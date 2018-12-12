 В январе состоится новая встреча в ″нормандском формате″ по Керченскому проливу | Новости из Германии об Украине | DW | 12.12.2018

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Украина

В январе состоится новая встреча в "нормандском формате" по Керченскому проливу

Чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию украино-российского конфликта, важен диалог, заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Патрульный катер в Керченском проливе

Керченский пролив

Германия и Франция продолжат попытки урегулировать конфликт в Керченском проливе. Новая встреча в "нормандском формате" на уровне советников состоится в январе 2019 года, сообщил в среду, 12 декабря, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Контекст

Накануне в Берлине прошла аналогичная встреча на уровне внешнеполитических советников ФРГ, Франции, Украины и России. О содержании переговоров "нормандской четверки" ничего не известно. По словам Зайберта, стороны договорились сохранять конфиденциальность консультаций. Одновременно представитель правительства Германии подчеркнул важность диалога для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

Конфликт в Керченском проливе

25 ноября российский спецназ захватил у берегов аннексированного Россией полуострова Крым на подходе к Керченскому проливу два украинских катера и буксир. В Киеве утверждают, что погранслужба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые пытались пройти через пролив. При задержании были ранены несколько военнослужащих Украины, а также повреждены морские суда.

В ФСБ России заявили, что катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", следовавшие из Одессы в Мариуполь, были задержаны за "пересечение государственной границы РФ" и за неправомерный заход во временно закрытую акваторию территориального моря России. Киев отрицает это. В связи с инцидентом в ряде областей Украины введено военное положение.

По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. С осуждением действий России выступила НАТО, свою озабоченность инцидентом выразили, в частности, США, ЕС, Германия, Франция.

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    Автор: Евгений Тейзе


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