, am 05.05.2017 von unserer Korrespondentin in Moldawien Yulia Semionova gemacht.

Конгресс гагаузов: от бездеятельности Кишинева до дружбы с Анкарой 06.05.2017

В Молдавии проходит Всемирный конгресс гагаузов. Некоторые его участники жалуются на политику молдавских властей, другие говорят о росте влияния Турции.
CHISINAU,MOLDOVA,07.AUG.14 - Image shows the parlament of Moldova. PUBLICATIONxINxGERxHUNxONLY Chisinau Moldova 07 Aug 14 Image Shows The Parliament of Moldova

Молдавия на пороге стратегического партнерства с Турцией 04.05.2017

Мостом между Анкарой и Кишиневом стала Гагаузская автономия на юге Молдавии. Опрошенные DW эксперты видят в тесном сотрудничестве двух стран не только плюсы.
Bildergalerie zum Thema Wie leben Minderheiten in Moldau/Fall Gagausien, die unsere Korrespondentin in Chisinau Yuliya Semenowa im Juli gemacht hat. Auf den Bildern sind ein Zeichen an der Grenze der gagausischen Autonomie. Schafe in der Steppe, ein Lenin-Denkmal in der Sdadt Tschadyr-Lunge und Einwohner der Stadt Sinaida und Nikolai Konstantinow. Schlüsselworter: Moldawien, Minderheiten, Gagausien, gagausische Grenze, Schafe in der Steppe, Sdadt Tschadyr-Lunge, Yuliya Semenowa DW/Y.Semenowa

Почему гагаузы в Молдавии предпочитают русский язык 14.07.2016

Гагаузскую автономию Молдавии называют примером успешного разрешения межэтнического конфликта. Она существует уже более 20 лет, однако языковой вопрос решить так и не удалось.
Bildergalerie zum Thema Wie leben Minderheiten in Moldau/Fall Gagausien, die unsere Korrespondentin in Chisinau Yuliya Semenowa im Juli gemacht hat. Auf den Bildern sind ein Zeichen an der Grenze der gagausischen Autonomie. Schafe in der Steppe, ein Lenin-Denkmal in der Sdadt Tschadyr-Lunge und Einwohner der Stadt Sinaida und Nikolai Konstantinow. Schlüsselworter: Moldawien, Minderheiten, Gagausien, gagausische Grenze, Schafe in der Steppe, Sdadt Tschadyr-Lunge, Yuliya Semenowa DW/Y.Semenowa

Фотогалерея: Будни и праздники Гагаузии 14.07.2016

Гагаузы - православный тюркоязычный народ - живут на территории нынешней Молдавии с XIX века. В их быту и традициях причудливо переплелись Восток и Запад, прошлое и настоящее. Об этом - в галерее DW.
Bildergalerie zum Thema Wie leben Minderheiten in Moldau/Fall Gagausien, die unsere Korrespondentin in Chisinau Yuliya Semenowa im Juli gemacht hat. Auf den Bildern sind ein Zeichen an der Grenze der gagausischen Autonomie. Schafe in der Steppe, ein Lenin-Denkmal in der Sdadt Tschadyr-Lunge und Einwohner der Stadt Sinaida und Nikolai Konstantinow. Schlüsselworter: Moldawien, Minderheiten, Gagausien, gagausische Grenze, Schafe in der Steppe, Sdadt Tschadyr-Lunge, Yuliya Semenowa DW/Y.Semenowa

Будни и праздники Гагаузии 14.07.2016

Гагаузы - православный тюркоязычный народ - поселились на территории нынешней Молдавии в XIX веке. В их быту и традициях причудливо переплелись Восток и Запад, прошлое и настоящее. Обо всем этом - фотогалерея DW.
22.03.2015 Wahlen in der Autonomen Region Gagausien/ Republik Moldau: Wahlplakat Irina Vlah; Copyright: DW/C. Grigorita

Комментарий: Гагаузия сохранит антиевропейский курс 23.03.2015

Гагаузия выбрала нового главу автономии, им стала поддерживаемая Москвой Ирина Влах. Такой исход голосования - это удар по европейским перспективам Молдавии, считает Роберт Шварц.
06.06.2014 DW Wirtschaft Gagausien

Глава Гагаузской автономии: В Москве с нами говорят, а в Кишиневе - нет 23.03.2015

