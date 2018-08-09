 В Эстонии найдено место падения ракеты испанского истребителя | Новости из Германии о Европе | DW | 09.08.2018

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Европа

В Эстонии найдено место падения ракеты испанского истребителя

Ракета пролетела 80 километров и упала в торфяник в природоохранной зоне в Эстонии. Глубоко в торфянике возник очаг возгорания.

Истребитель Eurofighter ВВС Испании

Истребитель Eurofighter ВВС Испании

В Эстонии установили место падения ракеты класса "воздух-воздух", по ошибке выпущенной испанским истребителем примерно с 6-километровой высоты в районе деревни Пангоди Тартуского уезда. Как сообщил командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге, ракета упала в болотистой местности природоохранной зоны Эндла.  По словам Валге, найдены следы взрыва, но пока не обнаружены фрагменты ракеты. Она пролетела около 80 км, и на месте ее предположительного падения - глубоко в торфянике - возник очаг возгорания.

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Как сообщила в четверг, 9 августа, пресс-служба Лыунаского спасательного центра, днем ранее спасателей вызвали в деревню Кярде волости Йыгева для обеспечения безопасности поисков ракеты. Спасатели в среду вечером начали тушить огонь в зоне падения. Они также помогают военным в поисках фрагментов ракеты.

Истребитель ВВС Испании Eurofighter, входящий в миссию по охране воздушного пространства стран Балтии, 7 августа во время тренировочного полета по ошибке выпустил боевую ракету класса AMRAAM с радиусом полета до 100 км. Ракета снабжена механизмом самоуничтожения, но военные сразу не исключили, что она могла упасть на землю.

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