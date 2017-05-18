В Эстонии сформировали правительственную коалицию

Почти через месяц после парламентских выборов в Эстонии три партии - Центристская партия, правопопулистская Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) и Isamaa ("Отечество") - договорились в субботу, 6 апреля, о создании правительственной коалиции.

Каждая политическая сила определила по пять кандидатур на министерские должности. Возглавит правительство лидер Центристской партии Юри Ратас, который с ноября 2016 до выборов уже был премьером.

Коалиция получит большинство из 57 мест в парламенте, где будет 101 депутат, но президент Эстонии Керсти Кальюлайд сначала должна формально поставить задачу трем партиям сформировать правительство.

По результатам выборов, в парламент Эстонии прошли пять партий. Победу на них одержала либеральная Партия реформ, получив 34 парламентских мандата. Однако три партии, объединившиеся теперь в коалицию, отказались вступать с победителем в союзы для создания правительства парламентского большинства. Единственным вариантом для лидера Партии реформ Каи Каллас было бы создать правительство меньшинства с Социал-демократической партией, однако она заявила, что не рассматривает такой вариант.

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