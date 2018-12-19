 В Эстонии по делу об отмывании денег в Danske Bank задержаны 10 человек | Новости из Германии о Европе | DW | 19.12.2018

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Европа

В Эстонии по делу об отмывании денег в Danske Bank задержаны 10 человек

Все задержанные по делу Danske Bank - граждане Эстонии, они были менеджерами по работе с клиентами. Число задержаний может возрасти, заявила генпрокурор страны.

Логотип Danske Bank (фото из архива)

Прокуратура Эстонии задержала 10 человек, подозреваемых в отмывании денег через эстонское отделение Danske Bank. Число задержаний, возможно, увеличится, заявила в среду, 19 декабря, генеральный прокурор страны Лавли Перлинг.

Контекст

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По ее словам, все задержанные - граждане Эстонии, они были менеджерами по работе с клиентами, "в обязанность которых входило препятствовать отмыванию денег". Как сообщалось ранее, через эстонское отделение Danske Bank в течение 2013 года прошло 30 млрд долларов денег россиян и жителей стран бывшего СССР. Лавли Перлинг отметила, что оборот "грязных денег", размещенных на счетах клиентов-нерезидентов из Грузии и Азербайджана, составил около 300 млн евро. Кроме того, были арестованы активы в размере 1 млн евро.

Скандал вокруг Danske Bank

Прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования в отношении эстонского отделения Danske Bank в июле 2018 года. По версии следствия, с 2007 по 2015 годы филиал участвовал в отмывании денег на общую сумму более чем в 8 млрд долларов. В связи со скандалом свой пост покинул глава Danske Bank Томас Борген.

Компании, чьи денежные переводы вызывают подозрения, в основном были зарегистрированы в таких известных офшорных зонах, как Панама, Белиз и Виргинские острова, а их почтовые адреса находятся в Москве. Кроме того, среди этих фирм, а также участников их переводов, - юрлица, связанные с делом юриста фонда HCM Сергея Магнитского, который раскрыл отмывание денег российскими чиновниками в Европе и погиб в СИЗО в 2009 году.

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    В центре схемы - молдавский Moldindconbank…

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  • Площадь в центре Риги

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    ..и латвийский банк Trasta Komercbanka

    В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.

    Автор: Александра Елкина


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