 В Элисте проходят массовые протесты против мэра из ″ДНР″ | Новости из Германии о России | DW | 17.11.2019

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Россия

В Элисте проходят массовые протесты против мэра из "ДНР"

Житель Донецка Дмитрий Трапезников, занимавший ряд ключевых должностей в "ДНР", был в сентябре назначен мэром Элисты. С тех пор в столице Калмыкии не прекращаются протесты.

Протесты в Элисте, 13 октября 2019 г.

Протесты в Элисте, 13 октября 2019 г.

Около двух тысяч человек приняли участие в воскресенье, 17 ноября, в Элисте в пятом по счету митинге с требованием отставки исполняющего обязанности мэра города Дмитрия Трапезникова. Трапезников, занимавший ряд ключевых должностей в самопровозглашенной "ДНР" в украинском Донбассе, в том числе и должность временного главы "ДНР", был в конце сентября избран Элистинским городским собранием главой городской администрации.

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После этого, по данным издания "Кавказский узел", исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа усомнился в законности назначении Трапезникова и попросил генпрокурора России проверить его гражданство, образование и стаж. До сентября 2019 года Трапезников не имел никакого отношения к Элисте и всю жизнь провел в Донецке и Донецкой области.

"Мы требуем снятия Трапезникова с должности. Мы требуем проведения референдума и прямых демократических выборов главы города", - заявил один из организаторов акции, предприниматель Борис Болеев. По словам противников Трапезникова, активисты подвергаются преследованиям - правоохранительные органы возбудили уже 15 административных дел.

"Мы буддистский народ. И у нас так заведено: к власти приходили люди с чистыми помыслами. Трапезников приехал из самопровозглашенной "ДНР", из зоны боевых действий на территории чужого государства. Он пришел с грязными руками. Ему тут делать нечего", - заявил участник акции Очир Катышев.

13 октября на митинг с требованием отставки Трапезников вышло около 4 тысяч человек, что стало рекордом для стотысячного города. 

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