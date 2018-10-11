 В штате Вашингтон отменена смертная казнь | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.10.2018

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Мир

В штате Вашингтон отменена смертная казнь

Смертная казнь применяется произвольно и под влиянием расового фактора, поэтому она неконституционна, постановил Верховный суд Вашингтона. Это 20-й штат США, отменивший высшую меру наказания.

Плакат против смертной казни перед зданием верховного суда Вашингтона

Протест против смертной казни перед зданием верховного суда Вашингтона

Верховный суд штата Вашингтон принял решение об отмене смертной казни на территории штата, признав применение данной меры наказания неконституционным. Постановление суда опубликовано в четверг, 11 октября.

Контекст

Четыре человека в Беларуси могут быть в любой момент расстреляны. Об этом 5 октября заявил правозащитник Андрей Полуда, представляя доклад о ситуации со смертной казнью в Беларуси. (05.10.2016)

Эльфрида Шольц родилась 25 марта 1903 года Оснабрюке и была казнена 16 декабря 1943 в Берлине. Главная вина молодой женщины: она была сестрой Эриха Марии Ремарка. (25.03.2016)

В документе указано, что данная мера наказания неконституционна не сама по себе, а из-за произвольности ее применения. "Смертная казнь не имеет законной силы, так как применяется произвольно и под влиянием расового фактора", - говорится в постановлении. В соответствии с решением суда, восьми заключенным в тюрьмах штата, приговоренным к смертной казни, наказание заменено на пожизненное заключение.

Таким образом, Вашингтон стал 20-м штатом США, в котором отменена смертная казнь. Ранее Верховный суд Вашингтона уже трижды объявлял смертную казнь неконституционной (в 1972, 1979 и 1981 годах), но впоследствии законодательство штата вновь изменялось, отмечает агентство AFP.

В целом в США за последние десятилетия смертная казнь стала применяться реже. В 1998 году такому наказанию подверглись 98 заключенных, в 2017 году этот показатель сократился до 23 человек. С начала 2018 года в Соединенных Штатах были казнены 18 заключенных, 10 из них - в Техасе. В 16 из 30 штатов, где сохраняется высшая мера наказания, не было ни одной казни с 1976 года, уточняет AFP.

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    Автор: Фридель Таубе, Светлана Савченко


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