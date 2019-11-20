В 2020 году Греция ожидает около ста тысяч беженцев

В 2019 году власти Греции ожидают около 100 тысяч новых беженцев, которые прибудут из Турции. За последние шесть месяцев Греция приняла 45 000 новых мигрантов, заявил в среду, 18 декабря, уполномоченный местного правительства по первичному приему беженцев Манос Логотетис. Чиновник также сообщил, что Афины планируют в 2020 году выслать в Турцию около 10 000 просителей убежища. Логотетис заявил о кризисе, который оказался "значительно более серьезным" для Греции, чем кризис 2015 года. Тогда почти все беженцы переехали в другие страны ЕС, а на этот раз они остались на греческих островах.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис недавно, давая интервью изданию Bild am Sonntag, призвал Германию принять больше беженцев ввиду обострившейся ситуации на острове Лесбос. При этом, несмотря на напряженную ситуацию, Германия в этом году направила значительно меньше чиновников в помощь греческим властям. Правительство в Берлине направило на греческие острова для помощи в регистрации беженцев в общей сложности 80 экспертов. По данным Европейского бюро поддержки миграционных процессов (EASO), в 2018 году от Германии было послано 124 государственных служащих, а в 2017 году - 130.

В конце ноября стало известно, что власти Греции планируют закрыть три крупнейших лагеря для беженцев на островах Лесбос, Самос и Хиос. Вместо них должны быть созданы "центры отъезда и идентификации". Предполагается, что в этих центрах будут размещать мигрантов без перспектив получить убежище, которых необходимо вернуть на родину. Речь идет о лагерях, которые беженцам запретят покидать, отмечает агентство dpa. При этом мигрантов, у которых есть шанс получить убежище, будут направлять на материковую часть Греции.

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