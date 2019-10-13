 В Японии число жертв тайфуна выросло до 36 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.10.2019

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Мир

В Японии число жертв тайфуна выросло до 36 человек

Тайфун "Хагибис" вызвал оползни и сели в 15 префектурах Японии. Стихийное бедствие принесло до 40 процентов годовых осадков.

После тайфуна Хагибис

После тайфуна "Хагибис"

В Японии число погибших в результате катастрофического тайфуна "Хагибис" выросло до 36 человек, еще 17 по-прежнему числятся пропавшими без вести и свыше 100 получили травмы, сообщили японские СМИ в понедельник, 14 октября.

Контекст

В среду, 24 августа, правительство Германии приняло нашумевшую концепцию гражданской обороны. О каких угрозах в ней говорится и как власти намерены с ними бороться, объясняет DW. (24.08.2016)

Практика "гибридного освещения" военных операций распространяется на природные и техногенные катастрофы. Со времен Чернобыля в этом плане мало что изменилось, считает Александр Плющев. (05.07.2019)

"Хагибис" пронесся над Японией в конце минувшей недели, оставив за собой следы опустошения. В 15 префектурах страны произошли оползни и сели, на более чем 20 реках обрушились дамбы. По данным метеорологов, тайфун принес до 40 процентов годовых осадков.

Наиболее сильно от тайфуна пострадала префектура Нагано. Более 50 тысяч домохозяйств в Токио и окрестностях остаются без электроэнергии. Подлинные масштабы ущерба, причиненного тайфуном Японии, пока неизвестны. 

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  • пострадавший регион

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    Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина


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