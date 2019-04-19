В Reuters исправили статью о венесуэльском бизнесе "Роснефти"

Агентство Reuters во вторник, 23 апреля, внесло изменения в свою статью "ЭКСКЛЮЗИВ -Венесуэла обходит санкции США, проводя деньги от продажи нефти через Россию" после того, как российская компания "Роснефть" обвинила его в информационной диверсии.

"Изменения в статью от 18 апреля были внесены для того, чтобы прояснить, что Reuters не может однозначно определить, какие платежи были совершены в соответствии с описанным соглашением, было удалено упоминание о "Еврофинанс Моснарбанке" и уточнено, что эксперты не видят (в действиях "Роснефти" - Ред.) нарушения санкций", - говорится в комментарии к исправленной версии статьи.

Появление исправлений в тексте статьи пока не прокомментировали ни в "Роснефти" (там ждут перевода новой версии), ни в Reuters.

В исходной публикации утверждалось, что находящаяся под санкциями венесуэльская нефтяная компания PDVSA продает нефть с помощью посредничества "Роснефти". В частности, "Роснефть" сразу после заключения сделки между PDVSA и третьей компанией переводит на счет PDVSA деньги от продажи нефти, а только потом получает эту сумму от участвующей в схеме компании. Предложение присоединиться к этой схеме получили крупные энергетические компании, такие как индийская Reliance Industries Ltd - крупнейший клиент PDVSA, который платит ей наличными, пишет Reuters.

После публикации "Роснефть" сообщила, что собирается обратиться в правоохранительные органы с целью закрытия "псевдоагентства" Reuters на территории России.

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