В 2018 году число прошений об убежище в ФРГ резко сократилось

По сравнению с 2017 годом, количество первичных ходатайств о предоставлении статуса беженцев в ФРГ уменьшилось на 17,6 процента. Еще заметнее снизилось число прошений, которые уже рассматриваются.
В Германии в текущем году резко сократилось число новых соискателей политического убежища. С начала января до конца сентября 2018 года мигранты подали 124405 первичных прошений, что на 17,6 процента меньше, чем за аналогичный период 2017-го, сообщило в четверг, 18 октября, Федеральное ведомства по миграции и беженцам (BAMF).
Большинство новых соискателей убежища в ФРГ - граждане Сирии (33778), Ирака (12544) и Нигерии (8147). В целом на рассмотрении BAMF сейчас находятся 142167 новых ходатайств об убежище, включая 17762 повторных.
Еще заметнее сократилось число прошений, которые уже находятся в стадии рассмотрения - с 99343 до 59738, то есть на 39,9 процента.
За первые девять месяцев 2018 года Германия на основании Дублинского соглашения вернула в другие страны ЕС 7208 мигрантов. Сократилось и количество незаконных въездов на территорию ФРГ. За период до 9 октября федеральная полиция предотвратила 32124 нелегальных въезда в страну. За весь 2017 год таких случаев было 50154, а в 2016-м - 111843, сообщает федеральная полиция.
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