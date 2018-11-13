 В Швеции провалилась очередная попытка сформировать правительство | Новости из Германии о Европе | DW | 14.11.2018

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Европа

В Швеции провалилась очередная попытка сформировать правительство

Традиционные партии не хотят допустить усиления влияния правопопулистских "Шведских демократов", на поддержку которых вынуждено было бы опираться правительство меньшинства.

Шведский риксдаг

Шведский риксдаг

Очередная попытка сформировать правительство Швеции провалилась. Это стало понятно в среду, 14 ноября, когда шведский парламент - риксдаг - отказал в поддержке лидеру Умеренной коалиционной партии Ульфу Кристерссону. Против кандидатуры возможного премьер-министра высказались 195 из 349 депутатов. Кристерссон планировал вместе с партией "Христианские демократы" создать правительство меньшинства.

Контекст

Популистская партия "Шведские демократы" набрала 17,7 процента на выборах в парламент. Одержавшие победу социал-демократы потеряли значительное число мандатов. (09.09.2018)

Стефан Лёвен останется в должности до завершения коалиционных переговоров о кандидатуре нового премьера. У риксдага будет четыре попытки избрать главу правительства. (25.09.2018)

Как сообщает агентство dpa, это поражение не стало неожиданным. Накануне голосования Кристерссон потерял поддержку двух своих традиционных партнеров - Партии центра и либералов, не желающих работать в правительстве, пришедшем к власти при участии правопопулистской партии "Шведские демократы". "Это голосование не было против Ульфа Кристерссона. Нельзя было, чтобы "Шведские демократы" получили возможность решающим образом влиять на правительство", - заявила глава Партии центра Анни Лёёф. Предполагается, что именно она получит следующий мандат на формирование кабинета министров.

Скандинавская страна не может сформировать правительство уже более двух месяцев. Победу на парламентских выборах, прошедших 9 сентября, одержал правящий красно-зеленый блок во главе с действующим тогда премьер-министром Стефаном Лёвеном (144 мандата), получивший лишь на одно депутатское кресло больше, чем возглавляемый Кристерссоном правоцентристский альянс (143). Третьей силой в риксдаге стала "Шведские демократы" (62 места).

Швеция накануне новых выборов в риксдаг

При поддержке этой партии пост спикера парламента Швеции после выборов смог занять представитель правоцентристского альянса Андреас Норлен, также был выражен вотум недоверия Лёвену. Но сформировать правительство так и не удалось, поскольку ни одна из традиционных партий не хочет сотрудничать с правыми популистами.

По шведскому законодательству, глава риксдага может четырежды выдвигать кандидатуры на пост премьер-министра. Если ни одна из них так и не получит поддержки парламента, в стране объявят новые выборы - через три месяца после последнего голосования по кандидатуре главы правительства.

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    Автор: Екатерина Крыжановская


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