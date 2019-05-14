 В 2019 году в ФРГ совершено рекордное число антисемитских преступлений с 2001 года | Новости из Германии о Германии | DW | 03.06.2020

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Германия

В 2019 году в ФРГ совершено рекордное число антисемитских преступлений с 2001 года

В 2019 году в Германии совершено на 14 процентов больше политически мотивированных преступлений, чем годом ранее, сообщил глава МВД страны.

Цветы и свечи на месте теракта в Галле

На месте теракта в Галле

В 2019 году в Германии было совершено 41,7 тысячи политически мотивированных преступлений. Это на 14 процентов выше, чем годом ранее и второй по уровню показатель с начала ведения статистики в 2001 году, сообщил в среду, 3 июня, в Берлине министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer). Лишь в 2016 году было зафиксировано еще больше преступлений по политическим мотивам.

Эта сфера преступности особенно опасна, поскольку она угрожает политической стабильности Германии, подчеркнул представитель Христианско-социального союза (ХСС). При этом число преступлений с антисемитской подоплекой возросло на 13 процентов до рекордного уровня - около 2 тысяч зафиксированных деяний, указал далее политик.

Угроза со стороны правых экстремистов

По его словам, наибольшей по-прежнему является угроза со стороны правых экстремистов. Число совершенных ими преступлений возросло на 9,4 процента до 22,3 тысячи. 4,4 процента из них являются актами насилия, а почти две трети - пропагандистскими правонарушениями. 93,4 процента антисемитских преступлений имели правоэкстремистскую подоплеку.

Есть "все основания  быть крайне бдительными", подчеркнул Зеехофер. Он напомнил также о совершенных в 2000-2007 годах преступленияü террористической организации "Национал-социалистическое подполье" (NSU), теракте в мюнхенском торговом центре в июле 2016 года, совершенном ровно год назад убийстве политика Вальтера Любке (Walter Lübcke), а также нападении на синагогу в Галле в октябре 2019 года.

При этом число преступлений по религиозным мотивам в 2019 году сократилось на 27,5 процента до 425. Эксперты связывают эту тенденцию, прежде всего, с разгромом террористической группировки "Исламское государство".

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  • Барри Коски

    Байройт против антисемитизма

    Барри Коски

    В 2017 году оперу Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" поставил на главной байройтской сцене Барри Коски - австралиец, давно живущий и работающий в Германии. Это был первый случай в истории фестиваля, когда спектакль ставил режиссер с еврейскими корнями. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно работает над переосмыслением антисемитского прошлого.

  • Сцена из оперы Вагнера Нюрнбергские мейстерзингеры

    Байройт против антисемитизма

    Нюрнбергский процесс

    Барри Коски в своей постановке поднял тему антисемитизма Вагнера. В третьем действии сцена трансформируется в зал (см. фото) нюрнбергского дворца юстиции, где в 1945 и 1946 году проходил судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

  • Сцена из спектакля

    Байройт против антисемитизма

    "Вечный ад" Вагнера

    По словам режиссера Барри Коски, Вагнер постоянно сидит на скамье подсудимых и должен нести ответ как за свои собственные антисемитские высказывания, так и за то, что нацисты сделали потом с его музыкой, используя ее в пропагандистских целях. И этот ад создал Вагнер сам, своими руками.

  • Фестивальный дом в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    Сезон 2018 года

    В этом году "Лоэнгрина" в байройтском Фестивальном доме (на фото) поставил Ювал Шарон - американский режиссер, родители которого родились в Израиле. Ему еще нет сорока лет, а он уже прославился постановками не только в Штатах, но и в Европе. Премьера "Лоэнгрина" состоится в Байройте 25 июля. И это - главное событие нынешнего фестиваля.

  • Евгений Никтин

    Байройт против антисемитизма

    Запретная татуировка

    Российский оперный певец Евгений Никитин был в 2012 году приглашен в Байройт для исполнения ведущей партии в "Летучем голландце". Но до премьеры дело не дошло. Скандал разразился после того, как выяснилось, что на теле Никитина когда-то была наколка в виде свастики, которую в данный момент, после обработки, уже не видно. В итоге певец вынужден был отказаться от роли и покинуть Байройт.

  • Выставка в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    "Умолкшие голоса"

    Выставка "Умолкшие голоса" была открыта в парке Байройта в 2012 году. Стенды повествуют о судьбах евреев, участвовавших в этом оперном фестивале и подвергавшихся нападкам из-за своего происхождения. Многие из них после прихода к власти в Германии национал-социалистов были вынуждены покинуть страну. Некоторые погибли в концентрационных лагерях.

  • Рояль Вагнера

    Байройт против антисемитизма

    "Запрещенная музыка" на рояле Вагнера

    Фестиваль - это не только оперные премьеры. Один из пунктов программы - ряд мероприятий, объединенных общим названием "Дискурс в Байройте". Это встречи, конференции, а также концерты, проходящие в Музее Вагнера - на вилле "Ванфрид". Концерты объединены в серию "Запрещенная музыка": здесь исполняют произведения, которые нацисты в 1938 году объявили "дегенеративными".

  • Пауль Хиндемит

    Байройт против антисемитизма

    Пауль Хиндемит

    Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.

  • Семен Бычков

    Байройт против антисемитизма

    Семен Бычков

    Дирижировать "Парсифалем" в 2018 году в Байройте будет Семен Бычков - родившийся в Ленинграде музыкант с еврейскими корнями, покинувший СССР в 1974 и получивший американское гражданство. Маэстро Бычкова постоянно приглашают руководить лучшими оркестрами мира.

  • Даниэль Баренбойм

    Байройт против антисемитизма

    Великий Баренбойм

    В 1980-х израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм был главным дирижером в Байройте несколько лет подряд. Он - обладатель, пожалуй, всех престижных премий мира в области музыки, в том числе - "Грэмми". Исполнял музыку Вагнера в Израиле, где на это существует негласный запрет (причина - антисемитизм композитора).

    Автор: Дарья Брянцева


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