В интервью DW Ирина Влах рассказала о влиянии российского фактора на ее победу на выборах, о ситуации в автономии и первых шагах на посту башкана - главы Гагаузской автономии.
Beschreibung: Grenze der Gagausischen Autonomie in Moldawien. Jahr/Ort: 2013 / Gagausien, Moldawien Copyright: DW/Julia Semenova

В Гагаузской автономии Молдавии избрали нового башкана 23.03.2015

Независимый кандидат Ирина Влах, поддерживаемая оппозиционной молдавской Партией социалистов, победила в первом туре. В своей предвыборной программе она высказывалась за "евразийское" направление развития Гагаузии.
Autor: Autor ist unser Korrespondent aus Moldau Simion Chiochina. Bildbeschreibung: Eingang in gagausien Stichworte: Moldau, Comrat, Moldawien, Gagausien, Chiochina

Депутат бундестага о выборах в Гагаузии: Не стоит демонизировать пророссийских кандидатов 19.03.2015

О том, чего ждать от выборов в молдавском регионе Гагаузия, и не приведут ли они к обострению отношений РФ и Запада, DW рассказал глава Германо-Молдавского форума, депутат бундестага Манфред Грунд.
Beschreibung: Grenze der Gagausischen Autonomie in Moldawien. Jahr/Ort: 2013 / Gagausien, Moldawien Copyright: DW/Julia Semenova

Молдавия: в выборы главы Гагаузской автономии вмешалась Россия 19.03.2015

22 марта жители Гагаузской автономии будут голосовать за своего президента - башкана. Определяющую роль в их волеизъявлении играет вмешательство России, говорят эксперты.
Autor: Autor ist unser Korrespondent aus Moldau Simion Chiochina. Bildbeschreibung: Mihail Formuzal Stichworte: Moldau, Comrat, Moldawien, Gagausien, Chiochina

Главе Гагаузской автономии Молдавии запретили въезд на Украину 01.11.2014

Лидера молдавских гагаузов не пустили на Украину, где он планировал подписать соглашение о побратимстве между украинским селом и гагаузским городом.
ARCHIV - Eine jugendliche Hand steckt einen Simmzettel am 02.10.2005 in Dresden in die Wahlurne. In einer Anhörung des brandenburgischen Landtages in Potsdam haben sich Experten mehrheitlich für die Einführung des aktiven Wahlrechts mit 16 bei Kommunalwahlen ausgesprochen. Damit könnten Jugendliche frühzeitig an demokratischen Entscheidungen beteiligt werden und Parteien müssten sich stärker als bisher um ihre Belange kümmern, lauteten zwei Hauptargumente. Beim Städte- und Gemeindebund stieß das Vorhaben dagegen auf Ablehnung. Foto: Peter Endig/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++

Жителям Гагаузии пока больше нравится Таможенный союз 04.02.2014

На референдуме в Гагаузии большинство жителей высказались за вступление Молдавии в ТС. О реакции политиков и экспертов в автономии и в Кишиневе - в сообщении корреспондента DW.
Beschreibung: Grenze der Gagausischen Autonomie in Moldawien. Jahr/Ort: 2013 / Gagausien, Moldawien Copyright: DW/Julia Semenova

Гагаузия хочет сказать свое слово о внешней политике Молдавии 01.02.2014

Жители автономии 2 февраля проголосуют по вопросу о внешнеполитическом векторе страны. Но больше споров вызывают не симпатии гагаузов к ЕС или ТС, а законность проведения референдума.
Beschreibung: Grenze der Gagausischen Autonomie in Moldawien. Jahr/Ort: 2013 / Gagausien, Moldawien Copyright: DW/Julia Semenova

Стремление гагаузов к независимости: новая проблема молдавских властей? 17.07.2013

В парламенте Гагаузской автономии обсуждают возможность проведения референдума о выходе из состава Молдавии. Почему возникла эта инициатива и действительно ли стране грозит раскол, выяснял корреспондент DW.
In der Republik Moldova startet die Opposition eine Reihe von Protestaktionen gegen die prowestliche Regierung. Sie fordert die Auflösung des Parlaments und Neuwahlen. Eine Demonstration der kommunistischen Opposition in der moldawischen Hauptstadt Kischinau.

Парламент Молдавии запретил коммунистическую символику 12.07.2012

Решение о запрете коммунистической символики принял парламент Молдавии. Нарушения будут караться штрафами в размере до 1000 долларов в пересчете. Оппозиционные коммунисты намерены обратиться в Конституционный суд.