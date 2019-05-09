В штабе "Другой России" были временно задержаны более 30 человек

Сотрудники полиции пришли в московский штаб незарегистрированной оппозиционной партии "Другая Россия", где проходило ее еженедельное собрание. Правоохранители задержали 34 человека, включая несовершеннолетних, заявили представители "Другой России" вечером в понедельник, 28 октября.

Задержанных, среди которых была участница группы Pussy Riot Мария Алехина, доставили в ОВД "Тверское". Через несколько часов большинство задержанных отпустили без составления протоколов. В ночь на 29 октября в отделении полиции остались двое несовершеннолетних, которых не могут забрать родители. Причины задержаний не сообщались.

Это не первый случай массовых задержаний в штабе партии в Москве за последние недели. Так, при обыске 16 сентября там были задержаны 29 человек. В документе МВД о проведении обыска, опубликованном на страницах "Другой России" в соцсетях, указывается, что в штабе искали "оружие и боеприпасы". Ранее в тот же день активисты партии вывесили баннер "Свободу политзекам" на ограде здания Главного управления МВД по Москве.

Партия "Другая Россия" была основана в 2010 году писателем Эдуардом Лимоновым, который отошел от ее управления в 2016 году. Она является преемницей также незарегистрированной "Национал-большевистской партии".

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