 В Эфиопии при попытке переворота убили главу генштаба | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.06.2019

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Мир

В Эфиопии при попытке переворота убили главу генштаба

В эфиопском штате Амхара произошла попытка переворота, несколько человек погибли. Переворот удалось пресечь.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед в воскресенье, 23 июня, объявил о попытке переворота в штате Амхара - втором по численности населения регионе страны. Переворот, по его словам, удалось пресечь.

Контекст

При взрыве в Аддис-Абебе пострадали более 150 человек, заявил министр здравоохранения Эфиопии. Инцидент произошел на выступлении премьер-министра перед своими сторонниками. (23.06.2018)

Премьер-министр Эфиопии объявил о помиловании и прекращении дел против политзаключенных. Планируется также закрыть тюрьму Майкелави, где, по данным правозащитников, применяются пытки. (03.01.2018)

В результате произошедшего погибли глава правительства Амхары Амбахья Меконнен и его советник. Вскоре после этого своим охранником в Аддис-Абебе был застрелен глава генерального штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен, телохранитель сейчас находится под стражей.

Две эти атаки взаимосвязаны, заявил пресс-секретарь премьер-министра Нигуссу Тилахун. Большинство участников нападения были задержаны, еще ряд людей находятся в розыске, уточнил он.

За организацией переворота, по данным СМИ, может стоять глава службы безопасности Амхары генерал армии Асамниу Циге. До 2018 года Циге был в заключении девять лет - его также подозревали в вынашивании плана переворота в стране. В прошлом году он был амнистирован и освобожден из-под стражи.

Где находится предполагаемый организатор переворота и был ли он задержан, не сообщается.

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