В Японии проходит ритуал отречения от престола императора Акихито

В Японии начался ритуал отречения от престола императора Акихито. Утром во вторник, 30 апреля, 85-летний монарх провел обряд в храме Касикодоро, сообщив о своем уходе синтоистским богам, в частности богине солнца Аматэрасу, считающейся в Японии прародительницей императорской семьи. Часть ритуала была обнародована японскими СМИ.
Вечером начнется официальная церемония сложения императорских полномочий. На ней будут присутствовать 338 человек - императрица Митико, престолонаследник Нарухито, руководители всех ветвей государственной власти и представители органов местного самоуправления. Акихито, взошедший на престол в начале 1989 года после смерти своего отца Хирохито, выступит с последним словом в качестве императора. Благодарственную речь произнесет премьер-министр страны Синдзо Абэ.
Официально Акихито уйдет с престола в полночь (18 часов мск). Тем самым завершится 30-летняя эра Хэйсэй ("Установление мира"). 1 мая титул императора перейдет к старшему сыну Акихито - Нарухито. В тот же день он получит императорские регалии и императорские печати, а также встретится с премьер-министром. Вторая церемония восхождения на престол пройдет 22 октября, на нее будут приглашены гости как из самой Японии, так и из-за рубежа. Третий и последний ритуал - Дайдзёсай (ритуальная трапеза с богами) - будет совершен 14-15 ноября. С восхождением 59-летнего кронпринца на престол начнется эра "Рэйва" ("Прекрасная гармония").
Добровольное решение императора Акихито
Решение Акихито добровольно отречься от престола, объявленное летом 2016 года, стало первым в японской истории более чем за 200 лет - в последний раз император отказался от Хризантемового трона в 1817 году.
Монарх обосновал свое решение преклонными годами и проблемами со здоровьем - у него диагностирован рак простаты и проблемы с сердцем. Японский парламент, приняв специальный закон, разрешил императору уйти на покой.
Отречение нынешнего императора также вызвало дискуссию в Японии о проблеме престолонаследия. По нынешним законам, императором могут быть только мужчины, хотя ранее в истории страны были и императрицы. Сейчас в списке престолонаследников трое мужчин: сам Нарухито, его младший брат принц Акисино и 11-летний принц Хисахито, сын Акисино. У самого Нарухито есть только один ребенок - дочь.
______________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android
Смотрите также:
-
Принцы нарасхват
Николай, принц Датский (род. 1999)
Внук королевы Маргрете II занимает седьмую позицию в списке наследников датского престола. Николай имеет репутацию хипстера и уже сейчас появляется в списках самых привлекательных холостяков аристократического происхождения. О его карьерных планах пока ничего неизвестно. Познакомиться можно на королевских балах и приемах - принц состоит в родственных связях со всеми августейшими династиями Европы
-
Принцы нарасхват
Фердинанд Габсбург-Лотаринген (род. 1997)
Отпрыск могущественнейшей монаршей династии Европы, представители которой занимали престолы Священной Римской империи и Австро-Венгрии. Правнук последнего австрийского императора и единственный сын нынешнего главы Габсбург-Лотарингского дома. Ввиду отречения его предков от всех претензий на трон может рассчитывать на королевские почести только как автогонщик. Искать следует на гоночных трассах.
-
Принцы нарасхват
Принц Филипп Греческий (род. 1986)
Многочисленную королевскую родню сулит брак с принцем Филиппом. Один из сыновей Константина II и королевы Анны-Марии, последних монархов Греции вплоть до падения греческой монархии в 1973 году. Его тетя по материнской линии - королева Дании Маргарете, по отцовской - королева Испании София. Диана Уэльская была крестной матерью. Сестра Феодора (фото), кстати, тоже еще не замужем.
-
Принцы нарасхват
Принцы Греческие Константин-Алексиос (род. 1998) и Ахилес-Андреас (род. 2000)
В семье греческого принца Павла, старшего брата Филиппа Греческого, и кронпринцессы Марии-Шанталь, дочери американского миллиардера Роберта Уоррена Миллера, пятеро детей. Четверо из них - мальчики. И двое - уже почти женихи на выданье. Константин-Алексиос и Ахилес-Андреас родились в Нью-Йорке и вместе с родителями и старшей сестрой Марией-Олимпией переехали в Англию. Там их и искать!
-
Принцы нарасхват
Йозеф Венцель фон унд цу Лихтенштейн (род. 1995)
Вероятный будущий правитель Лихтенштейна. Старший внук правящего князя и старший сын регента занимает вторую, после своего отца, позицию в линии наследования трона. По материнской линии наследник королевского дома Стюартов, Йозеф (на фото в центре) занимает третье место в якобитской линии претендентов на престолы Англии, Шотландии, Ирландии и Франции. Впечатляющая генеалогия!
-
Принцы нарасхват
Себастьен Люксембургский (род. 1992)
Пятый в списке наследования трона Люксембурга, четвертый и самый юный сын Великого герцога, пока еще неженатый Себастьен (справа) учился в Великобритании, в Королевской военной академии в Сандхерсте, получил экономическое образование в США. Любит путешествовать, интересуется искусством, увлекается спортом, отдавая предпочтение регби. Весьма разносторонний принц!
-
Принцы нарасхват
Принц Бельгийский Иоахим (род. 1991)
На суше и на море несет службу Его Императорское и Королевское Высочество принц Бельгийский Иоахим, племянник короля Бельгии и внук короля Альберта. Девятый в списке престолонаследия младший сын принцессы Астрид получил военное и экономическое образование. Производит впечатление серьезного молодого человека. Девушка в зеленом платье - не подруга, а cестра, (незамужняя) принцесса Мария Лаура.
-
Принцы нарасхват
Альберт Турн-и-Таксис (род. 1983)
Без короны и трона, но глава династии, ведущей отсчет со времен Священной Римской Империи. Унаследовал от матери энергичный темперамент, а от отца немалое состояние, включая пивные заводы, земельные угодья и банки. Наследство, полученное в детстве, сделало Альберта самым юным, по версии Forbes, миллиардером планеты. Изучал экономику и богословие. Занимается автогонками. Завидный жених из Германии!
-
Принцы нарасхват
Николай фон Бисмарк (род. 1986)
Не совсем принц, но принадлежит к одной из самых знатных аристократических династий Германии. Прапраправнук канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка известен как профессиональный фотограф и завсегдатай светских тусовок Лондона. Золушки, осторожно! Юный граф имеет репутацию хулигана. Хоть и холостяк, но с 2015 года в отношениях с британской моделью Кейт Мосс, которая старше его на 12 лет.
-
Принцы нарасхват
Принц Эндрю, герцог Йоркский (род. 1960)
Не первой свежести, но зато истинный джентльмен. В королевском семействе Великобритании и после бракосочетания принца Гарри еще будут в наличии холостяки. Принц Эндрю, герцог Йоркский, младший сын королевы Великобритании, состоит в разводе с 1996 года. У него две взрослые дочери из брака с Сарой Фергюсон и за плечами солидная военная карьера. Самое время для новых обязательств!
Автор: Элла Володина